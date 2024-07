Familienurlaub: wer mit Kindern reist, braucht einen speziellen Versicherungsschutz

Sommerzeit – für viele Familien heißt es verreisen. Doch gerade für Familien mit kleinen Kindern kann die Urlaubsplanung zu einer echten Herausforderung werden. Die Sorge, dass der lang ersehnte Urlaub ins Wasser fällt, weil der Nachwuchs Masern aus dem Kindergarten oder einen Magen-Darm-Virus aus der Schule mitgebracht hat, ist nicht unbegründet. Eltern wissen es: Sobald die Kinder im Kindergarten oder in der Schule mit Gleichaltrigen in Kontakt kommen, beginnt für die meisten Familien ein ständiger Kampf gegen die allgegenwärtigen Infektionskrankheiten. Auch wer glücklich am Urlaubsort ankommt, kann schnell gezwungen sein, den Urlaub abzubrechen oder mit dem kranken Kind einen Arzt aufzusuchen. Damit steht nicht nur die Erholung auf dem Spiel, sondern auch das Urlaubsbudget.

Tatsächlich sind Familien mit Kindern einem ungleich höheren Risiko ausgesetzt, ihre Reise zu stornieren oder abzubrechen, als Erwachsene, die zu zweit reisen. Familien, die keine Reiseversicherung abgeschlossen haben, bleiben dabei meist auf hohen Kosten sitzen, wenn sie ihre Reise stornieren oder abbrechen. Die Kosten für eine Stornierung kurz vor Reisebeginn können sich auf bis zu 90 % der gesamten Reisekosten belaufen. Bricht man die bereits angetretene Urlaubsreise ab, verliert man nicht nur das Geld für die bereits bezahlten Reiseleistungen, sondern muss auch die Rückreisekosten selbst tragen. Und das ist – vor allem für Großfamilien – ein ganzes Vermögen. Aus diesem Grund ist die Absicherung durch eine Reiseversicherung für Familien von entscheidender Bedeutung.

DIESE REISEVERSICHERUNG IST FÜR ELTERN MIT KLEINEN KINDERN MEHR ALS SINNVOLL

Da vor allem kleine Kinder oft und unerwartet krank werden, ist der Abschluss einer Reiserücktritts- und Reiseabbruchversicherung für Familien mehr als ratsam. Diese gibt es oft im Paket, was sinnvoll ist, damit der Versicherungsschutz vor und während des Urlaubs besteht. Besonders praktisch sind in der Regel Jahresreiseversicherungen, die den Familien neben einer enormen Beitragsersparnis auch ein Höchstmaß an Flexibilität bieten. Diese Jahrespakete können, falls gewünscht, auch um eine Auslandskrankenversicherung erweitert werden.

Zu den besten Familientarifen auf dem Markt zählt laut der Zeitschrift Finanztest der Stiftung Warentest das Reiseversicherungspaket Reisekarte4you von TravelSecure. Auch unverheiratete Paare haben die Möglichkeit, den Familientarif zu wählen – ein gemeinsamer Wohnsitz ist hierfür nicht einmal erforderlich.

Wenn ein Kind plötzlich krank wird und die Reise unzumutbar erscheint, kann die Familie den Urlaub stornieren. In diesem Fall können alle Familienmitglieder von der Reise zurücktreten und erhalten den Reisepreis erstattet. Wenn nur ein Teil der Familie von der Reise zurücktreten möchte, so ist dies ebenfalls kein Problem. Die Reiseversicherung übernimmt auch die Mehrkosten und die zusätzlichen Rückreisekosten, die der Familie entstehen, wenn die Reise abgebrochen werden muss. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine Flugreise oder um einen kurzen Familienausflug mit dem Auto handelt – alle Reisen sind durch eine Jahresversicherung abgedeckt.

Außerdem enthält die Versicherung einen sogenannten Urlaubsschutz. Das bedeutet, dass die Familien bei Reiseabbruch in den ersten acht Tagen den vollen Reisepreis erstattet bekommen.

