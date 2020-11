Festes Duschgel: Naturnahe Körperpflege

Kein Plastik im Bad und sanfte Hautpflege inklusive: Festes Duschgel als Alternative

Wer kennt das nicht: Die häufige Nutzung herkömmlicher Seifen trocknet die Haut leicht aus. Sie wird mitunter spröde und rissig. Anders sieht das beim modernen festen Duschgel aus, das wie die anderen Produkte aus der Dusch Bar von Jolu Naturkosmetik einen niedrigen pH-Wert aufweist und die Haut beim Waschen sanft pflegt. “Unsere Produkte eignen sich besonders für naturnahe umweltbewusste Körperpflege. Wir verzichten auf umweltschädliche Inhaltsstoffe und Plastikverpackung”, betont Carina Benkert, Geschäftsführerin von Jolu Naturkosmetik. Das feste Duschgel aus dem Hause Jolu wird wie eine Seife verwendet. Es handelt sich dabei jedoch nicht um klassische Seife, sondern um Duschgele, denen Wasser entzogen wurde. Dadurch entsteht ein Konzentrat, das ergiebiger und länger haltbar ist als flüssiges Duschgel.

Festes Duschgel kommt ohne umweltbelastende Inhaltsstoffe aus

Naturbelassene und rein pflanzliche Inhaltsstoffe – das sind die wesentlichen Zutaten, die Jolu Naturkosmetik für seine festen Duschgele einsetzt. Daneben zielen natürliche Öle auf die Pflege der Haut. Für angenehmen Duft sorgen Extrakte aus Früchten oder Pflanzen wie Zitrone oder Lavendel, deren ätherische Öle erfrischend oder belebend auf den Körper wirken. Zur Regulation des Feuchtigkeitshaushalts setzt der Naturkosmetik Hersteller Pflanzenextrakte ein. Ganz außen vor bleiben umweltschädliche Inhaltsstoffe wie Silikone, Parabene, Parafine oder Produkte auf Erdölbasis. “Unsere Leidenschaft gilt der natürlichen und ressourcenschonenden Körperpflege. Unser festes Duschgel ist ein hervorragendes Beispiel dafür”, ist Carina Benkert überzeugt.

Anwendungstipps für festes Duschgel

Wie lassen sich feste Duschgele anwenden? “Im Prinzip werden sie wie eine klassische Seife verwendet”, erklärt Carina Benkert. Die Jolu Dusch Bar wird einfach unter der Dusche angefeuchtet und auf der Haut verteilt. Alternativ kann das feste Duschgel auf die Haut gerieben werden. Damit das feste Duschgel lange hält, sollte es nach dem Duschen trocknen können. Dazu bietet sich die Aufbewahrung in einem Seifen Säckchen oder einer Seifenschale an, in der das Wasser gut abfließen kann. Die Produkte aus der Jolu Dusch Bar werden in einer Pappschachtel geliefert. So zieht sich der Gedanke der umweltschonenden und naturnahen Körperhygiene als Leitgedanke durch die Produktgestaltung – von der Verpackung bis zur Anwendung.

Jolu steht für handgefertigte und natürliche Kosmetik mit Rohstoffen aus möglichst nachhaltigem Anbau. Ganz besonderen Wert wird dabei auf die Zusammenarbeit mit den Lieferanten und Erzeugern gelegt. Denn nur durch den fairen Umgang mit Natur und Mensch können hochwertige Produkte entstehen.

