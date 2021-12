infactory Digitales CO2-Messgerät

Für das Wohlbefinden und warnt bei zu hohem CO2-Wert in der Raumluft

– Misst CO2-Belastung und warnt bei Überschreiten des Grenzwertes

– Der ideale Helfer in Klassenräumen, Büro und zu Hause: erinnert ans Lüften

– Komfort-Anzeige mit Skala von grün bis rot

– Zeigt auch Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit und Uhrzeit an

– Obere und untere CO2-Grenzwerte einstellbar

– Integrierter Wecker

Die Raumluft-Qualität immer im Blick: Das Raumluft-Messgerät von infactory misst den Kohlendioxid-Gehalt (CO2) in der Raumluft und zeigt den Messwert groß im Display an. Auch Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit liest man bequem ab. Dank einstellbarer Hintergrund-Beleuchtung lässt sich das Display optimal an die Umgebungs-Helligkeit anpassen – auch automatisch!

Übersichtliche Komfort-Anzeige: Auf der Skala von grün bis rot erkennt man ganz einfach, wie es um die Raumluft steht, selbst wenn man sich bei den Werten nicht ganz sicher ist.

Warnt bei kritischem CO2-Wert: Wird die festgelegte Obergrenze überschritten, ertönt ein Alarm-Ton. So kann man sofort gegensteuern und lüften – besonders wichtig in Corona-Zeiten! Damit ist das CO2-Messgerät ein unverzichtbarer Helfer nicht nur zu Hause, sondern auch in Klassenräumen und Büros.

Mit Uhr und Wecker: Das Messgerät zeigt nicht nur die Uhrzeit an, sondern es fungiert auch als Wecker mit Snooze-Funktion. Das macht das neue Messgerät doppelt praktisch!

– LED-Display mit anpassbarer Hintergrundbeleuchtung: 9,5 cm/3,7″ Bildschirm-Diagonale

– Zeigt zusätzlich Uhrzeit, Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit

– Zeigt Maximal- und Minimalwerte für CO2, Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit

– Messbereich CO2: 400 — 5.000 PPM, Temperatur: 0 – 50 °C (+/- 1 °C), Luftfeuchtigkeit 20 – 99 % (+/- 5 %)

– Zum Aufstellen und Aufhängen

– Knopfzelle Typ CR2032 zum Speichern der Einstellungen bei Trennung von der Stromversorgung

– Stromversorgung: per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 80 x 76 x 40 mm, Gewicht 166 g

– CO2-Messgerät inklusive Knopfzelle, USB-Stromkabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107392570

Preis: 69,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7109-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7109-3630.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/5CM9XGn45wsjxt8

