Internationaler Speaker Slam Award: Coburgerin überzeugt

Neue Impulse für ein Leben ohne Medikamente

Internationaler Speaker Slam in Wiesbaden: Coburgerin Uta Günther mit Exzellenz Award ausgezeichnet

Wiesbaden/Coburg,- Der Internationale Speaker Slam in Wiesbaden/Niedernhausen, der am 13. März 2025 stattfand, zog 236 Teilnehmer aus 28 Ländern an. Unter ihnen: Uta Günther aus Coburg, Mentorin für Naturheilpraktik, die mit dem Exzellenz Award für ihre herausragende Präsentation ausgezeichnet wurde.

Die Veranstaltung, die auf zwei Bühnen stattfand und live übertragen wurde, bot eine internationale Plattform für Experten und Vordenker aus verschiedenen Bereichen. Uta Günther, ursprünglich aus dem Verkauf kommend und über den zweiten Bildungsweg zur Naturheilkunde gelangt, nutzte die Gelegenheit, ihre Expertise im Bereich alternative Gesundheitswege einem breiten Publikum zugänglich zu machen.

Im Mittelpunkt ihres Beitrags stand die Hypothese, dass der Körper eine natürliche Fähigkeit zur Selbstregulation und Heilung besitzt, die durch gezielte Methoden wie Frequenztechnologie, Naturheilkunde, Mikronährstoffe und bewusstes Lebensstilmanagement aktiviert werden . Sie argumentierte, dass moderne Ansätze wie neuartige Wearables und fortschrittliche Quanten-Technik die Prävention unterstützen und darüber hinaus wirkungsvoller sind als eine rein symptomatische Behandlung.

Günther, die seit fünf Jahren als Mentorin tätig ist und auch als Autorin arbeitet, präsentierte ihre Erfahrungen und Erkenntnisse auf überzeugende Weise. Sie zitierte Nikola Tesla mit den Worten: „Wenn Sie das Universum verstehen wollen, denken Sie in Begriffen von Energie, Frequenz und Schwingung.“ Sie betonte, dass diese Prinzipien nicht nur im Universum, sondern auch im menschlichen Körper wirksam sind.

Die Jury zeigte sich beeindruckt von Günthers Wissen und ihrer Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge verständlich darzustellen. Die Verleihung des Exzellenz Awards würdigte ihre herausragende Leistung und ihren Beitrag zur Diskussion über alternative Gesundheitswege.

„“Diese Auszeichnung bedeutet mir unglaublich viel“, sagte Uta Günther nach der Preisverleihung sichtlich bewegt. „Der Internationale Speaker Slam war nicht nur eine Bühne, sondern eine Chance, meine Botschaft mit der Welt zu teilen und Menschen zu inspirieren.“

Mit ihrer Teilnahme am Internationalen Speaker Slam und dem Gewinn des Exzellenz Awards hat Uta Günther nicht nur ihren persönlichen Erfolg gefeiert, sondern auch die Bedeutung alternativer Gesundheitswege in den Fokus gerückt. Ihre Botschaft: Die Zukunft der Medizin liegt in der Aktivierung der körpereigenen Heilkräfte und einem ganzheitlichen Ansatz, der Körper, Geist und Seele berücksichtigt.

Studio Moments – Raum für Gesundheit, Balance & persönliche Entwicklung

Das Studio Moments ist ein innovativer Ort für ganzheitliche Gesundheit, Coaching und Wohlbefinden. Hier treffen moderne Frequenztechnologie, Naturheilkunde und Coaching aufeinander, um Menschen auf ihrem Weg zu mehr Energie, Balance und Selbstbestimmung zu begleiten.

Angeboten werden ganzheitliche Gesundheitsanwendungen, darunter Frequenztherapie, Biofeedback, Zellregeneration, Smart Analysen sowie individuelle Coachings für persönliche Entwicklung und Lebensqualität.

Das Studio Moments steht für einen neuen Ansatz der Gesundheitsförderung – modern, nachhaltig und individuell.

Kontakt

Studio Moments coburg

Uta Günther

Heimatring 56

96450 Coburg

0956176411



https://studiomomentscoburg.carrd.co/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.