Warmes für draußen

Spazierengehen an der frischen Luft

Einfach mal rausgehen: Ein Herbst-Spaziergang weckt so richtig alle Lebensgeister. Mit den Füßen durch das Laub am Boden rascheln, klare Luft tief einatmen und den von den Bäumen herabschwebenden Blättern nachschauen – wer in der Natur unterwegs ist, entspannt und tut etwas für die Gesundheit. Wichtig ist dabei die richtige Kleidung. Warm eingepackt in kuschelige Wäsche mit Angora muss niemand frieren.

Wer auch in der Herbst- und Wintersaison gesund und leistungsfähig bleiben möchte, braucht keine intensiven Workouts. Schon ein Spaziergang an der frischen Luft pro Tag kann körperlich und mental fit machen. Auch bei nass-kaltem Wetter rauszugehen, kostet zwar Überwindung, lohnt sich jedoch immer! Täglich spazieren tut gut, erklärt die Weltgesundheitsorganisation WHO. Zu Fuß zu gehen sollte Spaß machen und nicht zusätzlichen Stress verursachen. Deswegen ist der Blick auf Schrittzähler nicht uneingeschränkt zu empfehlen. Ob genügend Schritte oder die mit Bewegung an der frischen Luft verbrachte Zeit – der gleichmäßige Rhythmus beim Gehen wirkt meditativ, entspannt und beruhigt.

Achtsam gehen: Ganz im Hier und Jetzt

Draußen Spazierengehen ist nicht zielgerichtet, dient nicht dazu, in einer bestimmten Zeit ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Achtsames Gehen ist absichtslos, das heißt, wir gehen um des Gehens willen. Erst dann kommen wir in einen Flow und können entspannen. Bewegung hilft uns, Stress abzubauen und wirkt sogar angstlösend. Egal ob gestresst von der Arbeit oder ob uns die Familienarbeit stark beansprucht – Einfach mal raus und Spazierengehen heißt die Devise!

So gesund ist tägliches Spazierengehen

Mehr Bewegung tut gut – und lindert viele chronische Erkrankungen. Das betrifft nicht nur Gelenke, Herz und Kreislauf, sondern auch den Stoffwechsel, das Gehirn und sogar die Psyche. Selbst langsames Spazierengehen hat viele positive Auswirkungen auf den Körper. Bewegung an der frischen Luft bringt bessere Laune, macht kreativer und leistungsfähiger.

Die Kälte kann kommen: Wärmepuffer Angora

Beim Spazierengehen in der kalten Jahreszeit wichtig ist das richtige Darunter. Wie gemacht für aktive Menschen: Wärmewäsche mit Angora. (gesehen bei www.medima.de) Die hohlen Angorafasern speichern die warme Luft direkt am Körper. Gleichzeitig halten sie kalte Luft von außen ab. Außerdem nehmen die Hohlräume des Angorahaares Feuchtigkeit auf und leiten diese nach außen. Angorawolle ist nicht nur die leichteste und feinste Naturfaser, sie ist vor allem auch sehr angenehm direkt auf der Haut zu tragen.

Medima ist ein traditionsreicher Hersteller von hochwertiger Wärmewäsche aus Naturmaterialien mit Sitz in Albstadt / Baden-Württemberg. Inzwischen in dritter Generation geführt, will das Familienunternehmen Gutes bewahren und Neues wagen.

