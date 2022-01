Fernlehrgang ohne Präsenztage – eine Alternative ?

“Grundlagenwissen der Seniorenassistenz” – Ein neues Angebot der HELP Akademie, buchbar ab sofort

“Grundlagenwissen der Seniorenassistenz” so ist der neue Lehrgang der HELP Akademie zum reinen Selbststudium benannt.

Die Teilnehmer lernen autodidaktisch (Fernlehrgang ohne Präsenztage) die wichtigsten Grundlagen für eine erfolgreiche Begleitung und Betreuung Ihrer Senioren. Eine echte Alternative in den, derzeit noch schwierigen, Pandemie Zeiten.

Dieses Selbststudium im Bereich der Seniorenbetreuung bietet nämlich allen Interessenten die räumlich weit von München entfernt sind, Berufsbegleitend lernen möchten, oder aus familiären Gründen an keinem Präsenzlehrgang teilnehmen können, die Möglichkeit in der Seniorenbetreuung erfolgreich tätig zu werden.

Die Teilnehmer lernen in Ruhe für sich zu Hause ohne Terminzwang und ohne Anreise und Übernachtung, wann immer es die Zeit erlaubt, über einen Zeitraum von 4 Monaten, mit ca.7 Stunden pro Woche. Gelernt wird direkt auf der Lernplattform im internen Bereich der HELP Akademie mit einem persönlichen Zugang und einem umfangreichen Skript als Download für das spätere Nachlesen.

Die Inhalte werden von den gleichen Dozenten die auch im Präsenzlehrgang tätig sind erläutert und vorgetragen. Am Ende erhalten die Teilnehmer dann, ohne Prüfung, Ihre persönliche Urkunde zum Fachwissen.

Allerdings, praktische Fächer, wie Basale Stimulation, Fitness für Senioren, Vernetzung im Quartier, Selbst- und Zeitmanagement, Firmengründung mit Businessplan und Berufshaftpflichtversicherung sowie Marketing und Gesprächstraining können hier leider nicht präsentiert werden, da diese Fächer praktischen Übungen beinhalten, die hier entfallen müssen. Bei Interesse können aber dazu einzelne Module des Präsenzlehrgang zur Abrundung gebucht werden.

Unser Fazit :”Grundlagenwissen der Seniorenassistenz” ist ein hochwertiges Selbststudium im Bereich der Seniorenbetreuung und ist “die kleine Schwester” des Präsenz-Lehrgangs “Experte & Gesellschafter in der Seniorenassistenz” .

