Mit Begeisterung für Ford und motorisierte Performance

Autohaus Bacher – vier Mal in der Region Ingolstadt

Vier Mal in der Region Ingolstadt ist das Autohaus Bacher das Ziel für Auto-Enthusiasten. Als langjähriger Partner für Ford und Performance Cars hat das Unternehmen den Anspruch, seine Kunden in allen Bereichen der Mobilität zu begeistern. An den Standorten Ingolstadt, Neuburg, Schrobenhausen und Mainburg lautet das Motto daher: “Wir haben Benzin im Blut”.

Mit Ford ist das Autohaus Bacher seit über 20 Jahren erfolgreich aufgestellt. In Ingolstadt, kurz vor der Einfahrt zur Altstadt, begrüßt das Team seine Kunden seit neustem in einem repräsentativen Ford Store. Auch die Standorte Neuburg, Schrobenhausen und Mainburg sind Spezialisten für Ford und Performance, und dabei ganz nah am Kunden. Ford Performance “by Bacher” wird zudem besonders geschätzt in München, Augsburg, Nürnberg, Regensburg, Pfaffenhofen, Eichstätt und Aichach. Alle, die das Unternehmen noch nicht kennen sollten, informieren sich unter www.ford-bacher.com über das breit gefächerte Portfolio.

Schon in der Online-Fahrzeugsuche auf www.ford-bacher.com findet man alle aktuellen Ford-Modelle vorrätig. Rund um den künftigen Neuwagen erhalten Interessenten eine kompetente Beratung zum Fahrzeug, zur Konfiguration sowie zu den verschiedenen Finanzdienstleistungen. Für eine Probefahrt “live” wählt man den nächsten Autohaus-Bacher-Standort und meldet sich für einen Termin. Wer noch zögert, hat mit smarten Funktionen wie Favorit- und Vergleichslisten die Möglichkeit, ein gutes Geschäft zu machen.

Das gilt auch für den Gebrauchtwagen-Markt, denn schließlich bietet das Unternehmen eine große Auswahl geprüfter Gebrauchtwagen inclusive 12 Monate Ford A1 Garantie. Für Ankauf oder Inzahlungnahme stellt das Autohaus Bacher auf www.ford-bacher.com eine digitale Plattform zur Verfügung und unterbreitet seinen Kunden ein faires Angebot.

In Sachen Performance Cars schlägt das Herz bei Autohaus Bacher ein wenig schneller als normal. Darum sieht man oft das Kult-Modell Ford Mustang oder andere Sport-Fahrzeuge in den Bacher-Verkaufshallen. Kompetente Berater teilen ihre Begeisterung für motorisierte Performance, die heute auch den großen Trend des E-Antriebs mitgeht und viele zukunftsweisende Überraschungen bietet.

Know-how in Sachen Elektro-Motor, Reichweite und Leistung gibt es in den “Autohaus News” auf www.ford-bacher.com Dort erfährt man auch Neues aus dem Unternehmen und lernt die Mitarbeiter/innen kennen. Zum Beispiel den besten Ford Servicemitarbeiter des Jahres 2019/2020 oder den Innungsbesten Auszubildenden des Landkreises. Alles gute Gründe für ein persönliches Gespräch, vor Ort bei Bacher!

Kontakt

Autohaus Bacher GmbH

Walter Hangl

Goethestr. 56

85055 Ingolstadt

0841/95567-0

0841/95567-20

info@autohaus-bacher.de

http://www.autohaus-bacher.de