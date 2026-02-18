FliesenLab: Wand- und Bodenfliesen online kaufen

Premium Fliesen für Bad, Küche und Großprojekte in ganz Deutschland
ISO- und DNVGL-zertifizierte Qualität, riesige Auswahl und bundesweite Lieferung für Privat- und Geschäftskunden
München, [Datum einsetzen] – FliesenLab positioniert sich als führender Anbieter für hochwertige Wand- und Bodenfliesen in Deutschland. Das Unternehmen bietet eine der größten Fliesenauswahlen auf dem Markt und beliefert sowohl private Bauherren als auch Architekten, Bauträger und Bauunternehmen mit Premium-Fliesen für Neubau, Renovierung und Großprojekte.
Dank ISO- und DNVGL-Zertifizierung stehen die Fliesen von FliesenLab für geprüfte Qualität, Langlebigkeit und höchste Sicherheitsstandards – entscheidende Kriterien beim Kauf von Bodenfliesen und Wandfliesen für Bad, Küche, Wohnräume sowie gewerbliche Objekte.
Große Auswahl: Über 10.000 bis 20.000 Fliesenmodelle online verfügbar
FliesenLab bietet eines der umfangreichsten Sortimente für Fliesen in Deutschland. Kunden können aus bis zu 20.000 Modellen wählen, darunter:
-Bodenfliesen für Wohnzimmer, Flur und Gewerbeflächen
-Wandfliesen für Bad, Dusche und Küche
-Großformatfliesen und XXL-Fliesen
-Feinsteinzeug-Fliesen für Innen- und Außenbereiche
-Terrassenfliesen und frostsichere Outdoor-Fliesen
-Marmoroptik-, Betonoptik- und Holzoptik-Fliesen
-Rutschhemmende Fliesen für Bad und gewerbliche Nutzung
-Matte, glänzende und strukturierte Oberflächen
-Moderne Designfliesen und klassische Fliesen
Alle Fliesen sind in zahlreichen Formaten, Farben und Oberflächen erhältlich – von kleinen Mosaikfliesen bis zu großformatigen Designerfliesen.
Fliesen kaufen für Privatkunden und Großprojekte (B2C & B2B)
FliesenLab liefert deutschlandweit schnell und zuverlässig – sowohl an private Endkunden als auch an Geschäftskunden aus der Bau- und Immobilienbranche.
Privatkunden
Hausbesitzer und Renovierer profitieren von einer großen Auswahl an Badfliesen, Küchenfliesen und Wohnraumfliesen in Premium-Qualität zu attraktiven Preisen.
Geschäftskunden
Für Bauprojekte jeder Größenordnung bietet FliesenLab professionelle Lösungen für:
-Architekten und Innenarchitekten
-Bauunternehmen und Bauträger
-Projektentwickler
-Handwerksbetriebe
-Gewerbe- und Industrieprojekte
-Hotels, Bürogebäude und Wohnanlagen
Großmengen können effizient geliefert werden, wodurch sich FliesenLab als zuverlässiger Partner für Bauprojekte in ganz Deutschland etabliert.
Warum FliesenLab? Premium-Fliesen mit geprüfter Qualität
Wer hochwertige Fliesen online kaufen möchte, findet bei FliesenLab:
ISO- und DNVGL-zertifizierte Produktionsqualität
Sehr große Auswahl an Wand- und Bodenfliesen
Moderne Designs und aktuelle Trends
Robuste, langlebige Materialien
Lösungen für Innen- und Außenbereiche
Schnelle Lieferung deutschlandweit
Kompetente Beratung für Privat- und Geschäftskunden
Fliesen für Bad, Küche, Wohnzimmer und Terrasse aus einer Hand
Ob Badezimmer renovieren, Küche modernisieren oder Neubau ausstatten – FliesenLab bietet passende Fliesenlösungen für jeden Raum und jeden Stil. Besonders gefragt sind derzeit großformatige Feinsteinzeugfliesen, Natursteinoptik sowie minimalistische Betonoptik-Fliesen für moderne Architektur.
Durch die enorme Vielfalt können Kunden individuelle Wohnkonzepte umsetzen – von zeitlos elegant bis avantgardistisch modern.
Fa. FliesenLab
FliesenLab ist ein international tätiger Anbieter von Premium-Wand- und Bodenfliesen für den deutschen Markt. Mit ISO- und DNVGL-Zertifizierung, einem Sortiment von bis zu 20.000 Modellen und bundesweiter Lieferung gehört das Unternehmen zu den leistungsstarken Lieferanten für hochwertige Fliesenlösungen für Privat- und Geschäftskunden.
Pressekontakt:
FliesenLab
info@fliesenlab.de
Tel. 03592-3589854
www.fliesenlab.de
