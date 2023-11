Fivetran sorgt für Business Insights bei Dropbox

Fivetran verbindet mehr als 70 Datenquellen für den führenden Anbieter von Cloud-Speicherlösungen und verbessert so Kundenerlebnis und Marketing Insights

München, 23. November 2023 – Dropbox, Inc. (NASDAQ: DBX) hat sich für die Data Movement Platform von Fivetran entschieden, damit die Marketing- und Customer-Experience-Teams schnellere, datengestützte Entscheidungen treffen können. Mit der Plattform von Fivetran verkürzt Dropbox die Zeit für die Datenerfassung und das Reporting von mehreren Wochen auf 30 Minuten. Das steigert die Effizienz und das Unternehmen kann schnell Erkenntnisse gewinnen.

Zuvor hat Dropbox seine Datenkonnektoren selbst erstellt. Data Engineers haben bis zu acht Wochen gebraucht, um eine Pipeline in Betrieb zu nehmen. Dann hat sich die Customer Experience Abteilung von Dropbox an Fivetran gewandt: Sie wollten für eine kritische Datenintegration aus Zendesk Fivetran einsetzen. Die bisherige Lösung war nicht für einen Selfservice-Zugriff in Echtzeit auf qualitativ hochwertige Daten ausgelegt.

„Das CX-Team und ich konnten unseren ersten Konnektor schon in weniger als 30 Minuten nutzen“, erklärt Lauren Lin, Data Engineering Manager bei Dropbox. „Fivetran hat uns eine enorme Zeitersparnis gebracht und ermöglicht Dropbox einen schnelleren Zugriff auf neue Daten, die das Potenzial haben, geschäftskritische Erkenntnisse zu liefern.“

Dropbox hat die Lösung von Fivetran schnell zur unternehmensweiten Datenplattform ausgeweitet. Das Dropbox-Marketingteam wollte mehr Einblicke in die verschiedenen Kanäle, um die Ausgaben und den ROI zu verstehen. Fivetran integriert nun regelmäßig Daten von LinkedIn, TikTok, Twitter und Google Ads und liefert der Marketingabteilung von Dropbox so ein vollständigeres Bild des Return on Ad Spend (ROAS). Damit kann das Team bessere Entscheidungen treffen, wie es die Werbeausgaben einsetzt, um die größte Wirkung zu erzielen.

Dropbox erfasst jetzt zudem auch mehrere Terabyte an Daten aus Hunderten von Quellen und Systemen, die aus den Akquisitionen von HelloSign, DocSend und FormSwift stammen. Die Daten führt Dropbox mithilfe von Fivetran an einem zentralen Ort zusammen, um wichtige Erkenntnisse zu gewinnen, die dazu dienen, Abläufe zu rationalisieren und Redundanzen zu beseitigen. Die Unternehmensführung bekommt nun endlich Antworten auf bisher unbeantwortete Fragen.

„Dropbox ist ein Musterbeispiel dafür, wie ein datengesteuertes Unternehmen im großen Maßstab aussieht. Das Unternehmen hat viel investiert, damit seine Führungskräfte Sachverhalte und Hintergründe auf der Basis von Daten analysieren und darauf basierend Entscheidungen treffen können. So hat Dropbox jetzt ein produktiveres sowie engagiertes Team und kann seine Geschäftsergebnisse und Kosteneffizienz verbessern“, erläutert Rachel Thornton, Chief Marketing Officer bei Fivetran. „Fivetran ist der entscheidende Treiber für die einheitliche Datenumgebung, die Dropbox über alle Geschäftsbereiche hinweg geschaffen hat, um neue Wachstumsmöglichkeiten zu erschließen.“

Über Fivetran

Fivetran automatisiert alle Arten von Data Movement im Zusammenhang mit Cloud-Datenplattformen. Das gilt vor allem für die zeitaufwendigsten Teile des ELT-Prozesses (Extract, Load, Transform) – von der Extraktion von Daten über das Handling von Schema-Drifts bis hin zu Daten-Transformationen. Damit können sich Data Engineers auf wichtigere Projekte konzentrieren, ohne sich um die Data Pipelines kümmern zu müssen. Mit einer Up-Time von 99,9 % und sich selbst reparierenden Pipelines ermöglicht Fivetran Hunderten von führenden Marken weltweit, darunter Autodesk, Conde Nast, JetBlue, Lufthansa, Morgan Stanley und Pitney Bowes, datengestützte Entscheidungen zu treffen und so ihr Unternehmenswachstum voranzutreiben. Fivetran hat seinen Hauptsitz in Oakland, Kalifornien, und verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt.

Der deutschsprachige Markt wird aus dem Büro in München betreut. Zu den Kunden in Deutschland zählen DOUGLAS, Hermes, Lufthansa, Siemens, VW Financial Services und Westwing. Weitere Informationen unter fivetran.com.

Firmenkontakt

Fivetran

Tobias Knieper (Marketing Lead DACH)

Arnulfstraße 122

80636 München

.



https://fivetran.com

Pressekontakt

Lucy Turpin Communications

Christine Schulze & Thomas Hahnel

Prinzregentenstraße 89

81675 München

+49 89 417761- 0



https://www.lucyturpin.de/

Bildquelle: Fivetran