Formcentric Cloud Pressemitteilung

Cloudbasiert und plattformunabhängig – Neuer Formularmanager „Made in Germany“

Formcentric Cloud ist ein cloudbasierter Online-Formularmanager, mit dem sich digitale Geschäftsprozesse unkompliziert automatisieren lassen. Über den Web-Editor erstellen Nutzerinnen und Nutzer sowohl einfache Kontaktformulare als auch komplexe, mehrseitige Antragsformulare in wenigen Minuten und veröffentlichen diese mit einem Klick. Die eingereichten Kundendaten lassen sich unmittelbar analysieren.

Der Formularmanager wurde in Deutschland entwickelt und speichert sämtliche Daten DSGVO-konform auf Servern in deutschen Rechenzentren. Außerdem ist Formcentric Cloud ISO 27001-zertifiziert und eignet sich daher besonders gut für Unternehmen, die hohe Anforderungen an die Datensicherheit stellen.

Mit Formcentric Cloud erstellte Formulare können über Links veröffentlicht oder in beliebige Websites eingebettet werden. Die hohe Flexibilität der Software basiert auf dem integrierten Headless Server. Dieser macht Formcentric unabhängig, flexibel, skalierbar und zukunftssicher. Headless Formulare lassen sich in beliebige Plattformen integrieren und an individuelle Bedürfnisse anpassen.

„Mit Formcentric können wir nicht nur modernste Technologie bieten, sondern auch eine zukunftssichere Plattform, die mit den Bedürfnissen unserer Kund:innen wächst und sich entwickelt.“

Dirk Schrödter, Geschäftsführer der Formcentric GmbH

Formcentric Cloud eignet sich für alle Unternehmen – unabhängig von Größe und Branche – die nach einer unkomplizierten Möglichkeit suchen, Geschäftsprozesse wie Anmeldungen und Anträge zu automatisieren. Der moderne Editor von Formcentric ist intuitiv per Drag-and-drop bedienbar. Bei der Erstellung komplexer, mehrseitiger Formulare unterstützt die Software mit Features wie Live-Vorschau, Echtzeit-Validierung und mehrsprachigen Hinweistexten. Die eingereichten Daten können zur Auswertung und Bearbeitung nach verschiedenen Parametern gefiltert und mit einem individuellen Bearbeitungsstatus versehen werden, um den Workflow möglichst effizient zu gestalten.

Wer den Online-Formularmanager nutzen möchte, meldet sich unter www.formcentric.com an. Für den Einstieg steht ein kostenfreier Plan zur Verfügung. Wer mehrere Formulare erstellen und verwalten will, kann jederzeit auf einen anderen Plan umsteigen. Auf diese Weise erhalten Unternehmen bei Formcentric Cloud volle Kostenkontrolle und Transparenz.

Neben Formcentric Cloud bietet Formcentric noch weitere Produkte an: Formcentric für CoreMedia und Formcentric für FirstSpirit sind speziell für die jeweilige CMS-Plattform entwickelt worden und nahtlos integrierbar. Mit Formcentric Analytics 4.0 können Unternehmen erfasste Daten noch effektiver verwalten und auswerten, um Einblicke in das Nutzerverhalten zu gewinnen und ihre Formulare weiter zu optimieren.

Formcentric, ehemals bekannt als Monday Webforms, ist ein Produkt der Formcentric GmbH, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Monday Consulting GmbH mit Sitz in Hamburg. Das Unternehmen verfügt mittlerweile über mehr als 14 Jahre Expertise in der Entwicklung innovativer Lösungen im Bereich des Online-Formular-Managements.

