SeniorenLebenshilfe jetzt auch in Jüterbog präsent

Neuer Zuhause-Service: Lebenshelferin unterstützt ältere Menschen in und um Jüterbog

Jüterbog, 12.01.2022. Eine hohe Lebensqualität wünschen sich viele Menschen für ihr Alter. Mit der SeniorenLebenshilfe geht dieser Wunsch in Erfüllung. Bundesweit bietet der Dienstleister seinen neuen Zuhause-Service für Senioren. Das Angebot schafft für Ältere Unterstützung im Alltag. Bei vielen praktischen Tätigkeiten sorgt die SeniorenLebenshilfe auf diese Weise für mehr Lebensfreude. Die Lebenshelfer werden aktiv, lange bevor Pflege notwendig wird. Sie verstehen sich deshalb als eine wichtige menschliche Schnittstelle in diesem vorpflegerischen Feld. Mit Ellen Mickel-Szameit steht das Angebot für Senioren jetzt auch in Jüterbog und Umgebung zur Verfügung. Alle Informationen zur SeniorenLebenshilfe und Ellen Mickel-Szameit unter www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Jüterbog.

Innovatives Konzept nimmt die Lebensqualität von Senioren in den Blick

Das selbstbestimmte Leben ist ein wichtiger Faktor, damit sich ältere Menschen gut und sicher fühlen. Wer lange in seinem gewohnten Zuhause leben kann, widersteht den Herausforderungen des Alters besser. Oft sind es nur kleine Dinge, die nicht mehr schnell von der Hand gehen. Hier setzt das Konzept der SeniorenLebenshilfe an. Bundesweit hat sich der Dienstleister als einziger Anbieter auf die Betreuung und Fürsorge im vorpflegerischen Bereich spezialisiert. “Wir wollen Senioren einen festen und verlässlichen Helfer und Begleiter in beinahe allen Lebenslagen bieten”, sagt Carola Braun, die Geschäftsführerin der SeniorenLebenshilfe. Die ausgebildete Krankenschwester weiß, wie wichtig dabei Kontakte und zwischenmenschliche Gespräche sind. Seit der Gründung im Jahr 2012 hat der soziale Dienstleister deshalb ein Netz mit Lebenshelferinnen und -helfern installiert. Auf selbstständig-freiberuflicher Basis arbeiten die Helfer inzwischen fast bundesweit. Fachlich geschult, fortgebildet und koordiniert werden sie über die Zentrale in Berlin.

Unterstützung und Fürsorge: Individuelle Alltagshilfen für Senioren

In beinahe allen Lebenslagen erweisen sich die Lebenshelfer und Lebenshelferinnen als zuverlässige Begleiter. Persönlich mit den Senioren vereinbart, übernehmen sie individuelle Aufgaben. Das sind nicht nur Tätigkeiten im Haushalt oder beim Einkaufen. Lebenshelfer sind auch interessierte Zuhörer und gute Gesprächspartner. Ihre Senioren begleiten sie zu Terminen, wie Arzt, Therapie oder ins Theater. Als vertrauenswürdige Helfer erledigen sie auch die Korrespondenz oder übernehmen gern die Gänge zu den Behörden. Selbst wenn sie keine Pfleger sind, sind die Lebenshelfer doch in der Lage, die Pflege zu koordiniere, wenn dafür Bedarf bestehen sollte. Wege mit Taxi oder Bus müssen die Senioren nicht mehr allein zurücklegen. Dafür sind ihre Lebenshelfer mit einem Pkw ausgestattet.

Ellen Mickel-Szameit als neue Senioren-Lebenshelferin in Jüterbog und Umgebung

Interessierte können die SeniorenLebenshilfe mit Ellen Mickel-Szameit nun auch in Jüterbog nutzen. Für ihre verantwortungsvolle Tätigkeit bringt die examinierte Krankenschwester sämtliche fachlichen Voraussetzungen mit. Erfahrungen sammelte sie unter anderem als Krankenschwester in einer Heilpädagogischen Wohnstätte und als Leiterin einer Tagesstätte für chronisch psychisch kranke Menschen. Als Sozialarbeiterin arbeitete sie lange Zeit im geriatrischen Bereich. “Schon immer habe ich es wertgeschätzt, mit älteren Menschen zusammenarbeiten zu dürfen”, sagt Ellen Mickel-Szameit. “Hilfreich zur Seite stehen und begleiten möchte ich jetzt jeden, der meine Hilfe im Alltag benötigt.”

Über die SeniorenLebenshilfe / Lebenshelferin Ellen Mickel-Szameit:

Ellen Mickel-Szameit bietet als selbstständige Lebenshelferin ihre Dienste im Raum Jüterbog und Umgebung an. Die SeniorenLebenshilfe ist eine eingetragene Marke der Salanje GmbH und hat ihren Hauptsitz in Berlin. Das familiengeführte Unternehmen sucht ständig nach weiteren, qualifizierten Lebenshelferinnen und -helfern, um die Seniorenbetreuung bundesweit weiter auszubauen. Dazu stellt der Dienstleister eigene Schulungen und Fortbildungen zur Verfügung.

