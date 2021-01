Feste Handcreme: Natürliche Handpflege ohne Plastik

Natürliche Pflege für schöne Hände: Feste Handcreme von Jolu

Die feste Handcreme von Jolu pflegt trockene und beanspruchte Haut mit hochwertigen Inhaltsstoffen wie Wiesenschaumkrautöl und Marulaöl. Bei der Herstellung der festen Handcreme wird auf den Zusatz von Mikroplastik verzichtet, das in der konventionellen Kosmetik immer noch verwendet wird. Und auch auf Plastik in der Verpackung verzichtet Jolu zugunsten von recyclebaren Naturfasern. So setzt die deutsche Naturkosmetik Manufaktur mit ihren sorgfältig in Handarbeit hergestellten Produkten ein Zeichen für Nachhaltigkeit und eine natürliche Pflege.

Feste Handcreme mit wertvollen Inhaltsstoffen

Das Geheimnis hinter der festen Handcreme von Jolu sind die veganen, zertifizierten Inhaltsstoffe sowie der Verzicht auf Mikroplastik und Stoffe, die die Haut unnötig reizen können. In der festen Handcreme ist Wiesenschaumkrautöl enthalten, das aus dem Öl der Samen der Sumpfblume gewonnen wird. Dieses Öl spendet der Haut Feuchtigkeit und hinterlässt ein angenehmes Gefühl auf der Haut. Sheabutter und Candelillawachs machen die Haut besonders weich. Marulaöl ist dank der enthaltenen Vitamine C und E ideal für die Pflege stark beanspruchter Hände geeignet. Die feste Handcreme zieht schnell ein, ohne einen unangenehmen Film auf der Haut zu hinterlassen. Anwendung der festen Handcreme: Der Stick wird ein Stück aus der Hülle geschoben und über die Haut gerieben. Dank der Körperwärme löst sich die Creme und pflegt die Hände mit natürlichen Inhaltsstoffen. Ein weiterer Vorteil der festen Handcreme: Aufgrund ihrer nicht flüssigen Konsistenz kann sie nicht in der Handtasche auslaufen.

Nachhaltig und natürlich: Feste Handcreme ohne Mikroplastik

Das Naturkosmetik-Unternehmen Jolu setzt bei der Herstellung seiner Produkte nicht nur auf hochwertige und sorgfältig ausgewählte Rohstoffe und Zutaten aus nachhaltigem Anbau, sondern auch auf eine plastikfreie, nachhaltige Verpackung. So wird die Umverpackung für die Handcreme aus fester Pappe hergestellt, die sich zu 100 Prozent recyceln lässt. Darüber hinaus legt die deutsche Manufaktur großen Wert auf eine faire Zusammenarbeit mit Erzeugern und Lieferanten. Das zertifizierte Naturkosmetik Unternehmen unterstützt mit dem Verkauf seiner Produkte zum Beispiel ein soziales Projekt in Uganda.

Jolu steht für handgefertigte und natürliche Kosmetik mit Rohstoffen aus möglichst nachhaltigem Anbau. Ganz besonderen Wert wird dabei auf die Zusammenarbeit mit den Lieferanten und Erzeugern gelegt. Denn nur durch den fairen Umgang mit Natur und Mensch können hochwertige Produkte entstehen.

Kontakt

Jolu Naturkosmetik e. K.

Carina Benkert

Demminerstraße 21

17159 Dargun

03 99 59-59 39 99

03 99 59-59 39 97

presse@shop-jolu.de

https://shop.jolu.eu/

