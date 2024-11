Pünktlich zur Weihnachtszeit öffnet Fielmann ein Pop-up, das Besuchern ein besonderes Erlebnis mit angesagten Brillen-Styles und einer interaktiven Fotoaktion in weihnachtlichem Ambiente bietet

Drei Tage lang, vom 5. bis 7. Dezember, öffnet Fielmann in den Goldberg Studios direkt in der Münchner Innenstadt die Türen für ein außergewöhnliches Shopping Erlebnis – das „Fielmann Pop-up Christmas Edition“. Hier können Besucher ausgewählte Brillenfassungen in einem besonderen Boutique-Ambiente entdecken. Dabei stehen alle Zeichen auf Weihnachten: Bei Glühwein und Lebkuchen können die Gäste neue Styles probieren und den perfekten Look für die Festtage finden. Für Weihnachtsstimmung wird auch die Fotoaktion sorgen, bei der die Besucher ihre neuen Styles direkt in Weihnachtsporträts mit und für ihre Liebsten festhalten können. Eine exklusive und persönliche Stilberatung rundet den Besuch im Fielmann Pop-up ab.

„Bei Fielmann sehen wir immer zuerst den Menschen hinter der Brille, und so beraten wir auch. Am Ende soll jeder genau die Brille bekommen, die so individuell ist, wie er oder sie selbst. Die Brille, die perfekt zu den jeweiligen Seh-Ansprüchen und zur Persönlichkeit passt. Ein Besuch in unserem Pop-up ist die Möglichkeit, genau das in einem ganz besonderen Ambiente zu erleben“, sagt Benjamin Ludigs, Chief Marketing Officer bei Fielmann.

Das Fielmann Pop-up ist geöffnet von Donnerstag, 5. Dezember bis einschließlich Samstag, 7. Dezember Jeweils von 11 – 19 Uhr

Das Pop-up findest du hier: Goldberg Studios Müllerstraße 46A 80469 München

Fielmann hat die augenoptische Branche geprägt und revolutioniert. Unser Unternehmen entstand aus der einfachen Idee heraus, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, als Günther Fielmann 1972 sein erstes Geschäft in Cuxhaven eröffnete. Innerhalb weniger Jahrzehnte demokratisierte Fielmann die Brillenmode, leistete Pionierarbeit in der Auswahl, bei den Garantien und im Service. Unser Unternehmen ist heute Marktführer in Zentraleuropa und gehört zu den größten Augenoptikern weltweit.

