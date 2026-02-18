FliesenLab: Wand- und Bodenfliesen online kaufen

Premium Fliesen für Bad, Küche und Großprojekte in ganz Deutschland

ISO- und DNVGL-zertifizierte Qualität, riesige Auswahl und bundesweite Lieferung für Privat- und Geschäftskunden

München, [Datum einsetzen] – FliesenLab positioniert sich als führender Anbieter für hochwertige Wand- und Bodenfliesen in Deutschland. Das Unternehmen bietet eine der größten Fliesenauswahlen auf dem Markt und beliefert sowohl private Bauherren als auch Architekten, Bauträger und Bauunternehmen mit Premium-Fliesen für Neubau, Renovierung und Großprojekte.

Dank ISO- und DNVGL-Zertifizierung stehen die Fliesen von FliesenLab für geprüfte Qualität, Langlebigkeit und höchste Sicherheitsstandards – entscheidende Kriterien beim Kauf von Bodenfliesen und Wandfliesen für Bad, Küche, Wohnräume sowie gewerbliche Objekte.

Große Auswahl: Über 10.000 bis 20.000 Fliesenmodelle online verfügbar

FliesenLab bietet eines der umfangreichsten Sortimente für Fliesen in Deutschland. Kunden können aus bis zu 20.000 Modellen wählen, darunter:

-Bodenfliesen für Wohnzimmer, Flur und Gewerbeflächen

-Wandfliesen für Bad, Dusche und Küche

-Großformatfliesen und XXL-Fliesen

-Feinsteinzeug-Fliesen für Innen- und Außenbereiche

-Terrassenfliesen und frostsichere Outdoor-Fliesen

-Marmoroptik-, Betonoptik- und Holzoptik-Fliesen

-Rutschhemmende Fliesen für Bad und gewerbliche Nutzung

-Matte, glänzende und strukturierte Oberflächen

-Moderne Designfliesen und klassische Fliesen

Alle Fliesen sind in zahlreichen Formaten, Farben und Oberflächen erhältlich – von kleinen Mosaikfliesen bis zu großformatigen Designerfliesen.

Fliesen kaufen für Privatkunden und Großprojekte (B2C & B2B)

FliesenLab liefert deutschlandweit schnell und zuverlässig – sowohl an private Endkunden als auch an Geschäftskunden aus der Bau- und Immobilienbranche.

Privatkunden

Hausbesitzer und Renovierer profitieren von einer großen Auswahl an Badfliesen, Küchenfliesen und Wohnraumfliesen in Premium-Qualität zu attraktiven Preisen.

Geschäftskunden

Für Bauprojekte jeder Größenordnung bietet FliesenLab professionelle Lösungen für:

-Architekten und Innenarchitekten

-Bauunternehmen und Bauträger

-Projektentwickler

-Handwerksbetriebe

-Gewerbe- und Industrieprojekte

-Hotels, Bürogebäude und Wohnanlagen

Großmengen können effizient geliefert werden, wodurch sich FliesenLab als zuverlässiger Partner für Bauprojekte in ganz Deutschland etabliert.

Warum FliesenLab? Premium-Fliesen mit geprüfter Qualität

Wer hochwertige Fliesen online kaufen möchte, findet bei FliesenLab:

ISO- und DNVGL-zertifizierte Produktionsqualität

Sehr große Auswahl an Wand- und Bodenfliesen

Moderne Designs und aktuelle Trends

Robuste, langlebige Materialien

Lösungen für Innen- und Außenbereiche

Schnelle Lieferung deutschlandweit

Kompetente Beratung für Privat- und Geschäftskunden

Fliesen für Bad, Küche, Wohnzimmer und Terrasse aus einer Hand

Ob Badezimmer renovieren, Küche modernisieren oder Neubau ausstatten – FliesenLab bietet passende Fliesenlösungen für jeden Raum und jeden Stil. Besonders gefragt sind derzeit großformatige Feinsteinzeugfliesen, Natursteinoptik sowie minimalistische Betonoptik-Fliesen für moderne Architektur.

Durch die enorme Vielfalt können Kunden individuelle Wohnkonzepte umsetzen – von zeitlos elegant bis avantgardistisch modern.

Fa. FliesenLab

FliesenLab ist ein international tätiger Anbieter von Premium-Wand- und Bodenfliesen für den deutschen Markt. Mit ISO- und DNVGL-Zertifizierung, einem Sortiment von bis zu 20.000 Modellen und bundesweiter Lieferung gehört das Unternehmen zu den leistungsstarken Lieferanten für hochwertige Fliesenlösungen für Privat- und Geschäftskunden.

Pressekontakt:

FliesenLab

info@fliesenlab.de

Tel. 03592-3589854

www.fliesenlab.de

Fliesenlab verkauft online qualitative ISO Zertifizierte Wand und Bodenfliesen

Kontakt

Fliesenlab

Daniele Cella

Friesenstr. 21

02681 Schirgiswalde-Kirschau

017672951375



http://www.fliesenlab.de