Ein wichtiger Punkt für Familien ist sicherlich, dass die Versicherung auch dann gilt, wenn die Familienmitglieder einzeln oder gleichzeitig reisen. So kann der Vater beispielsweise einen Papa-Sohn-Urlaub machen oder die Mutter sich eine Auszeit gönnen, während der Vater sich zu Hause um die

Kinder kümmert. Und die Kinder sind auch dann mitversichert, wenn sie ohne ihre Eltern unterwegs sind – wie zum Beispiel bei Klassenfahrten.

Wenn beispielsweise das älteste Kind eine Prüfung nicht besteht und zur Wiederholung zu Hause bleiben muss, werden die Stornokosten für die gebuchte Reise ebenfalls von der Reiserücktrittsversicherung übernommen.

Selbstverständlich greift die Reiseversicherung auch dann, wenn die Eltern selbst im versicherten Zeitraum vor Reisebeginn oder während der Reise erkranken.

EXTREMFALL: WENN DER URLAUB IM KRANKENHAUS ENDET

Während die Reiserücktritts- und Reiseabbruchversicherung oft als Absicherung für nahezu jeden Urlaub als Standardausstattung gewählt wird, sehen viele die Auslandskrankenversicherung fälschlicherweise immer noch ausschließlich als Spezialschutz für Fernreisen an. Der Grund dafür ist einfach: Viele Familien verlassen sich bei Europareisen auf ihre gesetzliche Krankenversicherung, bei der auch die Kinder mitversichert sind. Allerdings deckt die gesetzliche Krankenversicherung nicht alle medizinischen Leistungen in Europa ab und wird nicht von allen Ärzten akzeptiert. Im Ernstfall müssen Familien die Kosten, die mehrere Tausend Euro betragen können, selbst tragen. Zudem gibt es noch weitere wichtige Punkte, die bei der Planung einer Familienreise oft nicht berücksichtigt werden.

Muss ein Kind im Urlaub ins Krankenhaus, ist nicht nur eine ausreichende medizinische Versorgung wichtig, sondern auch die besondere Fürsorge, die kranke Kinder benötigen. Eine gute Auslandskrankenversicherung sollte die Kosten für die Unterbringung einer Begleitperson im Krankenhaus übernehmen, wenn ein minderjähriges Kind stationär behandelt werden muss, so wie es bei TravelSecure der Fall ist. Schon allein aufgrund möglicher Sprachbarrieren kann dies ein entscheidender Faktor für die Genesung des Kindes sein. Diese Leistung bieten die gesetzlichen Krankenkassen nicht und kann nur durch eine Auslandskrankenversicherung sichergestellt werden.

Doch umgekehrt kann es auch passieren, dass die Eltern und nicht die Kinder unerwartet im Ausland einen Krankenhausaufenthalt benötigen. Aber wer kümmert sich um die Kleinen in einem fremden Land, wenn die Eltern im Krankenhaus sind? Darüber wollen sich die wenigsten Gedanken machen, wenn man voller Freude einen Familienurlaub plant. Doch das ist gerade der Punkt, der nicht auf die leichte Schulter genommen werden darf.

Was nicht viele wissen, die Kinderbetreuung kann auch unter bestimmten Voraussetzungen eine Leistung der Auslandskrankenversicherung sein. Auf www.travelsecure.de kann man nachlesen, dass der Reiseversicherer die Betreuung der versicherten minderjährigen Kinder organisiert und bezahlt, wenn alle mitreisenden Betreuungspersonen im Krankenhaus liegen oder zurücktransportiert werden müssen. Die Kinder können die Reise fortsetzen oder abbrechen, wobei auch die zusätzlichen Rückreisekosten übernommen werden.

So lohnt sich bei der Planung eines Familienurlaubs der Vergleich verschiedener Tarife und ein genauer Blick auf die Leistungen der Versicherer.

Die Würzburger Versicherungs-AG ist seit mehr als 30 Jahren erfolgreich am Markt tätig. Mit innovativen Produkten und maßgeschneiderten Angeboten ist sie als Nischenversicherer etabliert und hat sich auf die Konzeption und Abwicklung von Produkten mit hohem Kundennutzen spezialisiert. Mit der Marke TravelSecure hat sich die Würzburger Versicherungs-AG als einer der führenden Anbieter von Reiseversicherungen am Markt etabliert.

