Final Call: Bewerbungsphase für den Location Award endet am 11.06.21

Wer hat Deutschlands “Beste Streaming Location” und die “Beste Hybrid Eventlocation”?

Noch bis zum 11.06.2021 für den Location Award 2021 bewerben!

In Ihrer Location können Sie Streaming Events oder hybride Veranstaltungen umsetzen? Dann reichen Sie Ihre Bewerbung für eine der beiden neuen Kategorien “Beste Streaming Location” und die “Beste Hybrid Eventlocation” ein und nutzen Sie die Chance, auf sich aufmerksam zu machen.

Mehr Infos zu den Bewerbungsanforderungen und dem -verfahren finden Sie hier:

www.location-award21.com

Der Location Award goes hybrid!

Erstmals in seiner bereits elfjährigen Geschichte wird der Location Award als hybrides Event umgesetzt und dabei in zwei neuen Kategorien vergeben. Die Preisverleihung findet statt am 08.07.21 um 20 Uhr im Rahmen des trendCOM festivals im Kraftwerk Rottweil – und natürlich im Livestream.

Die Award Show im Livestream

Wenn die von Julia Bauer moderierte Award Show ab 20 Uhr online geht, erwartet die geladenen Gäste vor Ort und das virtuell teilnehmende Publikum ein unterhaltsamer Abend, an dem die Nominierten live von sich überzeugen müssen, um die begehrte Trophäe zu gewinnen. Die Zuschauer aus Deutschland und der Schweiz bestimmen anschließend per Online-Voting die Gewinner des Location Award 2021.

Die Experten-Jury

Die unabhängige Experten-Jury, bestehend aus Manuela Thomsen (Abteilungsdirektorin I Gesellschaftliches Engagement und Veranstaltungsmanagement, Deutscher Sparkassen- und Giroverband) und Colja Dams (CEO I VOK DAMS Agentur für Events und Live-Marketing), kürt im Juni jeweils drei Nominierte pro Kategorie. Der Bewerbungs- und Bewertungsprozess wird überwacht von Justiziar Elmar Funke (FMR Rechtsanwälte).

Mehr Infos: www.location-award21.com

Über den Location Award

Der Location Award gilt als das Gütesiegel für herausragende Eventlocations in Deutschland. Frank Lienert, fiylo® Geschäftsführer ( www.fiylo.de), hat den “Oscar der Eventbranche” 2010 ins Leben gerufen, um besondere Veranstaltungsorte mit einer Auszeichnung zu honorieren. Die begehrten Trophäen werden im Rahmen einer spektakulären Award Show verliehen.

Kontakt:

Location Award-Team von fiylo®

Telefon: +49 (0) 511 / 87 56 39 – 27

E-Mail: orga@location-award21.com

Die fiylo Deutschland GmbH betreibt mit www.fiylo.de eines der führenden Onlineportale für besondere Veranstaltungsflächen und Eventplanung in Europa. Professionelle Veranstaltungsplaner, Eventagenturen und Privatpersonen profitieren von fiylo als kostenfreiem Locationfinder mit mehr als 2.000 topaktuellen Einträgen von persönlich geprüften Anbietern und exzellenten Suchfunktionen.

Auf www.fiylo.de/streaming-studios finden Sie ab sofort das Locationangebot für Streaming Events aus ganz Deutschland auf einen Blick.

Kontakt

fiylo Deutschland GmbH

Stefanie Denkert

Garkenburgstr. 4

30519 Hannover

051187563914

redaktion@fiylo.de

http://www.fiylo.de

