FICO als Leader im Report „The Forrester Wave“

Analystenbericht „The Forrester Wave“ bewertet FICO als führenden Anbieter für KI-gestützte Entscheidungsplattformen

Die FICO® Plattform ermöglicht Unternehmen umfassende Einblicke, um mit Applied Intelligence ihr Kundenerlebnis zu verbessern und ihre Geschäftsergebnisse strategisch voranzutreiben.

Berlin, 26. Juni 2023 – FICO, globaler Anbieter von Analytics-Software, erzielt für seine branchenführende Plattform im aktuellen Report „The Forrester Wave™: AI Decisioning Platforms“ in 13 Kategorien die volle Punktzahl.

Laut Report finden Business- und IT-Teams auf KI-gestützten Entscheidungsplattformen die notwendigen Werkzeuge, um Entscheidungslogiken für Geschäftsprozesse zu erstellen und zu automatisieren. Sie können verschiedene Technologien für Decision Intelligence kombinieren und nutzen, wie beispielsweise Geschäftsregeln, maschinelles Lernen und Optimierung.

Highlights aus dem Forrester Bericht:

– FICO ermöglicht Unternehmen, zu fundierteren Entscheidungen zu kommen.

– Mit Hilfe der FICO-Plattform treffen Unternehmen abteilungsübergreifend datengetriebene, zielgerichtete, nachvollziehbare und ständig überprüfbare Entscheidungen. Sie können die Ergebnisse messen und jederzeit an veränderte Bedingungen anpassen.

– FICO ist ideal für Unternehmen, die eine breit aufgestellte und tiefgreifende Technologie zu Entscheidungsfindung benötigen und zugleich höchste Ansprüche an Governance, Monitoring, Überprüfung und Absicherung stellen.

„Dass Forrester die FICO Plattform als eine der besten Plafformen für Entscheidungsfindung einstuft, ist für uns eine besondere Ehre und unterstreicht die führende Position von FICO im Markt“, sagt Stephanie Covert, Executive Vice President Software bei FICO. „Unternehmen nutzen Plattformen für Enterprise Intelligence als das effektivste Mittel, um ihre Ziele auf dem Weg der digitalen Transformation zu erreichen. Dank der hohen Innovationskraft und Kundenorientierung von FICO erzielte die FICO-Plattform in 14 aufeinanderfolgenden Quartalen ein Wachstum von mehr als 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr.“

In seinem Bericht bewertete Forrester anhand von 23 Kategorien 13 Anbieter von KI-gestützten Entscheidungsplattformen hinsichtlich Angebot, Produktstrategie und Marktpräsenz. FICO wurde im Bericht als Leader eingestuft – neben nur vier weiteren Anbietern – und erreichte die höchstmögliche Punktzahl in 13 Kategorien, unter anderem in Produktvision, Marktstrategie, Anwendungen sowie Support.

Ziel der FICO Plattform ist es, Unternehmen wertvolle Einblicke zu bieten und sie mit Hilfe von Applied Intelligence dabei zu unterstützen, ihre Kundenbeziehungen zu verbessern sowie Geschäftsergebnisse strategisch voranzutreiben. Mit Hilfe innovativer Technologien werden Unternehmen in die Lage versetzt, die wichtigsten Prozesse über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg teamübergreifend zu optimieren und ihre digitale Transformation kundenorientiert umzusetzen. Die Plattform ermöglicht ihnen, agiler und transparenter zu werden und befähigt die Anwender, größeren Nutzen aus Unternehmensdaten zu ziehen.

Über FICO

FICO (NYSE: FICO) treibt Entscheidungen voran, die Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt zum Erfolg verhelfen. Das 1956 gegründete Unternehmen ist ein Pionier in der Anwendung von prädiktiver Analytik und Datenwissenschaft zur Verbesserung operativer Entscheidungen. FICO hält mehr als 200 US-amerikanische und internationale Patente auf Technologien, die die Rentabilität, Kundenzufriedenheit und das Wachstum von Unternehmen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Fertigung, Telekommunikation, Gesundheitswesen, Einzelhandel und vielen anderen Branchen steigern. Unternehmen in mehr als 120 Ländern vertrauen auf die bewährten Lösungen von FICO und schützen damit unter anderem 2,6 Milliarden Zahlungskarten vor Betrug, verhelfen Menschen zu Krediten und stellen sicher, dass Millionen von Flugzeugen und Mietwagen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zur Verfügung stehen.

FICO ist in den USA und anderen Ländern eine eingetragene Marke der Fair Isaac Corporation.

