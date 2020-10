Filmproduktion jetzt neu bei der Digital-Agentur InternetServiceAgentur.com

Hamburger InternetServiceAgentur bietet auch Filmproduktion an.

Die Internet-Service-Agentur unter der Leitung von Heiko Wohlgemuth erweitert ihr Angebot um vollständige Filmproduktionen in Kooperation mit den Filmfreunden.

“Das Thema Bewegtbild ist aus dem digitalen Marketing nicht mehr wegzudenken,” erklärt Wohlgemuth, “besonders wer in den Sozialen Medien wie Instagram, TikTok oder YouTube auffallen will, kommt an der Produktion von hochwertigen Videos nicht vorbei.” “Aber auch auf Unternehmenswebseiten häuft sich die Präsentation von Unternehmens-, Event- und Produktfilmen”, so Frank Becker von den Filmfreunden.

“Alle Statistiken zeigen, dass Internetbesucher mehr Interesse an Videos als an Fotos haben,” erläutert Wohlgemuth. “Das liegt unter anderem daran, wie viel mit einem kurzen Film ausgesagt werden kann. Vielleicht sagt ein Bild mehr als tausend Worte – aber ein Film toppt das locker.”

Tatsächlich zeigt der Trend deutlich in Richtung Film-Content: YouTube ist eine Säule des Internets, die boomende Social-Media-Plattform TikTok setzt ausschließlich auf Kurzvideos, und auch die Algorithmen von Instagram und Facebook stufen Filme als attraktiver und damit relevanter ein.

“Die Anwendungsgebiete von Filmen sind nahezu endlos,” ergänzt Heiko Wohlgemuth. “Nicht nur im Bereich Social Media können wir unseren Kunden helfen, die Unternehmensziele zu erreichen. Auch beim Produktmarketing haben Videos enorme Vorteile. In kurzen Sequenzen können die wichtigsten Funktionen vermittelt werden – im Segment Kleidung etwa kann ein Video die Passform und das Trageverhalten viel besser darstellen. Aber auch für Unternehmens- und HR-Filme für Webseiten und Messen, Dokumentationen oder E-Learning-Videos sind wir nun optimal aufgestellt.”

Der InternetServiceAgentur ist es dabei wichtig, dass Filmproduktion nicht als Selbstzweck gesehen wird: “Auch hier heißt es, strategisch vorzugehen. Einem Trend blind zu folgen, hat keine langfristigen Vorteile. Wir wollen die Dinge nah unserem Leitsatz angehen: einfach und smart. Filme setzen wir als Teil einer Gesamtstrategie ein, passgenau zum Unternehmen und dem definierten Ziel.”

Die Agentur rät: “Anstatt Budgets wahllos in die Produktion und Vermarktung von Filmen zu investieren, sollten Sie sich immer an Profis wenden, die inhaltlich und strategisch auf der Höhe sind.”

Es ist wohl keine Frage, daß die Hamburger Profis sich damit selbst empfehlen.

Hier zur Filmproduktion er Agentur und den Filmfreunden.

