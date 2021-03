Fedres – Umzüge für Privatpersonen und Gewerbe im Raum Berlin

Mit dem Rundum-Service des Umzugsunternehmens Fedres ist das Umziehen jetzt einfach, günstig und vor allem professionell

Firmen- und Privatkunden, die einem Umzug innerhalb Berlins, Deutschland oder Europa entgegensehen, erhalten von Fedres fachmännische Unterstützung.

Ein Umzug ist immer eine nervenaufreibende Sache. Egal, ob in derselben Stadt oder in ein anderes Land. Doch was für den einen anstrengend und zeitraubend ist, ist für andere Passion und Profession. Deswegen hat sich Fedres auf die schnelle und fachgerechte Durchführung von Firmenumzügen spezialisiert und berät kostenlos und unverbindlich.

Die Umzugshelfer von Fedres sind ein hochmotiviertes Team, das im Laufe der Zeit das Vertrauen vieler Kunden gewonnen und zahlreiche positive Bewertungen mit dem Durchschnitt “sehr gut” gesammelt hat.

Fedres: Professionelle, faire und zuverlässige Hilfe

Singles, Familien, aber auch Firmen und Büros, die umziehen möchten, finden in Fedres einen erfahrenen Ansprechpartner für sämtliche Leistungen, die zu einem Umzug dazugehören. Geschulte Mitarbeiter führen sämtliche Arbeiten fachgerecht und gewissenhaft durch. Außerdem engagiert sich Fedres im Bundesverband Möbelspedition und Logistik (AMÖ) e. V.

Ob Packservice, Möbellagerung oder Haushaltsauflösung: Fedres bietet eine Vielzahl an Leistungen, mit denen jeder Umzug so reibungslos wie möglich verläuft. Das Team hat sich auf eine ganze Reihe von Services spezialisiert, unterstützt bei der Auswahl und Nutzung des passenden Verpackungsmaterials und montiert und demontiert Möbel.

Kurz gesagt: Fedres übernimmt alle Tätigkeiten, die notwendig sind, um die gesamte Wohnungsausstattung unbeschadet und vollständig von A nach B zu transportieren. Von der Planung, über die Durchführung bis zur fachgerechten Entsorgung ausgedienter Möbel.

Der Umzugsservice ist breit gefächert und umfasst auch Maler- und Renovierungsarbeiten, den Verkauf von Umzugs- und Verpackungsmaterial, die Sperrmüllabholung und -entsorgung sowie einen Lagerservice für die Einlagerung von Möbeln und Umzugskartons.

Voller Umzugsservice – geringer Preis, Fedres macht es möglich

Umzüge müssen immer direkt vor Ort geplant, besprochen und organisiert werden. Denn sie reichen vom Transport einzelner Gegenstände bis zum Full-Servive. Daher bietet Fedres zwar keinen festen Pauschalpreis an, stellt aber in jedem Fall eine günstige und faire Rechnung aus.

Fallen neben dem reinen Transport weitere Kosten an, ist Fedres immer bemüht, seinen Kunden eine preiswerte und faire Rechnung auszustellen. Selbstverständlich steht der Umzugsservice bei allen Fragen zur Abrechnung zur Seite und ist immer telefonisch erreichbar.

Kontakt

Fedres Umzüge

Wojciech Fedtke

Eichborndamm 6

13403 Berlin

030 – 60 27 23 67

info@fedres-umzuege.de

http://www.fedres-umzuege.de

Bildquelle: Fedres Umzüge