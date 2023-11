Fischer erfolgreich beim internationalen Speaker-Slam

Jonathan Fischer gewinnt beim internationalen Speaker-Slam in Wiesbaden

Mental-Coach und Experte für Persönlichkeitsentwicklung Jonathan Fischer ist erfolgreich mit seiner Rede beim internationalen Speaker-Slam.

Kurz, knackig und emotional die eigene Botschaft als Speaker und Experte auf den Punkt bringen – das ist Persönlichkeitsentwicklung! Am 16. November 2023 fand in Niedernhausen bei Wiesbaden ein internationaler Speaker-Slam statt. Nach New York, Miami, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart und München nahmen 250 Experten aus 27 Nationen in fünf unterschiedlichen Sprachen am internationalen Speaker-Slam teil. Dabei wurde erneut ein Weltrekord aufgestellt. Nach einer umfangreichen Vorauswahl der Finalisten, wurde der Speaker-Slam auf zwei Bühnen ausgetragen. Über 100.000 Zuschauer weltweit verfolgten Online das Spektakel.

Der Speaker-Slam ist ein Wettstreit, bei dem sich der Experten und Speaker aus verschiedenen Branchen gegeneinander messen. So wie bei den beliebten Poetry Slams um die Wette gereimt oder gerappt wird, messen sich beim Speaker Slam Redner mit ihren persönlichen Themen gegeneinander. Die besondere Herausforderung: Jeder Redner hat zwischen 240 bis 480 Sekunden Zeit, um das Publikum und die Jury mitzureißen und zu überzeugen. Einen Vortrag zu kurzen und alles zu sagen, was wichtig ist, und sich mit seinem Publikum zu verbinden, das ist die Konigsklasse im professionellen Speaking. Nerven wie Drahtseile brauchen die Teilnehmer beim Speaker-Slam, nach maximal vier Minuten wird das Mikrofon ausgeschaltet und eine fachkundige Jury, welche sich aus Autoren, Speakern und Unternehmern zusammensetzte bewertet anschließend die Performance und wählt einen Gewinner aus.

Jonathan Fischer ist Experte für Persönlichkeitsentwicklung und hilft Menschen als Mindset- und Mental-Coach aus negativen Gedanken, Zweifeln, Sorgen, Unklarheit und Ängsten auszubrechen, um sich ein authentisches, selbstbestimmtes, erfolgreiches und erfülltes Leben zu erschaffen. Viele Selbstständige, Geschäftsführer, Unternehmer und Firmengründer suchen seit mehreren Jahren seine Expertise als Mentor und Coach.

Mit seiner Kernbotschaft „Erfolg und Erfüllung beginnen dort, wo deine Zweifel aufhören“, hat er beim internationalen Speaker-Slam die Herzen des Publikums berührt, die Jury von sich überzeugt und den Speaker-Slam gewonnen. „So wie Jonathan sich auf der Bühne präsentiert hat, müssen sich Experten auf der Bühne präsentieren“, lobte Veranstalter und Bestsellerautor H. Scherer. „Mutig und motivierend auf der einen Seite. Nahbar, inspirierend und ein wertvoller Beitrag für die Persönlichkeitsentwicklung der Zuschauer auf der anderen Seite. Das war großes Kino und eine Rede, wie sie die Welt braucht.“

Die Firma MY BEST LIFE ist ein Coaching-Unternehmen, das durch seine Expertise im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Mental-Training Menschen dabei hilft sich aus negativen Gedanken, Selbstzweifeln, Stress, Sorgen und Ängsten zu befreien, um sich ein Leben mit mehr Lebensfreude, Sinn, Erfolg und Erfüllung zu erschaffen.

