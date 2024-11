Selbstbestimmtere Alternativen zu Alten- und Pflegeheimen

Immer mehr Menschen sind von Pflegebedürftigkeit betroffen oder sehen sich damit konfrontiert. Doch längst sind klassische Versorgungsformen wie Alten- oder Pflegeheim nicht mehr die einzigen Möglichkeiten der Betreuung. Einen Vergleich der typischen Modelle mit neuen Konzepten bietet Anja Luther in „Versorgung von pflegebedürftigen Menschen in Deutschland. Welche Alternativen gibt es zu den klassischen Alten- und Pflegeheimen?“. Das Buch ist im März 2023 bei Academic Plus erschienen.

Welche alternativen Wohn- und Versorgungsformen gibt es überhaupt? Können diese eine bessere Lebens- und Versorgungsqualität als Alten- und Pflegeheime bieten? Kann man denn dort auch so leben, wie man ist? Können sich hier Angehörige an den Haushalts- bzw. Alltagsaufgaben mit einbringen? Sind diese Alternativen womöglich sogar preiswerter als klassische Alten- und Pflegeheime? All diese Fragen beantwortet Anja Luther in ihrem Buch und zeigt zudem die Stärken und Schwächen aller Angebote. Dabei geht sie auch auf gesetzliche Änderungen der letzten Jahre ein, die Einfluss auf die ambulante und stationäre Altenhilfe haben.

Klassische Altenheime im Gegensatz zu alternativen Wohn- und Versorgungsformen

Die alternde Gesellschaft Deutschlands lässt die Zahl der Pflegebedürftigen seit einigen Jahren kontinuierlich ansteigen. Deswegen befasst sich das Buch mit der klassischen stationären Altenhilfe und vergleicht diese mit alternativen Wohn- und Versorgungsformen. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei den jeweiligen gesetzlichen Regelungen. Ein wichtiger Aspekt ist zudem die Autonomie der Pflegebedürftigen und die Rolle der Angehörigen, wie auch die Lebens- und Versorgungsqualität der verschiedenen Einrichtungen. Themen wie Personalbesetzung, Mitarbeiterzufriedenheit und Finanzierung beleuchtet Anja Luther in ihrer Publikation „Versorgung von pflegebedürftigen Menschen in Deutschland“ ebenfalls eingehend. Das Buch richtet sich an all jene, die sich im Familien- und Angehörigenkreis mit dem Thema Pflege auseinandersetzen, sowie Tätige in der Pflege, insbesondere in der Altenpflege.

Das Buch ist im März 2023 im GRIN-Imprint Academic Plus erschienen (ISBN: 978-3-346-83144-6).

Direktlink zur Veröffentlichung: https://www.grin.com/document/1328757

