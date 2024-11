CRIT wählt Ivalua für die Digitalisierung ihres indirekten Einkaufs und die Optimierung des Rechnungsprozesses

Ivalua, ein weltweit führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen und sein Partner Fluxym geben bekannt, dass sie von CRIT, dem französischen Zeitarbeit- und Personalvermittler, für die Digitalisierung ihrer Source-to-Pay (S2P)-Prozesse für indirekte Einkäufe ausgewählt wurden. Die börsennotierte CRIT France verfügt als ein führender Anbieter von Beschäftigungslösungen (Zeitarbeit, befristete Arbeitsverträge, unbefristete Arbeitsverträge, Kompetenzaufbau) über ein Netzwerk von 450 Arbeitsvermittlungsagenturen. Die CRIT-Gruppe ist an der Euronext Paris notiert.

Effizienz verbessern, Zahlungsprozesse rationalisieren

CRIT hat Ivalua ausgewählt, um seine S2P-Aktivitäten zu zentralisieren und seinen Digitalisierungsprozess zu unterstützen. Mithilfe der einheitlichen Plattform von Ivalua will CRIT seine indirekten Einkaufsprozesse automatisieren, das Lieferantenmanagement verbessern und die betriebliche Effizienz steigern. Darüber hinaus wird CRIT die Rechnungslösung von Ivalua nutzen, um seine Zahlungsprozesse zu digitalisieren und zu rationalisieren.

„Die Wahl von Ivalua als Partner für das Ausgabenmanagement war eine strategische Entscheidung, die es uns ermöglichen wird, die Effizienz unseres Einkaufs zu verbessern und unsere Zahlungsprozesse zu rationalisieren“, teilte CRIT mit.

„Branchenführer setzt auf Ivalua“

„Wir freuen uns, einen Branchenführer wie CRIT auf seinem Weg der digitalen Transformation zu unterstützen“, sagte Gilles Bismuth, SVP Sales, Southern Europe and MEA. „Dank der einheitlichen Plattform von Ivalua wird CRIT von einer besseren Kontrolle über seine Source-to-Pay-Prozesse profitieren und gleichzeitig die Effizienz des Ausgaben- und Lieferantenmanagements steigern.“

Über CRIT

Die CRIT-Gruppe ist eine unabhängige französische Unternehmensgruppe, die in Frankreich und international führend im Bereich der Arbeitsplatzlösungen ist und von einer starken Wachstumsdynamik getragen wird. Das Unternehmen verfügt über mehr als 700 Niederlassungen weltweit, davon über 450 in Frankreich, und erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von über 2,5 Milliarden Euro.

Seit über 60 Jahren begleitet CRIT seine Kunden in allen Branchen. Die CRIT-Gruppe beruht auf starken Werten: Verantwortung, Nähe, Bescheidenheit, Solidarität und Kühnheit. Diese Werte leiten und strukturieren das Handeln der Mitarbeiter, sind die Garantien für die Qualität ihrer Dienstleistungen und gleichzeitig das Versprechen eines überaus aktiven Engagements.

In Frankreich unterstützt das Unternehmen täglich 40.000 Zeitarbeitnehmer und 25.000 Unternehmen bei ihren Rekrutierungsprojekten in Form von Zeitarbeit, befristeten Arbeitsverhältnissen, unbefristeten Arbeitsverhältnissen, befristeten Zeitarbeitsverträgen und Kompetenzaufbau.

Die CRIT-Gruppe ist an der Euronext Paris notiert und gehört den Indizes CAC All-tradable, CAC All-shares, CAC Mid&Small, Euronext Family Business und dem Gaïa-Index an. Weitere Informationen:

https://www.groupe-crit.com

Über Ivalua

Ivalua ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten und KI-gestützten Spend-Management-Lösungen. Unsere einheitliche Source-to-Pay-Plattform ermöglicht es Unternehmen, alle Ausgabenkategorien und alle Lieferanten effektiv zu verwalten, die Rentabilität zu steigern, die Nachhaltigkeit zu verbessern, Risiken zu senken und die Produktivität der Mitarbeiter zu erhöhen. Ivalua genießt das Vertrauen von Hunderten der weltweit angesehensten Marken und wird von Gartner und anderen Analysten als führendes Unternehmen anerkannt. Weitere Informationen unter https://de.ivalua.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn und X.

Firmenkontakt

Ivalua

Gabriele Severini

Georg-Baumgarten-Straße 3

60549 Frankfurt am Main

+44 20 3966 1942



https://de.ivalua.com

Pressekontakt

textstore – Agentur für Text und PR

Alexander Trompke

Frankenbergstraße 17

01159 Dresden

+49 351 3127338



https://textstore.de/

Bildquelle: Ivalua