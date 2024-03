Familie Busch wurde mit dem Made-in-Baden-Award geehrt

Familie Busch, Inhaber von Busch Vacuum Solutions, wurde am vergangenen Freitag, den 01. März 2024, mit dem „Made in Baden“-Award ausgezeichnet. Der Festakt mit 300 Gästen fand im Benazet-Saal des Kurhauses Baden-Baden statt.

Seit 2016 verleiht der gemeinnützige Verein „Badische Wirtschaft – Made in Baden“, ein aktives Netzwerk und eine Interessengemeinschaft führender Unternehmen, den Preis „Made in Baden“ an herausragende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Medien und Kultur, die einen engen Bezug zur Region Baden haben.

Familie Busch wurde für ihr außergewöhnliches Lebenswerk und den unternehmerischen Erfolg von Busch Vacuum Solutions geehrt. Professor Hermann Simon, der den Begriff „Hidden Champions“ für mittelständische Unternehmen mit Weltmarktführerschaft geprägt hat, lobte Busch in seiner Laudatio: „Hidden Champions bilden die Elite der deutschen Wirtschaft. Busch zähle ich in dieser Elite zu den zehn besten. Weltmarktführer wird und bleibt man nur durch beständige Innovation. Die Innovationskraft von Busch ist überragend.“

In ihrer Dankesrede an die Initiatoren und Professor Simon betonte Ayla Busch: „Unsere Familie fühlt sich sehr mit der Region Baden verbunden und lebt gerne hier. Auch unsere Unternehmenskultur ist stark von den bodenständigen Menschen in Baden geprägt.“

Die Preisträgerinnen und Preisträger des Badischen Wirtschaftspreises zeichnen sich durch ihre beruflichen Leistungen, ihr ehrenamtliches Engagement und ihr philanthropisches Verhalten im sozialen Bereich aus. Kriterien für die Auszeichnung sind unter anderem ein Firmensitz in Baden und die Förderung des Images der Region Baden.

In diesem Jahr wurden neben Familie Busch auch Johann Soder, COO von SEW Eurodrive, einem Hersteller von Antriebstechnik und Jonas Andrulis, Mitgründer und Geschäftsführer von Aleph Alpha, einem KI-Unternehmen, das sich für die Einhaltung der europäischen Datenschutzbestimmungen einsetzt, ausgezeichnet.

Die Busch Group ist weltweit einer der größten Hersteller von Vakuumpumpen, Vakuumsystemen, Gebläsen, Kompressoren und Abgasreinigungssystemen. Unter ihrem Dach vereint die Busch Group die drei bekannten Marken Busch Vacuum Solutions, Pfeiffer Vacuum und centrotherm clean solutions.

Das umfangreiche Produkt- und Dienstleistungsportfolio umfasst Lösungen für Vakuum-, Überdruck- und Abgasreinigungsanwendungen in sämtlichen Branchen, wie zum Beispiel Halbleiter, Lebensmittel, Analytik, Chemie und Kunststoff. Dazu gehören auch die Konzeption und der Bau maßgeschneiderter Vakuumsysteme sowie ein weltweites Servicenetz.

Die Busch Group ist ein Familienunternehmen, dessen Leitung in den Händen der Familie Busch liegt. Mehr als 8.000 Mitarbeiter in 45 Ländern weltweit arbeiten für die Gruppe. Der Hauptsitz von Busch befindet sich im baden-württembergischen Maulburg, im Dreiländereck Deutschland – Frankreich – Schweiz.

Die Busch Group produziert in ihren 19 eigenen Werken in China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Rumänien, der Schweiz, Südkorea, Tschechien, den USA und Vietnam.

Die Busch Group hat einen konsolidierten Jahresumsatz von fast 2 Milliarden Euro.

Kontakt

Busch Vacuum Solutions

Florian Held

Schauinslandstrasse 1

79689 Maulburg

+4976226813376



https://www.buschvacuum.com/de/de/

Bildquelle: ©ValentinBehringer