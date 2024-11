Fivetran kooperiert mit Microsoft, um KI-Innovationen mit skalierbaren Datenlösungen zu beschleunigen

Zusammenarbeit ermöglicht nahtlose Datenzentralisierung für KI/ML-Workloads in Microsoft-Azure-Umgebungen

München, 14. November 2024 – Fivetran, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich automatisiertes Data Movement, arbeitet mit Microsoft zusammen, um skalierbare, sichere Datenlösungen für Unternehmen über den Managed Data Lake Service von Fivetran anzubieten. Dies ermöglicht es Unternehmen, Daten in OneLake, einem Teil von Microsoft Fabric, effizient zu zentralisieren, zu verwalten und zu skalieren. Durch die Kooperation wird die wachsende Nachfrage nach einer robusten Infrastruktur zur Unterstützung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen (AI/ML) bedient.

„Unsere Zusammenarbeit mit Microsoft adressiert die kritischen Herausforderungen, mit denen Unternehmen bei der Skalierung von KI- und Machine-Learning-Initiativen konfrontiert sind: Es geht darum, alle Daten an einem Ort zu haben“, sagt George Fraser, CEO von Fivetran. „Unser Managed Data Lake Service macht manuelles Data Engineering überflüssig und stellt sicher, dass Modelle auf sauberen, konformen und KI-fähigen Daten aufgebaut werden. Mit dieser Kooperation können Unternehmen schneller Innovationen realisieren und gleichzeitig die höchsten Sicherheits- und Governance-Standards einhalten, einschließlich GDPR und HIPAA.“

Da Unternehmen zunehmend Cloud Data Lakes einsetzen, sorgt der Managed Data Lake Service von Fivetran für eine nahtlose Replikation großer Datensätze und reduziert die Komplexität unter Einhaltung strenger Governance- und Sicherheitsprotokolle. Durch die Automatisierung des Data Movements und der Pipeline-Validierung reduziert Fivetran den Entwicklungsaufwand erheblich. Gleichzeitig wird der Prozess, alle Daten an einem Ort zu sammeln, weniger kritisch. Das erleichterte Unternehmen die Einführung von KI-Lösungen und verkürzt die Time-to-Value.

„Mit der wachsenden Nachfrage nach KI und maschinellem Lernen brauchen Unternehmen skalierbare, sichere Lösungen, die das Datenmanagement rationalisieren“, so Dipti Borkar, Vice President & GM, Azure Data. „Unsere Zusammenarbeit mit Fivetran kombiniert die leistungsstarke Cloud-Infrastruktur von Microsoft Azure, einschließlich Microsoft Fabric, mit den automatisierten Fähigkeiten zur Datenintegration von Fivetran. Das hilft Unternehmen dabei, KI-Projekte voranzutreiben und datengetriebene Erkenntnisse in ihren Unternehmen zu gewinnen.“

Die Zusammenarbeit ist Teil der Strategie von Fivetran, Datenlösungen in Unternehmen in Multi-Cloud-Umgebungen zu verbessern. Zusätzlich zu Azure hat Fivetran seine Partnerschaften mit Snowflake und Databricks ausgebaut. Diese ermöglichen es Unternehmen, das Potenzial ihrer Daten mit fortschrittlichen Verarbeitungsframeworks wie Delta Lake und Iceberg für optimierte Analysen und KI-Workloads voll auszuschöpfen.

Die neue Hybrid Deployment-Lösung von Fivetran unterstützt darüber hinaus Branchen mit strengen Sicherheits- und Compliance-Anforderungen. Mit ihr können Unternehmen Datenpipelines innerhalb ihrer eigenen Infrastruktur betreiben und so die volle Kontrolle über sensible Daten sicherstellen. Zusammen mit dem Managed Data Lake Service von Fivetran können Unternehmen KI-/ML-Initiativen sicher skalieren.

Über Fivetran:

Fivetran, der weltweit führende Anbieter für Data Movement, unterstützt Kunden bei der Nutzung ihrer Daten für KI-Anwendungen, ML-Modelle, Predictive Analytics und operative Workloads. Die Fivetran-Plattform zentralisiert zuverlässig und sicher Daten aus Hunderten von SaaS-Anwendungen und Datenbanken in jede beliebige Destination – on-premise, in der Cloud oder in einer hybriden Umgebung. Tausende von globalen Unternehmen, darunter Autodesk, Conde Nast, JetBlue und Morgan Stanley, vertrauen Fivetran, um ihre wertvollsten Datenbestände zu bewegen, Analysen zu verbessern, die betriebliche Effizienz zu steigern und Innovationen voranzutreiben.

Der deutschsprachige Markt wird aus dem Büro in München betreut. Zu den Kunden in Deutschland zählen DOUGLAS, Hermes, Lufthansa, Merck, Siemens und VW Financial Services. Weitere Informationen unter fivetran.com/de

Weitere Informationen unter fivetran.com/de

