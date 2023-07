EXTRA LEICHTE E-BIKES unter 20Kg

Finden Sie Ihr extra leichtes E-Bike unter 20Kg in der Region Erlangen, Nürnberg, Fürth, Forchheim & Bamberg

Bike-center-Schreiber präsentiert die neueste Produktinnovation: Extra leichte E-Bikes mit dem Bosch Performance Line SX System

Erlangen, 17. Juli 2023 – Bike-center-Schreiber, ein führender Anbieter von hochwertigen Fahrrädern und E-Bikes mit über 20 Jahren Erfahrung in der Branche, freut sich, die Einführung des neuen Bosch Performance Line SX Systems für das Jahr 2024 bekannt zu geben.

Bike-center-Schreiber ist stolz darauf, diese bahnbrechende Innovation in der E-Bike-Technologie anbieten zu können. Mit einem umfangreichen Sortiment, erstklassigem Kundenservice und einer Leidenschaft für Innovation setzt Bike-center-Schreiber neue Standards in der Fahrradindustrie.

Leichtgewichtige Innovation

Mit diesem innovativen E-Bike-Motorsystem setzt Bike-center-Schreiber seine Tradition fort, seinen Kunden die neuesten und besten Produkte auf dem Markt anzubieten. Das System ermöglicht die Realisierung von vollwertigen Trekking E-Bikes mit einem Gewicht von nur 18,5 kg und E-MTB Fullys mit 16,5 kg.

Leiser und effizienter Betrieb

Die Aufnahme des Motors am Rahmen besteht aus Gummi-Metall Lagern, die Vibrationen absorbieren und für einen sehr leisen Lauf sorgen. Die Dichtungen und Lager im Inneren des Motors wurden optimiert, um einen besonders leichten Lauf des Motors zu generieren. Das Ergebnis ist ein E-Bike, das sich bei Fahrten ohne Motorunterstützung wie ein normales Fahrrad anfühlt.

Leistungsstarke Technologie

Die Leistung des Bosch SX Motors ist beeindruckend. Der Motor kann eine maximale Leistung von 600 Watt abgeben Dies ermöglicht der neue Sprint Modus.

Innovativer Sprint-Modus

Dieser Modus ist deutlich stromsparender und ermöglicht mit einem 400 Wh Akku eine ähnliche Reichweite wie die bisherigen Bosch-Systeme mit größeren Akkus. Was steckt dahinter: Bisher waren die Modi so geschaltet, dass der Motor mehr Unterstützung abgibt, je kräftiger man in das Pedal tritt. Beim Sprint Modus ist so, Je höher die Trittfrequenz, desto höher ist die Motorunterstützung.

Erweiterte Reichweite

Das Bosch Performance Line SX System bietet mit dem 400 WH Akku und dem zusätzlichen Range Extender Power More 250 WH eine beeindruckende Reichweite. Trotz ihres geringen Gewichts liefern diese leistungsstarken Akkus zusammen insgesamt 650 Wh. Dies ermöglicht längere Fahrten und gibt den Fahrern die Sicherheit, dass ihnen unterwegs nicht der Strom ausgeht.

Besuchen Sie uns

Wir laden Sie ein, unsere Website oder unseren Showroom zu besuchen, um das neue Bosch Performance Line SX System in Aktion zu sehen. Erleben Sie selbst, wie Bike-center-Schreiber die Zukunft des Radfahrens gestaltet. Voraussichtlicher Liefertermin der neuen extra leichten E-Bikes Oktober 2023

Über das Bike-Center Schreiber

Das Bike-Center Schreiber wurde 1926 gegründet und gehört zu den größten Anbietern von konventionellen Fahrrädern und E-Bikes in der Region Erlangen. Hier finden Kunden eine große Auswahl an Markenfahrrädern zu einem Top-Preis-Leistungs-Verhältnis sowie eine umfassende Beratung und angeschlossene Werkstatt. Der Familienbetrieb hat mehr als 1.000 Fahrräder und 1000 E-Bikes auf Lager.

Sie suchen ein Fahrrad oder E Bike? Nicht irgendeines, sondern genau das Richtige?

Dann ist Fahrrad Schreiber Ihre erste Adresse:

Das zwölfköpfige fahrradbegeisterte Team unseres Traditionsbetriebes ist gerne für Sie da. Ob E-Bike, Pedelec, Mountainbike, Trekkingrad, Citybike oder Klapprad: Wir beraten Sie freundlich, ehrlich und professionell rund um das Thema Fahrradkauf.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.