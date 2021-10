Festlicher Auftritt: Weideglück Ulmer Münster Winterbutter

Milchwerke Schwaben starten Gewinnspiel mit Spendenaktion für den guten Zweck

Neu-Ulm, 11. Oktober 2021 – Spätestens, wenn in den Straßen die Weihnachtsdekorationen prangen und die ersten Weihnachtslieder im Radio erklingen, ist es wieder so weit: Die Vorweihnachtszeit hat begonnen und in den heimischen Küchen werden wieder fleißig Weihnachtsplätzchen, Stollen & Co. gebacken. Rechtzeitig zum Start der Wintersaison ist die beliebte “Weideglück Ulmer Münster Winterbutter” jetzt wieder im Handel erhältlich.

Seit vielen Jahren ist es Tradition, dass pünktlich zum Start der festlichen Zeit die saisonale Butterspezialität ins Kühlregal kommt. “Mit ihrem feinen Buttergeschmack ist unsere Ulmer Münster Winterbutter fürs Backen in der Weihnachtszeit ideal, aber auch zum Braten und Kochen sowie als Brotaufstrich ein Genuss”, betont Julia Biber, Marketing-Managerin bei Milchwerke Schwaben.

Leicht erkennbar ist die Winterbutter an ihrem auffällig festlichen Verpackungsdesign, bei dem auf Goldpapier ein stilisiertes Motiv des berühmten Ulmer Münsters zu sehen ist. Im Verkaufszeitraum von Anfang November bis Ende Dezember wird die 250-Gramm-Packung in den Sorten “Süßrahm” und “mildgesäuert” zu einem UVP von 1,99 Euro angeboten.

Weideglück Winteraktion: Gewinnspiel mit Spendenaktion für regionale Organisationen

Der Abverkauf im Lebensmittelhandel wird von einer aufmerksamkeitsstarken Gewinnspiel-Aktion mit Sammelpass begleitet. Insgesamt werden 100 attraktive Marken-Bluetooth-In-Ear-Kopfhörer im Wert von je 279,00 Euro verlost. Die Teilnahme an der Weideglück Winteraktion ist einfach: Ulmer Münster Winterbutter probieren, insgesamt 10 Sammelpunkte ausschneiden, in den Sammelpass einkleben und diesen vollständig ausgefüllt an die Milchwerke Schwaben einsenden. Teilnahmeschluss ist der 9. Januar 2022.

Pro verkaufte Packung Winterbutter werden zehn Cent an regionale Organisationen gespendet. Je fünf Cent gehen an den Münsterbauverein Ulm e.V., der sich für den Erhalt des Ulmer Münsters engagiert sowie an die “Aktion 100 000” der Tageszeitung Südwestpresse, bei der es um die Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen geht.

Im Verbreitungsgebiet Baden-Württemberg wird die Aktion mit Social Media-Maßnahmen, Radiospots, City-Light-Postern sowie Print-Werbung im Handel unterstützt.

Weitere Infos unter: www.weideglueck.de

Die Milchwerke Schwaben sind eine mittelständische Molkereigenossenschaft mit Sitz in Neu-Ulm und im Besitz von rund 1.400 Landwirten. Die 1922 gegründete Genossenschaft erwirtschaftete mit ihren rund 190 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Jahr 2019 einen Umsatz von 239,1 Mio. Euro. Neben Natur- und Fruchtjoghurt umfasst das Produktportfolio Desserts, Käse und Butter. Für die Herstellung wird ausschließlich die Milch von Bauern aus Deutschland verwendet. Die Produkte sind unter den Marken Weideglück sowie Weideglück Bio bundesweit im Lebensmitteleinzelhandel erhältlich und werden in 70 weitere Länder weltweit exportiert. Desserts und Joghurts von Weideglück werden zu 100 Prozent in recyclebaren Bechern aus Polypropylen (PP) verpackt und sorgen damit für mehr Nachhaltigkeit im Kühlregal. Bei Milchprodukten in 800- bzw. 1.000-Gramm-Bechern sind die Milchwerke Schwaben nationaler Marktführer.

Firmenkontakt

Milchwerke Schwaben eG

Julia Biber

Reuttier Str. 142

89231 Neu-Ulm

+49 (0)731 706-234

+49 (0)731 706-282

jbiber@milchwerkeschwaben.de

https://www.weideglueck.de/

Pressekontakt

UTZ pr GmbH

Oliver Utz

Durber 7

87657 Görisried

+49 (0)8302 – 34 99 98-0

o.utz@utz-pr.de

https://www.utz-pr.de/

Bildquelle: Milchwerke Schwaben