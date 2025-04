FIS und UNIORG gestalten smarten Weg in die Cloud für SAP Business One Kunden

Neu geschlossene Partnerschaft unterstreicht Engagement für eine zukunftsorientierte, innovative und skalierbare Transformation zu SAP S/4HANA Cloud Public Edition.

Grafenrheinfeld, 15.04.2025: Wie kann man eine Transformation optimaler gestalten als mit langjähriger Expertise, einem intelligenten Tool und dem umfangreichen Prozessangebot der SAP S/4HANA Cloud Public Edition? Das haben die beiden SAP Gold Partner FIS Informationssysteme und Consulting GmbH und UNIORG Solutions GmbH in einem Partnervertrag manifestiert und zeigen Business One Kunden damit einen reibungslosen Übergang in die Cloud auf.

Zahlreiche mittelständische Unternehmen haben mit SAP Business One bereits erfolgreich ihre grundlegenden Geschäftsprozesse digitalisiert und dadurch ein kontinuierliches Wachstum erzielt. Mit zunehmender Unternehmensentwicklung steigen jedoch die Anforderungen an die IT-Infrastruktur und die daraus resultierende Prozesskomplexität. Die bevorstehende Cloud-Transformation stellt für viele Bestandskunden von SAP Business One eine Herausforderung dar.

Hier setzen FIS und UNIORG an: Gemeinsam begleiten sie Unternehmen auf dem Weg in die Cloud und erschließen das volle Potenzial moderner Technologien, wie etwa mobile Lösungen oder KI-Integration. Nach dem Umstieg profitieren die Unternehmen vom umfangreichen Prozessangebot der SAP S/4HANA Cloud Public Edition sowie den Vorteilen der Standardisierung.

„Der Umstieg von SAP Business One auf SAP S/4HANA Public Cloud ist mehr als nur ein Systemwechsel. Es ist vielmehr eine strategische Entscheidung, bei der wir Unternehmen den smarten Weg in eine mehrwertgetriebene Transformation aufzeigen“, so Michael Benirschka, Mitglied der Geschäftsleitung, FIS.

Die Vorteile der Partnerschaft für Business One Kunden sind offensichtlich. Durch die gebündelte Expertise zweier führender SAP-Partner kann eine schnellere Transformation mit einem bewährten Migrationsansatz realisiert werden, um die Vorteile der Public Cloud maximal ausschöpfen zu können. Dies erfolgt schneller, effizienter und strategisch sinnvoll – unterstützt durch den Einsatz eines intelligenten Transformationstools. Dieses Tool ermittelt und bewertet den Fit-to-Standard – den Reifegrad bestehender Geschäftsprozesse beim Übergang in die Public Cloud.

„Mit dieser Partnerschaft bündeln wir unsere Stärken, um Unternehmen bestmöglich bei ihrer Transformation zu unterstützen. Unser UBOTT-Transformationstool ermöglicht einen reibungslosen und effizienteren Weg in die SAP S/4HANA Public Cloud „, ergänzt Hans-Peter Kreft, CEO, Uniorg Group.

Weitere Informationen unter: SAP Business One move to S/4HANA Cloud – FIS Informationssysteme und Consulting GmbH

Über FIS

FIS Informationssysteme und Consulting GmbH ist ein expandierendes, unabhängiges Unternehmen und bildet das Dach der FIS-Gruppe. Innerhalb dieser sind rund 800 Mitarbeiter/innen beschäftigt, um Unternehmen jeden Tag moderner, wirtschaftlicher und wettbewerbsfähiger zu machen. Der Schwerpunkt von FIS liegt in SAP-Projekten und der Entwicklung effizienter Lösungen, welche die Digitalisierung in Unternehmen vorantreiben. Als eines der führenden SAP-Systemhäuser in der Region D-A-CH ist FIS mit der Komplettlösung FIS/wws im Technischen Großhandel Marktführer. Gemeinsam mit dem Tochterunternehmen Medienwerft deckt der SAP Gold Partner das komplette SAP-Themenspektrum für den Bereich Customer Experience (CX) ab. In der Tochtergesellschaft FIS-ASP betreiben und administrieren mehr als 100 Spezialisten die SAP-Systeme von Kunden in eigenen Rechenzentren in Süddeutschland.

Über UNIORG

Als internationaler Full-Service-Anbieter steht UNIORG für Beratung, die sich auszahlt und die Entwicklung individueller SAP-basierte Lösungen, um jedem Unternehmen maßgeschneiderte Konzepte bereitstellen zu können. Seit 1974 ist der Anspruch von UNIORG, seine Kunden verlässlich zu beraten und die für sie bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Mit mittlerweile über 235 Mitarbeitern verhilft UNIORG Unternehmen zu einer höheren Leistungsfähigkeit und der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse – ob kleine und mittlere Unternehmen oder globale Konzerne. Der Firmensitz ist in Dortmund im Ruhrgebiet. UNIORG betreibt Niederlassungen in Augsburg, Berlin, Bremen, Chemnitz, Walldorf,

Kosice und Pittsburgh.

