GUANDONG STELLT SEIN ERWEITERTES VERTRIEBSTEAM VOR

Die Fachmesse FESPA 2025 bietet Guandong die Gelegenheit, sein neu strukturiertes Vertriebsteam vorzustellen

Die bedeutende Fachmesse FESPA 2025 bietet Guandong – führender Anbieter von Materialien für den Digitaldruck – die Gelegenheit, sein neu strukturiertes Vertriebsteam vorzustellen. Mit der Aufnahme strategischer Fachkräfte, die über fundierte Branchenkenntnisse und tiefes Verständnis der lokalen Märkte verfügen, wird die Kundenbetreuung weiter verbessert. Für Südeuropa wurde Moira Bentoglio ins Team geholt – eine Expertin für Veredelungstechniken und den Druck auf Kunststoff- und Papiermaterialien, zuständig für Spanien, Portugal, Griechenland und die Balkanregion. Zusätzlich hat Guandong seine Vertriebsstruktur mit neuen Partnern gestärkt: Isabelle Roy übernimmt den französischen Markt, während Christian Sell, Jan Pfefferle und Andreas Asal künftig in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätig sein werden – mit dem Ziel, eine noch stärkere lokale Präsenz und gezielte Kundenbetreuung zu gewährleisten.

Anlässlich der FESPA 2025 setzt Guandong seinen Weg entlang der Green Promenade und bekräftigt damit sein Engagement für nachhaltige Lösungen. Seit Jahren bietet der „Spezialist der Spezialitäten“ ein vollständiges Sortiment an PVC-freien Substraten, gekennzeichnet mit der GreenLife-Label, als umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Produkten. Diese exklusiven Materialien sind speziell für die Anforderungen eines zunehmend anspruchsvollen, wettbewerbsintensiven und auf Leistung und Umweltverträglichkeit fokussierten Marktes entwickelt worden.

Zu den Highlights, die in Berlin präsentiert werden, gehören exklusive Materialien wie Poly-Rafia, Poly-Banner und PP-Banner, die alle aus monoresinbasierten Polyolefinen bestehen – ein innovatives Material, das zu 100 % recycelbar und wiederverwendbar ist, ohne dass eine aufwändige Trennung notwendig ist. Diese Lösungen sind das Ergebnis einer tief verankerten Innovationskultur, die sich sowohl in kontinuierlichen F&E-Investitionen als auch in der gezielten Ausrichtung auf die spezifischen Anforderungen der europäischen Märkte widerspiegelt. Ebenfalls auf der Messe vorgestellt wird die neue Produktlinie Super Large Format, bestehend aus Bannern und Textilien, die für die neuesten Digitaldrucktechnologien optimiert wurden. Besonders im Fokus stehen außerdem Mairon, eine neue Serie besonders robuster Plasto-Magnete für industrielle Anwendungen, sowie Fiberboo, ein biologisch abbaubares und kompostierbares Textilstoff auf Basis von natürlichen Bambusfasern.

GUANDONG BEGRÜSST SIE AUF DER FESPA 2025, HALLE 3.2 – STAND A10

