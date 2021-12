EZCast präsentiert neue Produkte auf der CES 2022

EZCast CatchBox, Beam J4a und ProAV WT / WR

New Taipei City, Taiwan, 22. Dezember 2021 – EZCast, ein führender Innovator drahtloser Display-Technologien, hat seine Teilnahme an der CES 2022 angekündigt, wo es eine Reihe aufregender neuer Produkte vorstellen wird, darunter die EZCast CatchBox, EZCast Beam J4a und EZCast ProAV WT / WR. Darüber hinaus können die Besucher auch beliebte EZCast-Produkte wie EZCast Ultra, das EZCast TwinX Package und den EZCast Beam H3-Projektor erleben.

Besuchen Sie EZCast auf der CES 2022, Central Hall, Stand Nr. 15317, 5.-8. Januar 2022

EZCast CatchBox

Die EZCast CatchBox ist ein kleines, attraktives Gerät, das 4K60-Quellen über HDMI-Pass-Through aufnehmen kann, um auf USB-angeschlossenen Speicher und/oder direkt auf PC/Mac aufzunehmen. Die CatchBox ist ideal für Streamer von Online-Games sowie Influencer in sozialen Netzwerken und unterstützt auch Smartphone-Bildschirmaufzeichnungen von Android und iPhone.

Die gleichzeitige Aufnahme auf zwei Geräten (USB-Speicher und PC/Mac) ermöglicht eine einfache Duplizierung zu Sicherungszwecken. Durch simples Drücken einer Taste am Gerät kann die Aufnahme sofort gestartet werden. Als dediziertes Aufnahmegerät nimmt die CatchBox dem PC oder Mac den Aufzeichnungsaufwand ab und bietet eine durchgängig zuverlässige Leistung. Die Aufnahme im beliebten H.264/AAC-Format mit bis zu 1080p60 bietet die einfachste Möglichkeit zum Aufnehmen, Bearbeiten und Hochladen von Videos. Audio kann auch getrennt von 3,5-mm-Mikrofon- und Line-In-Anschlüssen zugemischt werden.

EZCast Beam J4a

Mit diesem Android-betriebenen Mini-Projektor können Benutzer von fast überall TV, Filme, Bilder, Präsentationen, Websites und Apps streamen. Anwender können alle gängigen Streaming-Apps wie Netflix auf Beam J4a herunterladen, um problemlos das reibungsloseste Fernseherlebnis zu genießen. Mit nur 384 Gramm kann dieser sehr kompakte und tragbare Projektor problemlos auf Reisen, Besprechungen, Schulungen oder Präsentationen mitgenommen werden, wo er Medien auf einer Diagonale von bis zu 100 Zoll anzeigen kann, sodass das Publikum den Inhalt leicht sehen kann. Sein langlebiger 9000-mAh-Akku bietet 4 Stunden Spielzeit im Eco-Modus. Die professionelle DLP-Bildtechnologie liefert großartige Farben mit einem beeindruckenden Kontrastverhältnis von 5000:1, während die automatische Trapezkorrektur und der automatische Hochformatmodus eine schnelle und einfache Einrichtung und Verwendung ermöglichen. Die Konnektivität umfasst HDMI-Eingang, USB, Dual-Band-WLAN, Bluetooth und IR.

EZCast ProAV WT / WR

Dieser hochflexible Wi-Fi-HDMI-Extender/-Splitter/-Switch bietet eine enorme Reichweite von über 200 Metern in offenen Bereichen, sodass Benutzer in Szenarien, in denen bei kabelloser Verbindung Unterbrechungen minimiert und die Einrichtung beschleunigt wird, während sie gleichzeitig eine einfache Brücke zu kabelgebundenen Netzwerken bietet, wo auch immer dies erforderlich ist. Dieses Plug-and-Play-Gerät verwendet EZCasts eigenentwickelten SoC und bietet eine integrierte KVM-Steuerung sowie eine Ausgabe von bis zu 4K30 und zuverlässige Wi-Fi-Geschwindigkeiten, die schnell genug sind, um eine Leistung auf Ethernet-Niveau zu erreichen.

Lesen Sie mehr über den EZCAst ProAV WT / WR: https://ezcast-pro.com/ezcast-proav/

Um den EZCast-Stand auf der CES 2022 zu besuchen, registrieren Sie sich bitte unter https://www.ezcast.com/exhibition

EZCast ist ein Multimedia-Hersteller mit Sitz in Taipeh, Taiwan. Wir produzieren kabelloses, digitales Zubehör, WLAN-Dongles, Digital-Beam-Projektoren, MagicEther und MagicLink. Alle unsere Produkte werden sorgfältig geprüft und nach hohen Qualitätsstandards verpackt. EZCast ist ein führender Anbieter von universellen Bildschirmspiegelungstechnologien. Wir haben die EZCast Universal Wireless Display Receiver Dongles entwickelt, um die Anforderungen von Home Entertainment, Business und Projektoren zu erfüllen, einschließlich der DLP-Lösung und budgetfreundlichen LCD-Projektoren. Unsere Plattform unterstützt iOS Screen Mirroring und Miracast, sodass Sie Ihre iPhones und Android-Telefone mit HDTVs verbinden können. Die Universal Wireless Display Receiver-Dongles unterstützen auch Windows- und Mac-Laptops, sodass Sie mit Miracast oder iOS Screen Mirroring die Bildschirminhalte für den Fernseher freigeben können.

Weitere Informationen finden Sie auf www.ezcast.com Erreichen Sie uns auch auf Facebook: @iezcast oder auf YouTube: @EZCast

