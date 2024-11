Moebel und mehr- Wissensaustausch im Managerbund Reutlingen

Der Managerbund Reutlingen e. V. zu Gast bei der Moebel Rogg Gruppe

Erneut hat der Managerbund Reutlingen Interessantes auf die Beine gestellt. „Immer wieder einen Blick hinter die Kulissen anderer Unternehmen zu werfen an unseren Events, ist uns im Vorstand wichtig. Dabei Hintergründe des Erfolges beleuchten und Impulse für das eigene Unternehmen zu bekommen, ist ein echter Mehrwert für die Mitglieder.“ Hansjörg Schühle, Vorstand des Vereins, freut sich über das Produktivtreffen im Möbel-Rogg-Einrichtungshaus in Balingen. Durch den Abend führten die drei Geschäftsführer Julian Rogg, Ekkehard Gulde und Alexander Ast.

Die Erfahrungen aus erster Hand und der offene Umgang ist bei den Events immer gern gesehen. Sind doch jedes Mal viele Anregungen für das eigene Unternehmen zu erwarten. Der Managerbund Reutlingen e.V. (MBR) ist ein Kreis von Managern, Unternehmern und Selbständigen verschiedenster Fachrichtungen, aus dem Kreis Reutlingen von Bad Urach bis Balingen. Und der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen ist immer wertvoll. Das Managerbund Motto „Wir entwickeln uns gemeinsam weiter“ wird seit ca. 15 Jahren aktiv mit Leben gefüllt.

Die Presse hat schon öfter über die wertvolle Arbeit der Manager berichtet – beispielsweise die Ausbildungsförderungen und -kooperationen verschiedener Mitgliedsunternehmen, den Wettbewerb Unternehmer des Jahres in der Region Reutlingen oder verschiedene gemeinsame Spendenaktionen. Durch Empfehlung, persönliche und geschäftliche Zusammenarbeiten, wird Vertrauen zwischen den Mitgliedern aufgebaut. Seit Gründung ist der Verein stetig gewachsen – regelmäßige Treffen bringen einen effektiven Mehrwert für die Unternehmen und die einzelnen Mitglieder. In der Zwischenzeit ist die Mitgliederzahl auf rund 40 Unternehmer und Führungskräfte gewachsen.

Das Geschäftsführerteam der Möbel Rogg Gruppe Julian Rogg, Ekkehard Gulde und Alexander Ast sind Mitglied im MBR und Erfahren in der Möbel-, Bau-, Küchenbranche. So bekamen die Kollegen des Managerbundes „Insides und Impulse“ aus dem Einzelhandel, Küchenbau und Bereich der Objekteinrichtungen für Hotels, Gastronomie, Wohnheime und Büros. Auf ihren gemeinsamen Vortrag über die Marktentwicklungen, Möbelfertigung und Ausführungen ihrer Einrichtungsprojekte, waren die anwesenden Gäste sehr gespannt. So erfuhren sie, dass sich in der Möbel Rogg Gruppe 500 Mitarbeitende auf über 110.000 Quadratmetern an 5 Standorten aktiv einsetzen und dem Management das Thema Kultur, Werte und ihre Mitarbeiter sehr wichtig sind.

Die Teilnehmer spürten die Leidenschaft für Möbel, den Kundenservice und die vielen unterschiedlichen Einrichtungsthemen. Sie erfuhren Details über den Onlineverkauf und konnten sich ein Bild über das besondere Einkaufserlebnis in den Einrichtungshäusern machen. Bei der Vorstellung und einem Rundgang erfuhren die Gäste weitere „Insides“ über die Marken der Gruppe, wie Möbel Rogg, Rogg&Roll, Rogg Discount, Mussotter Rogg Küchenmanufaktur, RoggKüchen und Rogg Objekt-Einrichtungen. Mit dem Ansatz „ein Ansprechpartner für alles im Bereich Einrichtung und Möbel“ zu sein und auch die Planung und Umsetzung mitanzubieten, sei die Möbel Rogg Gruppe gut aufgestellt, so der geschäftsführende Gesellschafter Julian Rogg M.Sc..

Neben den strategischen Gedankenanregungen und einem ansprechenden Buffet, waren die Diskussionen und das Netzwerken wichtige Bausteine für den Erfolg des Events.

Hilfreiche Einblicke und ein tolles gemeinsames Erlebnis, dass die Mitglieder einmal mehr zusammenschweißt. Kein Wunder steigt das Interesse am Verein und die nächsten Events.

Weitere Informationen:

www.Managerbund-Reutlingen.de

www.moebel-rogg.de

www.rogg-objekteinrichtungen.de

www.rogg-kuechen.de

Wir sind ein lokaler Firmenverbund aus Reutlingen und Umgebung, mit dem Ziel, uns firmenübergreifend gegenseitig zu unterstützen.

In vielen verschiedenen Bereichen wie z.B. Marketing, Kundenunterstützung, Mitarbeiterausbildung, Logistik können wir viel voneinander lernen und geben uns das Wissen weiter.

Unser Ziel ist es, zwischen Menschen ein Netzwerk aus Wirtschaftskraft zu schaffen um miteinander mehr zu erreichen – für unsere Firmen, Mitarbeiter und Kunden.

Vorrangiges Ziel des Vereins ist die Jugendförderung und Ausbildung/Fachkräfte.

