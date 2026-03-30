Wenn die Welt verrückt spielt

Zwischen Extremen entscheiden Zusammenarbeit und Verständigung über starke Teams

Die Welt scheint aus den Fugen geraten. Iran gegen Israel, USA gegen Europa, Linke gegen Rechte. Wohin man blickt, dominieren Konflikte, Zuspitzungen und ein Denken in Extremen. Schwarz oder weiß, richtig oder falsch, dafür oder dagegen. Zwischentöne? Fehlanzeige.

Auffällig ist dabei weniger die Unterschiedlichkeit der Meinungen als der Umgang damit. Zuhören ist zur Seltenheit geworden. Stattdessen wird bewertet, verurteilt und zurückgeschossen – oft schneller, als ein Gedanke zu Ende gedacht werden kann. Genau hier liegt das eigentliche Problem. Wir haben verlernt, andere Sichtweisen einfach einmal stehen zu lassen.

Diese Entwicklung ist nicht nur auf der großen politischen Bühne zu beobachten. Sie spiegelt sich auch im Kleinen wider – in Unternehmen, in Teams, in der täglichen Zusammenarbeit. Wo unterschiedliche Perspektiven aufeinandertreffen, entstehen Reibungen.

Das ist grundsätzlich nichts Schlechtes. Im Gegenteil, Diversity ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für Innovation und Erfolg. Doch ohne echte Verständigung wird aus Vielfalt schnell Konfliktpotenzial.

In ihrem Vortrag In 5 Schritten zum High Performance Team zeigt Ute Herzog, Keynote Speakerin und Expertin für Menschenkenntnis und Kommunikation, wie Teams genau hier ansetzen können. Denn High Performance entsteht nicht durch Gleichklang, sondern durch den konstruktiven Umgang mit Unterschieden. Der Schlüssel liegt darin, Differenzen nicht als Bedrohung, sondern als Ressource zu begreifen.

Der erste Schritt: Zuhören – und zwar wirklich. Nicht, um sofort zu kontern, sondern um zu verstehen. Der zweite Schritt: Akzeptieren, dass es nicht die eine Wahrheit gibt. Unterschiedliche Perspektiven sind kein Angriff, sondern Ausdruck individueller Erfahrungen. Drittens: Klar kommunizieren, ohne zu eskalieren. Viertens: Gemeinsam nach Lösungen suchen, statt Positionen zu verteidigen. Und schließlich fünftens: Vertrauen aufbauen, denn ohne Vertrauen bleibt jede Zusammenarbeit oberflächlich.

Gerade in Zeiten, in denen Extreme lauter werden, braucht es diese Form der Zusammenarbeit mehr denn je. Teams, die es schaffen, Spannungen auszuhalten und produktiv zu nutzen, sind nicht nur leistungsfähiger – sie sind auch stabiler.

Die Haltung der Vortragsrednerin Ute Herzog ist klar: Jede Form von Extremismus führt in die Sackgasse. Wer nur noch in Gegensätzen denkt, verhindert Verständigung und blockiert Fortschritt. Es geht nicht darum, immer einer Meinung zu sein. Es geht darum, unterschiedliche Meinungen auszuhalten, Menschen richtig zu lesen und respektvoll miteinander umzugehen.

Genau dort, wo Menschen bereit sind, einander wirklich zuzuhören, entsteht etwas, das weit über den einzelnen hinausgeht: ein starkes Team. Und vielleicht liegt genau darin auch ein Ansatz für die große Bühne der Welt – weniger Kampf, mehr Verständigung.

Nur wer Menschen versteht, kann sie begeistern.

Als erfahrene Keynote-Speakerin und Expertin für Menschenkennntis und Empathie bringt Ute Herzog ihre einzigartigen Einsichten und Strategien in Ihre Organisation.

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Die Menschenleserin aus Franken

Ute Herzog

Georg-Strobel-Str. 81

90489 Nürnberg

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