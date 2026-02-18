Seifenblasenshow öffnen die magische Welt

Seifenblasenkünstler Stephan Masur führt als Traumwandler durchs Programm – Live-Musik, brennende Seifenblasen Gänsehaut bei der Seifenblasenshow

Dudenhofen/Köln, 18. Februar 2026 – Beim Traumzeit Variete in Dudenhofen wurde das Publikum in eine Welt entführt, in der sich Realität und Fantasie lautlos berühren: Stephan Masur führte in der nonverbalen Gestalt des „Traumwandlers“ mit seiner Seifenblasenkunst durch den Abend – poetisch, präzise und voller staunenswerter Bilder.

Der Produktion ging eine zehntägige Probephase voraus, in der Masur gemeinsam mit Regisseur und Produzent Thomas Simon die Dramaturgie, Übergänge und das Zusammenspiel von Artistik, Musik und Seifenblasen bis ins Detail entwickelte. Das Ergebnis: ein Abend, der wie aus einem Guss wirkte – und in dem die Seifenblasen nicht „Nummer“ waren, sondern erzählerisches Element.

Als roter Faden des Programms wurden die Seifenblasen zum „Schlüssel“, durch den Artistinnen und Zuschauerinnen die Schwelle ins Magische überschritten. Der Seifenblasenkünstler Stephan Masur öffnete diese Tür nicht mit Worten, sondern mit Blicken, Gesten und einem feinen Gespür für Timing: Mal schwebten Blasen wie leuchtende Gedanken durch den Raum, mal standen sie plötzlich still, als hielte die Zeit den Atem an.

In seiner Rolle als Le Comte – ein komisch-adeliger Zeremonienmeister voller barocker Lebenslust – setzte Masur die Seifenblasen wie Requisiten eines Traums ein: Er platzierte sie auf Händen, über Kerzen, auf Gläsern und ließ sie durch Ringe gleiten, als würden sie von unsichtbaren Fäden getragen. Jede Bewegung wirkte wie eine Einladung: „Tretet ein.“

Das internationale Artist*innenensemble betrat diese magische Sphäre immer wieder neu, während der verbale Moderator Herr Konrad den Abend charmant rahmte. Zwischen Moderation und Artistik entstand so ein besonderes Spannungsfeld: Worte erklärten – doch die Bilder von Le Comte ließen fühlen.

Ein Höhepunkt des Abends war die Seifenblasenshow „Wunderbare Seifenblasen“ zur Live-Musik von Natalia Balint und Evgeny Alexeev. Die Musik und die Blasen agierten kongenial miteinander: Töne wurden zu Bewegungen, Bewegungen zu Licht, Licht zu Emotion. In dichten, schimmernden Momenten entstanden Rauch-Seifenblasen, die wie kleine Planeten wirkten – geheimnisvoll, fragil, unwirklich nah. Dann wieder flammten brennende Seifenblasen auf: ein kurzer, warmer Blitz, der im nächsten Augenblick verschwand und genau dadurch Gänsehaut erzeugte.

Besonders eindrucksvoll waren die Seifenblasen-Domes: große, transparente Kuppeln, die den Raum zu verändern schienen. Das Publikum sah nicht nur eine Nummer, sondern erlebte ein Gefühl von „Drinnen sein“ – als stünde man selbst im Zentrum eines Traumbildes. Kinder reckten die Hände nach dem Schimmern, Erwachsene lächelten unwillkürlich, und im Saal lag dieses seltene Knistern, wenn Staunen kollektiv wird.

Als weitere, visuell erweiternde Nummer zeigte Stephan Masur eine interaktive Handschattenshow: Aus wenigen Bewegungen wuchsen Figuren, Szenen und kleine Geschichten, die das Publikum unmittelbar mitnahmen. Aus Schatten wurden Charaktere, aus Charakteren wurde ein gemeinsamer Moment – leise, konzentriert, überraschend komisch und zugleich berührend.

Mit seinem Auftritt beim Traumzeit Variete bewies Stephan Masur einmal mehr, dass Seifenblasenkunst weit mehr sein kann als Effekt: Sie ist Theater ohne Worte, eine Einladung zum Staunen – und ein flüchtiger Zauber, der bleibt.

Stephan Masur Wunderbare Seifenblasen

Der Seifenblasenkünstler Stephan Masur ist international erfahrener Bühnenkünstler und Mitglied der AOIBA (Association of International Bubble Artists). Mit „Wunderbare Seifenblasen“ verbindet er theatrale Erzählkunst, Variete-Erfahrung und hochpräzise Seifenblasentechnik zu poetischen Shows für Varietes, Festivals, Unternehmen und private Veranstaltungen.

