Familien zwischen ChatGPT und Datenschutz: innoGPT startet Shared-Access-Modell mit EU-Hosting

Während die Politik über Social-Media-Verbote debattiert, nutzen drei von vier Jugendlichen längst eine weitaus mächtigere Technologie: Künstliche Intelligenz. Ein Family Package aus Vechta soll nun Familien vor Datenmissbrauch schützen

Vechta, 11. März 2026 – Die Nutzung von KI zur Informationssuche ist laut JIM-Studie 2025 gegenüber dem Vorjahr um 27 Prozentpunkte auf 70 Prozent gestiegen. 74 Prozent der 12- bis 19-Jährigen nutzen KI für Hausaufgaben oder zum Lernen und 57 Prozent halten die von KI gelieferten Informationen für vertrauenswürdig. Doch während über TikTok-und Meta Verbote debattiert werden, stellt sich kaum jemand die Frage: Wer schützt Kinder und Jugendliche vor den Datenschutzrisiken von Künstlicher Intelligenz? Und wer denkt dabei an die gesamte Familie?

„Verbieten ist keine Lösung! Die Diskussion um Social-Media-Verbote greift also zu kurz“, sagt Maurice Brumund, Co-Founder und CEO der Inno KI GmbH. „KI-Tools sind für Jugendliche bereits unverzichtbare Lernbegleiter geworden. Ein Verbot wäre realitätsfern. Die Frage ist nicht ob, sondern wie Kinder und Jugendliche diese Technologie sicher nutzen können.“

Das Problem: Bei den kostenlosen Versionen der großen KI-Anbieter landen sensible Daten – von Hausaufgaben über persönliche Fragen bis zu hochgeladenen Dokumenten – häufig außerhalb Europas und werden für das Training der KI-Modelle verwendet. Viele Kinder und Jugendliche sind sich dieser Datenschutzrisiken nicht direkt bewusst.

Weltweit erstes Family Package für sichere KI-Nutzung

Als Antwort auf diese Entwicklung hat die Inno KI GmbH ab sofort ein Family-Abo für ihre DSGVO-konforme Plattform innoGPT entwickelt. Bis zu fünf Familienmitglieder können innoGPT mit individuellen Logins nutzen. So können Familien KI als gemeinsames Werkzeug nutzen.

„Wir möchten KI nicht nur für Unternehmen sicher und zugänglich machen, sondern für Familien eine sichere Alternative schaffen“, erklärt Brumund. „Bei uns verlassen keine sensiblen Daten Europa. Wir hosten ausschließlich in Europa und erfüllen vollständige DSGVO-Konformität mit Zero-Retention-Policy. Das bedeutet: Keine Daten werden für KI-Training verwendet oder verkauft.“

Zugang zu führenden KI-Modellen

Nutzer haben mit innoGPT Zugriff auf führende KI-Modelle von OpenAI, Anthropic, Google, Meta, Mistral und Black Forest Labs – zentral an einem Ort. Durch ein zusätzlich buchbares Addon werden persönliche oder vertrauliche Informationen wie E-Mail-Adressen oder Namen bei der Übermittlung an die LLMs geschützt, indem sie automatisch durch Platzhalter ersetzt werden.

„Wir können KI nicht aus dem Leben unserer Kinder verbannen – aber wir können ihnen beibringen, verantwortungsvoll damit umzugehen“, so Brumund. „Und das funktioniert am besten gemeinsam als Familie, nicht durch Verbote.“

Das Family Abo kostet 34,90EUR monatlich und beinhaltet fünf Zugänge für Familienmitglieder. Der Token-Pool wird gemeinsam genutzt und flexibel aufgeteilt.

Die Inno KI GmbH mit Sitz im niedersächsischen Vechta entstand unter anderem aus der Marketing-Agentur moin media und der Magic Labs GmbH, die bereits 2022 intensiv mit KI-Tools experimentierten. Aus der Frage: „Wie können Mitarbeitende sicher mit KI arbeiten?“ entstand Ende 2024 innoGPT. Die Plattform dient als sichere europäische Brücke zu allen relevanten Sprachmodellen und Bildgenerierungsmodellen, komplett DSGVO-konform und in der EU gehostet. Inno KI bietet nicht nur Software, sondern begleitet bei Kunden auch der Einführung von KI und bietet dazu intensive Schulungen. Über 2.500+ Privatpersonen und Unternehmen arbeiten bereits mit innoGPT.

Firmenkontakt

Inno KI GmbH

Timo Weigel

Osloer Str. 6

49377 Vechta

04441 88 59 759



https://www.innogpt.de/

Pressekontakt

comcepta GmbH

Vanessa Havens

Hansastr. 17

80686 München

089 998 461-17



https://www.comcepta.de/

Bildquelle: moin media