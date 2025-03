Flexibel führen und erfolgreich entscheiden

Wie Führungskräfte zeitgemäß führen und zu guten Entscheidungen

gemeinsam mit ihrem Team finden können

Dass die Zeiten sich für Unternehmen drastisch ändern, ist eine Binse, und gleichzeitig wahr. Nur: Was bedeutet das wirklich für Führungskräfte? Klar ist, dass Unternehmenskulturen dauerhaft einer Menge starker Einflüsse ausgesetzt sind: digitale Entwicklungen, Klimabewusstsein und die aktive Inklusion von Minderheiten. Wer in einer solchen Welt Erfolg haben will, muss eine Führungskultur entwickeln, die mit der Unternehmenskultur Schritt hält. Aber was heißt das genau?

In einem von VUCA (volatil, unsicher, komplex, mehrdeutig) geprägten Umfeld erfordert effektive Führung ein individuelles, anpassungsfähiges Verhalten. Führungskräfte, die versuchen, einfach schablonenhaft Modelle von erfolgreichen Unternehmen zu übernehmen, scheitern oft. Vielmehr ist es entscheidend, eine eigene, an die Organisation angepasste Führungs- und Entscheidungskultur zu entwickeln.

Da wäre zum Beispiel der Einfluss von Führung auf das Arbeitsklima. Studien zeigen, dass die Qualität der Führung direkt den Erfolg einer Organisation beeinflusst. Gute Führung schafft ein positives Arbeitsumfeld, was wiederum zu besseren Ergebnissen führt. Doch wie führt man erfolgreich? Dies hängt von der richtigen Balance aus verschiedenen Führungsstilen ab.

Führung lässt sich in transaktionale und transformationale Anteile untergliedern. Während transaktionale Führung auf den reinen Austausch von Geld gegen Leistung setzt, geht die transformationale Führung über die reine Aufgabe hinaus und involviert die Persönlichkeit des Mitarbeiters. Führungskräfte, die transformational führen, integrieren Mitarbeiter als Persönlichkeiten und fördern so die intrinsische Motivation.

Es hat sich gezeigt, dass eine Mischung beider Ansätze am effektivsten ist. In bestimmten Situationen kann ein direkter transaktionaler Führungsstil notwendig sein, etwa in Notfällen, wo schnelle Entscheidungen gefragt sind. In anderen Fällen, etwa bei der langfristigen Förderung von Mitarbeitern, ist eher ein transformationaler Ansatz zielführend.

Daneben gibt es verschiedene spezifische Führungsstile, die je nach Situation eingesetzt werden können: Der normative Führungsstil gibt klare Vorgaben und Erwartungen vor, der direktive Führungsstil erlaubt mehr Freiraum für die Umsetzung, und der partizipative Führungsstil bindet die Mitarbeiter aktiv in Entscheidungen ein. Eine integrierende Führung legt den Fokus auf das zwischenmenschliche Miteinander, während der coachende Führungsstil die Selbstständigkeit und das Potenzial der Mitarbeiter fördert. Der inspirierende Führungsstil wiederum kann im richtigen Moment ein starkes Teamgefühl erzeugen, indem er Sinn und Ziel in den Vordergrund stellt.

Forschungsergebnisse bestätigen, dass die effektive Mischung dieser Führungsstile zu den besten Ergebnissen führt. Dabei ist es entscheidend, die Situation und die Bedürfnisse der Mitarbeiter zu berücksichtigen, um das richtige Führungsverhalten zu zeigen. Gute Führung erfordert nicht nur die Fähigkeit zur schnellen Entscheidung, sondern auch ein hohes Maß an Selbstregulation und Empathie. Führungskräfte, die diese Fähigkeiten entwickeln, , sei es durch Coaching oder andere Maßnahmen zur Persönlichkeitsentwicklung, lernen zunächst, sich selbst zu führen – die zentrale Voraussetzung, um andere führen zu können.

Autor Martin Kruse ist Coach und Partner bei Leadership Choices, einer internationalen Beratungsfirma für Führungskräfteentwicklung.

Leadership Choices ist eine europäische Unternehmensberatung, die auf die Unterstützung von Top Managern sowie ihren Teams und Organisationen bei der Bewältigung von herausfordernden Situationen spezialisiert ist. Das Team setzt sich dabei zusammen aus zertifizierten Executive Coaches und ausgebildeten Unternehmensberatern, die selbst über umfangreiche internationale Führungserfahrung verfügen. In der Leadership Choices Academy vermitteln internationale Dozenten unter anderem Modelle und praktisches Erfahrungswissen, um die Resilienz von Führungskräften und Mitarbeitern einerseits und die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen andererseits zu stärken.

