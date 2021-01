Markus Gräßler: Die wildesten Wienerwald Theorien

Das Rezept des Grill Hendl ist gut behütet – Markus Gräßler über die spektakulärsten Theorien

Seit annähernd 70 Jahren gehört das Wienerwald Grill Hendl zu den am meisten nachgefragten Speisen in den bekannten Restaurants. Schon oft wurde versucht, hinter das Geschmacksgeheimnis des Original Grill Hendl zu kommen. Doch bisher ist es ein gut behütetes Geheimnis geblieben, das ausschließlich die Nachfahren von Firmengründer Friedrich Jahn, die Gesellschafter des Unternehmens und Geschäftsführer Markus Gräßler kennen.

Bis heute wird das Grill Hendl Rezept des Unternehmensgründers angewendet, verrät Markus Gräßler

“Es ist spannend und teilweise wirklich amüsant zu sehen, wie sich unsere Gäste immer wieder neu für das Geheim Rezept für die Grill Hendel interessieren. Die wildesten Theorien werden aufgestellt. In Internetforen wird eifrig über die Zutaten diskutiert. Natürlich ist auch regelmäßig die Rede von Geschmacksverstärkern und künstlichen Zusatzstoffen, die das Grill Hendl angeblich besonders knusprig machen. Doch tatsächlich geht die Rezeptur, die wir bis heute in den Wienerwald Restaurants verwenden, noch auf den Unternehmensgründer Friedrich Jahn zurück. Es stammt also aus einer Zeit, in der Lebensmittelchemie und künstliche Aromen in der Küche noch kaum ein Thema waren. Er kombinierte nur fünf Zutaten. Diese werden bis heute gut behütet und sorgen für Geschmackserlebnisse in den Restaurants unserer Franchise Partnern.”

Markus Gräßler: Klassische Zutaten in besonderem Mischungsverhältnis ohne künstliche Zusatzstoffe

So berichtet Markus Gräßler, dass zum Beispiel Mehl und Zitrone immer mal wieder auf der Einkaufsliste der Gerüchteküche rund um das Wienerwald Grillhendl Rezept auftauchen. Auch Paniermehl, Knoblauchsalz oder Honig werden mitunter als Geheimisse hinter der Rezeptur vermutet. “Die Ideenvielfalt ist enorm und ich könnte mir durchaus vorstellen, das Grill Hendl mit Zitrone oder Honig wunderbar zu verfeinern. Das echte Geheimrezept besteht jedoch aus klassischen Zutaten, darunter Salz und Paprika. Entscheidend ist neben der Rezeptur natürlich auch die Zubereitung.” Für die Hobbyköche zuhause empfiehlt Markus Gräßler für ausreichend Wasserdampf im Backofen oder am Grillrost zu sorgen. “Das macht das Grill Hendl besonders saftig. Ohne ausreichend Feuchtigkeit in der Grillhitze kann das Hähnchenfleisch sonst zu trocken werden”, weiß der Wienerwaldchef.

Die traditionsreiche Restaurantkette Wienerwald ist für ihr berühmtes Grillhendl bekannt. Dieses Rezept wird bereits seit nahezu 70 Jahren gut behütet. Geschäftsführer Markus Gräßler und seine Frau Daniela Gräßler setzen die Tradition der Verschwiegenheit des Geheimrezepts und somit die Unverwechselbarkeit des Wienerwald Grillhendl weiter fort.

Kontakt

Wienerwald Franchise GmbH

Markus Gräßler

Landsberger Str. 392

81241 München

+49 89 18 91 762 0

+49 89-18 91 762 55

presse@markus-graessler.de

https://www.wienerwald-rezepte.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.