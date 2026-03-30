FAQs zum Coaching-Lehrgang der HELP Akademie

Ein kompakter Lehrgang mit praxisnahem Coachingwissen

Für wen ist die Ausbildung geeignet?

Die Ausbildung richtet sich an alle, die professionell als Coach, Business Coach oder Life Coach arbeiten möchten. Teilnehmende sind häufig Führungskräfte, Unternehmer, HR-Verantwortliche, Trainer, Berater oder Pädagogen. Sie möchten sich persönlich weiterentwickeln und ihre sozialen, methodischen und kommunikativen Kompetenzen ausbauen.

Welche Voraussetzungen gibt es?

Es sind keine formalen Vorkenntnisse erforderlich. Wichtig sind persönliche Reife, Motivation, Offenheit für Lernprozesse, Selbstreflexion und eine stabile psychische Belastbarkeit.

Welche Ziele verfolgt die Ausbildung der HELP Akademie?

Sie entwickeln eine professionelle Coaching-Kompetenz, um Menschen wirksam bei beruflichen und persönlichen Veränderungsprozessen zu begleiten. Zudem stärken Sie Ihre kommunikative, soziale und methodische Kompetenz.

Welche Inhalte werden in derHELP Akademie vermittelt?

Die Ausbildung kombiniert praxisnahes Coachingwissen mit Persönlichkeitsentwicklung. Sie lernen moderne Methoden sowie den Einsatz digitaler Tools und KI im Coaching und Marketing. Praxisübungen, Reflexion, Gruppenarbeit und ein eigener Coaching-Fall mit Abschlusspräsentation sind zentrale Bestandteile.

Was macht den Lehrgang der HELP Akademie besonders?

Der Lehrgang verbindet Qualität, Praxisnähe und intensive Reflexion in einem kompakten, modularen Format (ca. 6 Monate). Er ist berufsbegleitend möglich und ressourcenschonend. Individuelle Betreuung und erfahrene Dozenten sorgen für einen hohen Lerntransfer.

Welche Rolle spielt KI?

KI und digitale Tools sind fester Bestandteil der Ausbildung. Sie lernen deren Einsatz im Coachingprozess und im Eigenmarketing – stets unter Berücksichtigung ethischer und werteorientierter Aspekte.

Wer sind die Dozenten der HELP Akademie?

Erfahrene Coaches aus der Praxis vermitteln fundiertes, methodenübergreifendes Wissen.

Wie ist der Lehrgang der HELP Akademie organisiert?

Die Ausbildung umfasst ca. 200 Unterrichtseinheiten in 6 Monaten. Zwei Präsenzmodule finden in München statt, die übrigen online. Ein Selbststudium-Anteil ergänzt das Programm.

Gibt es eine Prüfung und ein Zertifikat?

Ja, Abschluss ist ein Kolloquium mit Fallpräsentation. Danach erhalten Sie ein anerkanntes Zertifikat der HELP Aakdemie als Coach & Business Coach mit KI-Kompetenz.

Kann ich ein Coaching-Business aufbauen?

Ja, die Ausbildung der HELP Akademie bereitet gezielt auf eine selbstständige Tätigkeit vor.

Wir freuen uns von Ihnen zu hören: info@help-akademie.de, T: 089-215459-20

Die Help-Akademie, staatlich anerkannte Erwachsenen-Bildungseinrichtung in München

Kontakt

HELP-Akademie- die zertifizierte Bildungseinrichtung

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