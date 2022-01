Firmware-Update verbessert das drahtlose Vollduplex-Gegensprechsystem Solidcom M1 von Hollyland

Neue Funktionen verbessern Benutzerfreundlichkeit, Kommunikationsqualität und Flexibilität

Shenzhen, China, 12. Januar 2022 – Hollyland hat das drahtlose Vollduplex-Intercom-System Solidcom M1 durch ein kostenloses Firmware-Update erweitert mit mehreren neue Funktionen, die Benutzerfreundlichkeit, Kommunikationsqualität und Flexibilität verbessern. Das Solidcom M1 ist das professionelle 1,9-GHz-Vollduplex-Wireless-Intercom-System der nächsten Generation, das gleichzeitige Kommunikation über 8-Kanal-Beltpacks sowie die kaskadierte Verbindung mehrerer zusätzlicher Geräte unterstützt. Dieses Firmware-Update macht es noch besser. Die Firmware kann von Anwendern einfach über die Website von Hollyland heruntergeladen und installiert werden.

Einstellbare Mikrofonverstärkung

Mit der neuen Firmware kann die Mikrofonverstärkung von Benutzern einfacher angepasst werden, um sie besser an ihre Kommunikationsumgebung und -präferenzen anzupassen. Dies trägt zur Verbesserung der Sprachverständlichkeit und des Nutzerkomforts bei. Das Beltpack bietet jetzt einen per Knopfdruck wählbaren Bildschirm zur Auswahl der Mikrofonverstärkung mit drei Umgebungseinstellungen – Noisy, Standard und Leise – die eine Anpassung der Verstärkung von -2 dB bis +6 dB ermöglichen.

Flexible Betriebsmodi

Acht neue Betriebsmodi wurden hinzugefügt. Dazu gehören Ankündigen, Sprechen und Zuhören, Ausschließlich-Zuhören, Zuhören-Erzwingen und so weiter. Diese Modi erhöhen die Kommunikationsflexibilität und können basierend auf aktuellen Teamaufgaben ausgewählt werden. Für Benutzer, die die neuen Betriebsmodi nicht nutzen möchten, stehen weiterhin die ursprünglichen Gruppenfunktionen zur Verfügung.

Gürteltaschennamen und Netzwerkverbesserung

Gürteltaschen (Beltpacks) können jetzt über die App- oder Gerätewebseite individuell benannt werden. Dies erleichtert Systembetreibern die Identifizierung von Teammitgliedern und einzelnen Beltpacks basierend auf Rolle oder Funktion. Schließlich fügt das Firmware-Update neue Netzwerkkonfigurationseinstellungen hinzu, um die Zuweisung dynamischer oder statischer IP-Adressen (Internet Protocol) für jedes Gerät in WLAN-Netzwerken zu erleichtern. Dies trägt dazu bei, viele potenzielle Probleme mit der Netzwerkkonfiguration zu vermeiden.

Anleitung zum Firmware-Upgrade des Hollyland Solidcom M1

Herunterladen und installieren:

https://hollyland-techhelp.zendesk.com/hc/en-us/articles/4404321774995-How-to-upgrade-the-firmware-to-V1-1-2-8-

Erfahren Sie mehr über Solidcom M1:

https://www.hollyland-tech.com/detail-solidcomm1

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. (“Hollyland” oder “Hollyland Technology”) bietet seinen Kunden weltweit professionelle Lösungen, die speziell für drahtlose Daten-, Audio- und Videoübertragung sowie drahtlose Intercom-Lösungen entwickelt wurden – seit 2013.

Durch all seine technologischen Fortschritte, Innovationen und Dienstleistungen wird Hollyland schnell zum wettbewerbsfähigsten globalen Anbieter von drahtlosen Geräten und Lösungen und ist darauf ausgerichtet, die Zusammenarbeit in jeder professionellen Umgebung, in der Audio- und Videoübertragung oder -kommunikation in Echtzeit erforderlich ist, zu verbessern und zu erleichtern.

Hollyland bedient viele Märkte, darunter Filmproduktion, Fernsehaufnahmen, Videoproduktion, Rundfunk, Live-Streaming, Live-Events, Ausstellungen, Massenmedien, Medienproduktion, allgemeine Veranstaltungen, Theater, Gotteshäuser, Miethäuser und so weiter. Die Produkte des Unternehmens erfüllen durchweg Produktions- und Kommunikationsanforderungen unterschiedlichster Größe und Komplexität. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hollyland-tech.com, Hollyland Facebook, Hollyland Instagram.

Firmenkontakt

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Will Mai

8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley, Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District 5D

518108 Shenzhen City, Guandong Provice

+86-(0)755-86000682

sales@hollyland-tech.com

https://www.hollyland-tech.com

Pressekontakt

Media Gate Group Co. Ltd. (GlobalPR)

Samantha Wang

7F., Section 4, Chengde Road, Shilin Dist 182

11167 Taipei

+886228825577

samantha@globalpr.agency

http://www.globalpr.agency

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.