MICE Alpentreff Kitzbühel bringt Eventplaner und Branchenpartner im Grand Tirolia zusammen

Am 23. April 2026 wird Kitzbühel zum Treffpunkt der MICE-Branche.

Beim MICE Alpentreff Kitzbühel kommen Eventplaner, Hotels, Locations und Dienstleister aus Deutschland und Österreich im Grand Tirolia Kitzbühel zusammen, um sich über neue Projekte, Trends und Kooperationsmöglichkeiten auszutauschen. Veranstaltet wird das Networking-Format von ILLERHAUS Marketing.

Der Alpentreff richtet sich gezielt an Veranstaltungsplaner aus Unternehmen, Agenturen und Organisationen, die neue Locations, Partner und Inspiration für ihre Events suchen. Im Mittelpunkt steht der persönliche Austausch in kleiner, kuratierter Runde.

„Der MICE Alpentreff lebt vom direkten Dialog und von Begegnungen auf Augenhöhe. Unser Ziel ist es, Eventplaner und Anbieter zusammenzubringen und neue Impulse für zukünftige Veranstaltungen zu schaffen“, erklärt Susanne Illerhaus, Gründerin von ILLERHAUS Marketing.

Networking in alpinem Ambiente

Als Veranstaltungsort dient das Grand Tirolia Kitzbühel, ein Fünf-Sterne-Resort am Rande der Kitzbüheler Alpen. Die Kombination aus alpinem Ambiente, moderner Infrastruktur und kulinarischem Angebot bietet den Rahmen für einen intensiven Austausch innerhalb der Branche.

Auf dem Programm stehen Networking-Sessions, Gespräche mit ausgewählten Ausstellern sowie ein gemeinsames Dinner an sogenannten Hosted Tables, bei dem sich Teilnehmer und Partner in entspannter Atmosphäre austauschen können. Den Abschluss bildet ein lockeres Get-together im Golden Jazz Club.

Komfortable Anreise aus München

Um die Teilnahme möglichst unkompliziert zu gestalten, organisiert der Veranstalter einen kostenfreien Shuttle-Service ab München. Dieser bringt die Teilnehmer am Veranstaltungstag direkt nach Kitzbühel und nach Ende des Events wieder zurück.

Veranstaltungsdetails

MICE Alpentreff Kitzbühel

23. April 2026 | 16:30 – 22:30 Uhr

Grand Tirolia Kitzbühel

Eichenheim 10

6370 Kitzbühel

Die Teilnahme ist für Eventplaner kostenfrei.

Weitere Informationen und Anmeldung:

https://illerhaus-marketing.com/mice-alpentreff-kitzbuehel-2026/

Seit über 20 Jahren setzt ILLERHAUS Marketing auf wertvolle, gewinnbringende und inspirierende Networking-Events unter professionellen Rahmenbedingungen. So hat das Unternehmen von Susanne Illerhaus schon über 70 MICE Branchentreffs, 100 Fam-Trips sowie diverse Roadshows und MICE-Abendevents auf die Beine gestellt. Die Veranstaltungen von ILLERHAUS Marketing bieten sowohl Ausstellern als auch Veranstaltungsplanern eine Plattform zum Auf- und Ausbau nachhaltiger Geschäftskontakte.

Kontakt

ILLERHAUS Marketing

Doreen Feldmann

Enzianstr. 4a

82319 Starnberg

08151 7397-000



https://illerhaus-marketing.com

Bildquelle: © Grand Tirolia Kitzbühel