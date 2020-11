Taxi Minor in Baden-Baden mit breitem Leistungsspektrum

Ob Flughafentransfer, Sightseeing oder Limousinenservice – Minor Taxi hat sich in der Kurstadt etabliert

BADEN-BADEN. Flughafentransfer und Limousinenservice sind nur zwei der Dienstleistungen, auf die sich Taxi Minor in der Kurstadt Baden-Baden spezialisiert hat. Krankentransporte gehören ebenso dazu. Kundenzufriedenheit wird bei Taxi Minor großgeschrieben. Um Fahrgästen die Fahrt so angenehm wie möglich zu gestalten, sind hilfsbereit und Empathie wichtige Eigenschaften. Denn der Fahrgast, der einen Krankentransport in Anspruch nimmt, benötigt eventuell Hilfe von der Wohnung bis ins Zielgebäude selbst. Diese Hilfe bietet Ihnen Taxi Minor Baden-Baden. Ohne Stress und mit freundlicher Unterstützung gelangt der Fahrgast sicher und schnell an den gewünschten Zielort, wo er bis zum gewünschten Ort gebracht wird. Ein angenehmer Krankentransport auf den man sich verlassen kann.

Taxi Baden-Baden, wer in Baden-Baden ein Taxi benötigt, ist bei Taxi Minor gut aufgehoben. Das Taxi Unternehmen bietet einen unkomplizierten Komfort und erstklassigen Fahrdienst zu Sightseeing Touren. Spezielle Limousinendienste können in der Zentrale erfragt werden (Telefon Nummer 0049 1578 / 4008930).

Kontakt

Taxiunternehmen Minor

Waldemar Minor

Karlsbader Straße 11

76532 Baden-Baden

015784008930

presse@taxi-minor.de

http://www.taxi-minor.de

