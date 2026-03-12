sportspaß e.V.: Trendsport Pickleball ausprobieren

Pickleball-Kick-Off mit Workshop im sportspaß-Center Berliner Tor in Hamburg

Hamburg, 12. März 2026. Hamburgs größter Freizeit- und Breitensportverein sportspaß e.V. lädt gemeinsam mit dem Hamburger Pickleball Club e.V. zu einem Pickleball-Kick-Off mit Workshop ein. Die Veranstaltung findet am Freitag, 13. März 2026, von 14.30 bis 16.00 Uhr in der Sporthalle des sportspaß-Centers Berliner Tor (Westphalensweg 11, Hamburg) statt.

Pickleball ist eine dynamische Mischung aus Tennis, Badminton und Tischtennis. Die Sportart gilt weltweit als eine der am schnellsten wachsenden Trendsportarten, da sie leicht zu erlernen ist und bereits nach kurzer Zeit spannende Ballwechsel ermöglicht. Damit eignet sich Pickleball für Menschen jeden Alters – unabhängig von sportlicher Erfahrung oder Fitnesslevel.

Mit dem Kick-Off-Termin möchten sportspaß und der Hamburger Pickleball Club Interessierten einen unkomplizierten Einstieg ermöglichen. Während des rund 90-minütigen Workshops erhalten Teilnehmende eine Einführung in die Grundlagen des Spiels und können die Sportart direkt selbst ausprobieren.

Organisiert wird der Workshop vom Hamburger Pickleball Club. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – Interessierte können am Freitag (13. März 2026) im Sportcenter Berliner Tor einfach vorbeikommen und mitmachen.

Mit mehr als 100 Sportarten und mehreren tausend Kursen pro Jahr bietet sportspaß ein besonders vielfältiges und preislich attraktives Bewegungsangebot für Menschen jeden Alters. Der Pickleball-Kick-Off ist Teil der kontinuierlichen Erweiterung des Programms um neue Trendsportarten.

Termin auf einen Blick

Was: Pickleball-Kick-Off mit Workshop

Wann: Freitag, 13. März 2026, 14.30 bis 16.00 Uhr

Wo: sportspaß-Center Berliner Tor, Westphalensweg 11, 20099 Hamburg

Veranstalter: sportspaß e.V. in Kooperation mit dem Hamburger Pickleball Club e.V.

Teilnahme: kostenfrei, ohne Anmeldung möglich

Weitere Informationen: www.sportspass.de

Über sportspaß e. V.

Der Breiten- und Freizeitsportverein sportspaß e.V. wurde im September 1977 als gemeinnütziger Verein in Hamburg gegründet. sportspaß e.V. ist nicht gewinnorientiert, keine kommerzielle Unternehmung, sondern eine Non-Profit-Organisation. Es ist eine Vereinigung von Mitgliedern für Mitglieder, die unter dem Motto „Weil es gemeinsam mehr sportspass macht“ ungezwungen Spaß an Sport und Bewegung haben wollen. Die Mitglieder können aus einem riesigen und vielfältigen Angebot frei wählen, welchen Sport, welches Bewegungsangebot sie wann, wie und wo auch immer kombinieren und in vereinseigenen sportspaß-Centern und Sportanlagen der Stadt Hamburg nutzen wollen.Hinweis zum Insolvenzverfahren: Der Vereinsbetrieb wird uneingeschränkt fortgeführt. Alle Kurse, Trainingsangebote und Veranstaltungen finden planmäßig statt. Die Mitglieder können ihr gewohntes Sportprogramm weiterhin vollumfänglich nutzen.

