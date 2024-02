eyefactive präsentiert zwei Weltneuheiten auf der ISE 2024 in Barcelona

Hamburg, 06. Februar 2024 – Auf der ISE 2024 präsentiert eyefactive zwei Weltneuheiten in Form von großformatigen Touchscreen Lösungen unter Verwendung von Objekterkennungs-Technologie. Die Veranstaltung fand vom 29. Januar bis zum 1. Februar 2024 in Barcelona statt. eyefactive war Software-Partner bei gleich mehreren Ständen verteilt über das Messegelände.

Auf der ISE 2024 arbeitete eyefactive mit mehreren Partnern zusammen und unterstützte deren Stände mit modernster Software sowie Objekterkennungs-Technologien. Zu diesen Partnern gehörten EXACT Solutions, MicroTouch, Peerless und VIOSO.

55“ Ultra-heller Touchscreen mit PCAP Objekterkennung

eyefactive unterstrich sein Engagement für Innovationen mit dem neuesten Produkt, einem 55 Zoll MultiTouch Display mit einer Vielzahl fortschrittlicher Funktionen. Dieser Premium Touchscreen verfügt über PCAP MultiTouch-Technologie mit beeindruckenden 40 Berührungspunkten, die eine unvergleichliche Reaktionsfähigkeit und Präzision bieten. Darüber hinaus unterstützt das Display die revolutionäre eyefactive Touchscreen-Objekterkennung.

Der 55 Zoll Touchscreen verfügt über eine sehr hohe Helligkeit von 1000 cd/m², die auch in beleuchteten Umgebungen eine hervorragende Sichtbarkeit gewährleistet. Mit einem Kontrastverhältnis von 4000:1 und einer atemberaubenden 4K-Auflösung erleben Nutzer eine unvergleichliche Klarheit und Lebendigkeit bei ihren interaktiven Erlebnissen. Darüber hinaus ist das Display mit der Optical Bonding-Technologie ausgestattet, welche die Haltbarkeit und die visuelle Leistung weiter verbessert.

„Wir freuen uns sehr, unsere neuesten interaktiven Touchscreen-Lösungen auf der ISE 2024 zu präsentieren“, sagt Johannes Ryks, CEO von eyefactive. „Unsere Partnerschaften mit EXACT Solutions, MicroTouch, Peerless und VIOSO zeigen unser Engagement für die Bereitstellung von Spitzentechnologie, die interaktive Erlebnisse neu definiert. Mit unserem neuen 55“ PCAP-Touchscreen und den Fortschritten in der Objekterkennungs-Technologie freuen wir uns darauf, die Grenzen der Innovation in der Digital Signage Branche weiter zu verschieben.“

86“ Touchscreen mit IR Objekterkennung

Darüber hinaus präsentierte eyefactive einen großformatigen 86“ Zoll Touchscreen mit Ultra-Slim IR-Technologie. Dieses Display, das am Stand von EXACT Solutions ausgestellt wurde, bietet eine nahtlose Integration mit der IR-Objekterkennungs-Technologie von eyefactive und ermöglicht es Anwendern, interaktive Erlebnisse in besonderen Größen zu schaffen.

Über eyefactive GmbH

Als Pionier für großformatige Touchscreen-Technologien entwickelt eyefactive seit 2009 interaktive Digital Signage Lösungen. Das Produktportfolio umfasst heute u.a. interaktive MultiTouch Screens, Tische, Stelen und Kiosk-Terminals, den weltweit ersten spezialisierten B2B App Store für professionelle Touchscreens sowie weitere MultiTouch Technologien wie Objekterkennung auf Displays. Eingesetzt werden die Systeme von Unternehmen am Point of Sale und Information, für effektives Marketing und kollaboratives Teamwork. eyefactive wurde vielfach ausgezeichnet, u.a. als IKT Gründung des Jahres 2012 vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Zu den Kunden zählen Unternehmen wie McDonalds, Hyundai, Airbus, 3M, Shell und Olympus.

eyefactive präsentiert zwei Weltneuheiten auf der ISE 2024 in Barcelona

Website: Integrated System Europe

Website: Exact Solutions

Website: Microtouch

Website: Peerless-AV

Website: VIOSO

Technologie: Touchscreen Objekterkennung

Als Pionier für großflächige Touchscreen-Technologien entwickelt eyefactive seit 2009 interaktive Digital Signage Lösungen in Hamburg. Das Produktportfolio umfasst heute u.a. interaktive MultiTouch Screens, Tische, Stelen und Kiosk-Terminals, den weltweit ersten spezialisierten B2B App Store für professionelle Touchscreens sowie weitere MultiTouch Technologien wie Objekterkennung auf Displays. Eingesetzt werden die Systeme von Unternehmen am Point of Sale und Information, für effektives Marketing und kollaboratives Teamwork. eyefactive wurde vielfach ausgezeichnet, u.a. als IKT Gründung des Jahres 2012 vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Zu den Kunden zählen Unternehmen wie Hyundai, Airbus, 3M, McDonalds, Shell und Olympus.

Kontakt

eyefactive GmbH

Matthias Woggon

Mendelssohnstrasse 15

22761 Hamburg

040 / 9999 695 0



https://www.eyefactive.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.