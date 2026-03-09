FICO und Tech Mahindra: KI in Core-Banking-Systemen

Centre of Excellence für FICO® Platform: Modernisierung von Core-Banking-Systemen und intelligente Entscheidungsprozesse bei globalen Finanzinstituten

Berlin, Pune, Maharashtra, 09. MÄRZ 2026 – FICO, ein global führender Anbieter von Analytiksoftware, und Tech Mahindra, ein international tätiges Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen für Unternehmen unterschiedlichster Branchen, haben eine strategische Zusammenarbeit vereinbart. Ziel der Kooperation ist es, Banken, Finanzdienstleister und Versicherungen (BFSI) dabei zu unterstützen, ihre Wertschöpfung durch KI-gestützte Entscheidungsprozesse und fortgeschrittene Analytik zu beschleunigen.

Im Rahmen der Partnerschaft errichtet Tech Mahindra ein dediziertes Centre of Excellence (CoE) für FICO® Platform, das die Modernisierung von Core-Banking-Systemen sowie den Einsatz intelligenter Entscheidungsprozesse für globale Finanzinstitute vorantreiben soll.

Das CoE stellt End-to-End-Beratung, Implementierung und Managed Services bereit. Damit können Banken und Finanzinstitute zukünftig das Potenzial von FICO Platform optimal nutzen und schneller messbare Geschäftsergebnisse erzielen.

Die umfassende Expertise von Tech Mahindra in den Bereichen digitale Unternehmenstransformation, Cloud-native Architekturen, Data Engineering und KI-getriebene Modernisierung spielt dabei eine zentrale Rolle, um Kunden bei der schnelleren Umsetzung ihrer digitalen Transformation zu unterstützen. Darüber hinaus bringt Tech Mahindra seine globale Delivery-Skalierung, branchenspezifische Frameworks und vorgefertigte Lösungsbausteine ein, um eine nahtlose Integration von FICO Platform in komplexe Bankenumgebungen sicherzustellen. Dies reduziert Implementierungsrisiken und verkürzt die Time-to-Value signifikant.

Harshul Asnani, President and Head – Europe Business, Tech Mahindra, zur Partnerschaft: „Viele Unternehmen stehen vor der Hausforderung, aus ihren Investitionen in digitale Transformationsprojekte messbaren Nutzen zu ziehen. Dieses Problem wird durch den weltweiten Mangel an Data Scientists und Systemarchitekten verschärft, was zu verzögerten Implementierungen und fragmentierten Entscheidungsprozessen führt. Die Partnerschaft schließt diese Lücke, indem sie FICOs bewährte Analyseplattform mit der tiefgehenden Implementierungsexpertise von Tech Mahindra kombiniert. Im Rahmen der Partnerschaft wird unser qualifiziertes Team Kunden dabei unterstützen, Innovationen skalierbar voranzutreiben und messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen.“

Die Partnerschaft wird Finanzinstitute zudem dabei unterstützen, ihre Core-Banking-Systeme zu transformieren, indem fragmentierte Entscheidungsprozesse in einer einheitlichen, KI-gesteuerten Entscheidungsebene zusammengeführt werden. Darüber hinaus wird Tech Mahindra dedizierte Trainings- und Enablement-Programme aufsetzen, um Berater gezielt im Umgang mit FICOs KI-basierten Entscheidungstools zu schulen. Diese Initiativen haben das Ziel, Unternehmen dabei zu helfen, KI operativ nutzbar zu machen und von der Experimentierphase in den praktischen Einsatz zu überführen. Durch die Kombination aus zertifizierten Fachkräften, vorgefertigten Lösungsbausteinen und branchenspezifischen Lösungen will Tech Mahindra Kunden dabei unterstützen, Risiken bei der Einführung zu minimieren und gleichzeitig den Return on Investment zu maximieren.

„Unternehmen suchen nach dem schnellsten Weg, um einen messbaren Nutzen für FICO Platform zu erzielen“, sagte Alex, Vice President für Global Partners & Alliances bei FICO. „Mithilfe von Tech Mahindras speziell für FICO geschulten Experten, den proprietär vorgefertigten Lösungsbausteinen sowie sofort einsetzbaren Integrationen können Unternehmen Implementierungsrisiken deutlich reduzieren und ihre digitale Transformation beschleunigen.“

Obwohl der initiale Fokus der Zusammenarbeit auf Banken, Finanzdienstleistern und Versicherungen (BFSI) liegt, wird das CoE perspektivisch über den Bankensektor hinaus ausgebaut. Tech Mahindra und FICO werden gemeinsam branchenspezifische Lösungen entwickeln, die auf FICO Platform basieren und auch in weiteren Branchen zu Einsatz kommen.

Über Tech Mahindra

Tech Mahindra (NSE: TECHM) bietet Technologieberatung und digitale Lösungen für globale Unternehmen in verschiedensten Branchen und ermöglicht skalierbare Transformation mit hoher Geschwindigkeit. Mit über 152 000 Mitarbeitenden in mehr als 90 Ländern unterstützt Tech Mahindra mehr als 1 100 Kunden weltweit und deckt ein breites Leistungsspektrum an Dienstleistungen ab, von Beratung, Informationstechnologie, Unternehmensanwendungen, Business Process Services über Engineering- und Netzwerk-Services bis hin zu Customer Experience & Design, KI & Analytics sowie Cloud- und Infrastruktur-Services.

Tech Mahindra ist das erste indische Unternehmen weltweit, das mit dem Terra Carta Seal der Sustainable Markets Initiative ausgezeichnet wurde. Das Siegel würdigt Unternehmen, die aktiv dazu beitragen, eine klimafreundliche und naturpositive Zukunft zu gestalten. Tech Mahindra ist Teil der 1945 gegründeten Mahindra Group, einer der größten und angesehensten multinationalen Unternehmensgruppen.

Über FICO

FICO (NYSE: FICO) treibt Entscheidungen voran, die Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt zum Erfolg verhelfen. Das 1956 gegründete Unternehmen ist ein Pionier in der Anwendung von prädiktiver Analytik und Datenwissenschaft zur Verbesserung operativer Entscheidungen. FICO hält mehr als 200 US-amerikanische und internationale Patente auf Technologien, die die Rentabilität, Kundenzufriedenheit und das Wachstum von Unternehmen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Fertigung, Telekommunikation, Gesundheitswesen, Einzelhandel und vielen anderen Branchen steigern. Unternehmen in mehr als 80 Ländern vertrauen auf die bewährten Lösungen von FICO und schützen damit unter anderem 4 Milliarden Zahlungskarten vor Betrug, verhelfen Menschen zu Krediten und stellen sicher, dass Millionen von Flugzeugen und Mietwagen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zur Verfügung stehen. Der FICO® Score, der von 90 % der führenden US-amerikanischen Kreditgeber verwendet wird, ist das Standardmaß für das Kreditrisiko von Verbrauchern in den USA. Darüber hinaus wurde er in über 40 weiteren Ländern verfügbar gemacht, um das Risikomanagement, den Zugang zu Krediten und die Transparenz zu verbessern.

Bildquelle: @FICO