F.A.Z.-Institut: audius liefert beste IT-Beratung Deutschlands

Das F.A.Z. Institut hat audius als Branchensieger für höchste Qualität in der IT-Beratung ausgezeichnet. Basierend auf der Auswertung von Kundenfeedback und Reputation ist das Ranking besonders aussagekräftig und repräsentativ.

Weinstadt, 26. November 2024 – audius, ein führender Anbieter von IT-Beratung und Managed Services, gibt bekannt, dass das Unternehmen vom F.A.Z.-Institut als Branchensieger für höchste Qualität in der IT-Beratung ausgezeichnet wurde. Da die Studie auf der Reputation der Unternehmen im Markt sowie einer umfangreichen und strukturierten Online-Befragung basiert, ist sie besonders aussagekräftig und repräsentativ. Als Branchensieger setzt audius in der aktuellen Studie den Benchmark für die Qualität der IT-Beratung für alle anderen Unternehmen in Deutschland.

Studie wertet Reputation und Kundenfeedback aus

Die diesjährige Studie wurde vom F.A.Z.-Institut gemeinsam mit dem renommierten Marktforschungsunternehmen Service Value durchgeführt.

Zur Bewertung der Reputation im Markt wurden mehrere Hundert Millionen Online-Quellen wie Web- und Nachrichtenseiten, Blogs, Foren oder Social-Media-Kanäle aus Deutschland erfasst und mit KI ausgewertet. Die Messung der Reputation beruht zu 25 % auf der Kategorie Qualität und zu je 15 % auf der Bewertung der Kategorien Produkt & Service, Kundenzufriedenheit, Innovation, ökologische Nachhaltigkeit sowie Weiterempfehlung. Es reicht also nicht aus, nur in einer Kategorie exzellent zu sein, um insgesamt gut abzuschneiden.

Kombiniert wird diese Auswertung mit den Ergebnissen einer strukturieren Kundenbefragung zu zehn Facetten der Qualität – von Qualitätsmerkmalen und -kontrollen, dem Reklamationsmanagement über Service und Erreichbarkeit bis hin zu kontinuierlichem Qualitätsmanagement und -zertifizierungen.

Als Ergebnis entsteht ein fundiertes Bild der unterschiedlichen Qualität von Anbietern einer Branche, in dem audius für die Branche IT-Beratung im Jahr 2024 als Branchensieger hervorsticht.

Höchster Qualitätsanspruch gehört zur DNA von audius

audius steht seit jeher für höchste Qualität. Sie gehört zur DNA des Unternehmens ebenso wie der Leitspruch „Erfolg durch Zuhören“. Bevor eine audius-Lösung beim Kunden implementiert wird, durchläuft sie strenge Testverfahren, Praxistests und Prüfungen. So stellt audius sicher, dass die Kunden nur zuverlässige Produkte und Anwendungen erhalten. Gleiches gilt für Services und in der Beratung. Zahlreiche Zertifizierungen und Auszeichnungen bestätigen diesen Anspruch an eine optimale Qualität immer wieder.

„Es ehrt uns, dass wir zum dritten Mal in Folge für höchste Qualität in der IT-Beratung ausgezeichnet wurden und als Branchenerster durchs Ziel gehen. Es ist ein besonderer Ansporn für uns, diesen Vorsprung zu halten. Bei audius sind wir überzeugt, dass die Qualität einer Beratung der wichtigste Hebel für mehr Effizienz, Innovation und Nutzen bei unseren Kunden ist. Aus einer mittelmäßigen Beratung kann auch nur ein mittelmäßiges Ergebnis hervorgehen. Unsere Kunden schätzen audius für gutes Zuhören, offenes Feedback und praxisorientierte Lösungen“, erklärt Rainer Francisi, Vorstandsvorsitzender bei audius.

Mehr Informationen über den Branchensieger Qualität in der IT-Beratung:

https://www.audius.de/de

Mehr Informationen über die Studie „Höchste Qualität 2024“ des F.A.Z.-Instituts:

https://www.faz.net/hoechste-qualitaet

Die im Jahr 1991 gegründete audius SE ist eine weltweit tätige ITK-Gesellschaft. Von der Netzwerktechnik bis hin zur konkreten Softwareanwendung bietet die Unternehmensgruppe die passenden Lösungen für öffentliche Auftraggeber, Mittelständler und international agierende Konzerne. Bei der Betreuung von 350.000 IT-Arbeitsplätzen weltweit sind die nahezu 600 Mitarbeiter an 20 Standorten – davon 16 in Deutschland – fokussiert auf den Einsatz zukunftsorientierter Technologien und Best Practices.

audius smcTeam ist Pionier für Unified Asset Management und führt mit dem Produkt Asset Manager alle technischen, organisatorischen und kaufmännischen Arbeitsmittel und Wirtschaftsgüter in einer ganzheitlichen Verwaltung zusammen. Die Lösung wird von zahlreichen Kunden eingesetzt und auch von Partnern wie der baramundi software GmbH vertrieben.

Ein weiterer Geschäftsbereich beschäftigt sich mit Netzinfrastrukturen, insbesondere dem Auf- und Ausbau des 5G-Netzes. Zu den Kunden der Gruppe zählen global agierende Konzerne sowie mittelständische Betriebe. Strategisches Ziel ist es sowohl organisch als auch durch Zukäufe zu wachsen. Die Aktien der audius SE notieren im Basic Board der Börse Frankfurt sowie im Mittelstandssegment m:access der Börse München. https://www.audius.de

