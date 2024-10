Extreme Networks ernennt neuen Head of Security Sales

David Nuti wird das Unternehmen dabei unterstützen, seine Führungsposition in Netzwerktechnologie, Sicherheit und KI als Einheit auszubauen.

FRANKFURT A.M./MORRISVILLE, N.C., 02. Oktober 2024 – Extreme Networks, Inc. (Nasdaq: EXTR), ein führender Anbieter von cloudbasierten Netzwerken, gab heute die Ernennung des erfahrenen Sicherheitsexperten David Nuti zum Head of Security Sales bekannt.

David Nuti ist ein anerkannter Experte für SASE-Best-Practices und -Strategien und verfügt über umfangreiche Erfahrung bei der Entwicklung innovativer Cybersecurity-Technologien sowie bei der Integration von Automatisierung im Netzwerk und Cloud-nativer Sicherheit. Als Head of Security Sales wird er das Umsatzwachstum im Bereich Cybersecurity vorantreiben sowie die Strategie und den Ausbau der Lösung für Universal Zero Trust Network Access (UZTNA) steuern. In dieser Funktion berichtet er an Nabil Bukhari, General Manager für das Subskriptionsgeschäft von Extreme Networks.

Zuletzt war Nuti als Chief Business Development Officer bei Exium, einem führenden Anbieter von SASE-Lösungen, und als SVP of North America für die B2B- und Enterprise-Sparte von Nord Security tätig. Außerdem hatte er verschiedene Führungspositionen bei Aryaka Networks inne.

Extreme forciert die Verschmelzung von Netzwerk und Sicherheit mit innovativen Lösungen wie Extreme Network Fabric, ExtremeCloud™ Universal ZTNA, Extreme Air Defense™ und ExtremeCloud SD-WAN. Mehr als 5.000 Kunden weltweit setzen Extreme Fabric ein, um die Sicherheit durch Netzwerksegmentierung, Zero-Touch-Provisioning und Automatisierung zu erhöhen und so die potenziellen Auswirkungen von lateralen Cyberangriffen zu minimieren. Mit Universal ZTNA hebt sich Extreme zudem von anderen Anbietern ab. Die Lösung integriert als erste Netzwerk-, Anwendungs- und Gerätezugriffssicherheit in einer einzigen Plattform – und das standortunabhängig vom Campus bis zu Außenstellen eines Unternehmens.

„Extreme ist der Motor für das Zusammenspiel von künstlicher Intelligenz, Netzwerken und Sicherheit in der gesamten Branche. Daher treiben wir Innovationen mit starker Führung und Expertise voran. Der Markt entwickelt sich rasant und die Nachfrage nach ganzheitlichen, KI-gestützten Sicherheitslösungen, die die Komplexität moderner digitaler Ökosysteme berücksichtigen, steigt. David Nuti bringt die nötige Kompetenz und Entschlossenheit mit, um die Vorreiterrolle von Extreme im Security-Bereich auf die nächste Stufe zu heben. Er hat eine von vielen Schlüsselrollen, die Extreme dabei unterstützen, unsere Strategie umzusetzen und die Grenzen technologischer Innovation zu verschieben, um unseren Kunden bessere Geschäftsergebnisse zu ermöglichen,“ so Ed Meyercord, President & CEO, Extreme Networks.

„Sicherheit ist für alle Verantwortlichen in der Führungsebene ein zentrales Thema. Neue Bedrohungen und ein explosionsartiges Datenwachstum stellen Unternehmen vor neue Herausforderungen und erfordern Wachsamkeit, um Innovation und Wachstum mit zunehmenden Sicherheitsbedenken in Einklang zu bringen. Extreme gilt als Branchenführer im Hinblick auf das Zusammenspiel von künstlicher Intelligenz, Netzwerken und Sicherheit und schafft einen neuen Standard für zuverlässige, proaktive Cybersicherheit in einer hypervernetzten Welt. Ich freue mich darauf, mein Fachwissen einzubringen und die Kunden dabei zu unterstützen, die Security-Lösungen von Extreme noch besser zu nutzen, um die Wirtschaftlichkeit und Exzellenz in ihren Unternehmen zu steigern,“ sagt David Nuti, Head of Security Sales, Extreme Networks.

Über Extreme Networks

Extreme Networks, Inc. (EXTR) ist ein führender Anbieter cloudbasierter Netzwerklösungen mit dem Fokus, Lösungen und Services bereitzustellen, die Geräte, Anwendungen und Menschen auf innovative Weise miteinander verbinden. Durch den Einsatz von Machine Learning, Künstlicher Intelligenz (KI), Analytik und der Automatisierung erweitern wir die Grenzen der Technologie. Weltweit vertrauen über 50.000 Kunden auf die cloudbasierten End-to-End Netzwerklösungen sowie die Services und den Support von Extreme Networks, um ihre digitalen Transformationsinitiativen zu beschleunigen und nie zuvor dagewesene Ergebnisse zu erreichen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://de.extremenetworks.com/

