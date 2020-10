Formnext Messeneuheit: Neue 3D Printing Software-Version

CoreTechnologie präsentiert neue 4D-Additive-Version

Der deutsch-französische Software Hersteller CT CoreTechnologie präsentiert auf der Messe Formnext Connect vom 10. bis 12. November 2020 eine umfangreich überarbeite Version der Software 4D_Additive.

Da die Fachmesse dieses Jahr ausschließlich virtuell stattfindet, können sich Interessenten das neue Tool auf dem virtuellen Formnext Messetand von CoreTechnologie individuell vorführen lassen und direkt Fragen an die Software Spezialisten stellen. Dabei steht dem Besucher das geballte CT Knowhow zur Lösung von Aufgabenstellungen und Herausforderungen additiver Fertigungsprozesse zur Verfügung.

Am 10. und 11. November 2020 jeweils um 10.00 und um 14.00 Uhr finden sogenannte Expert Sessions statt, in denen eine Übersicht der Software präsentiert wird und die umfangreichen Neuheiten der Software im Detail erklärt werden. Neue Tools zur Erzeugung von 3D-Oberflächentexturen sowie Strukturen für Leichtbauteile oder zum Speichern der Modelle im hochpräzisen Step-Format werden anschaulich an Beispielen erklärt. Die Expert Sessions von CoreTechnologie stehen im Nachgang als Video in der Formnext Mediathek zur Verfügung.

Kostenfreie Formnext Tickets sind unter formnext2020@de.coretechnologie.com erhältlich.

Weitere Informationen zur neuen Software-Version 4D_Additive von CoreTechnologie sind abrufbar unter www.coretechnologie.de/produkte/4d-additive

Der Softwarehersteller CoreTechnologie mit Standorten in Deutschland, Frankreich, USA, Japan und Großbritannien wird seit seiner Gründung im Jahr 1998 von den Geschäftsführern Dominique Arnault und Armin Brüning geleitet. Mit innovativen Produkten hat das visionäre Unternehmen sein Produktportfolio konsequent optimiert und sich die Technologieführerschaft im Bereich der Konvertierungssoftware gesichert. Jedes Jahr investiert CoreTechnologie mehr als 30 Prozent des Umsatzes in die Erforschung und Umsetzung neuer Technologien und verfügt heute über die vollständigste Produktpalette auf diesem Gebiet.

Im Fokus der Technologie-Entwicklung steht die Produktlinie 3D_Evolution, die einen effizienten und verlustfreien Austausch komplexer Datenstrukturen zwischen unabhängigen und heterogenen CAX-Softwarelösungen gewährleistet. Mit extrem leistungsstarken Nativschnittstellen für alle führenden CAD-Systeme und zur Umwandlung in alle gebräuchlichen 3D-Formate sichert das Software-Modul die optimale Interoperabilität der unterschiedlichsten IT-Lösungen.

Neben der Bereitstellung der Visualisierungs- und Fertigungsdaten über unterschiedliche Systeme hinweg bietet CoreTechnologie herausragende Technologien für die automatische Datenkorrektur, Feature basierte Konvertierung, Geometrieoptimierung, Qualitätskontrolle und die Langzeitarchivierung sowie zur Visualisierung komplexer 3D-Modelle. Die Software-Komponenten für Softwarehersteller der unterschiedlichsten CAX-Anwendungen sind das zweite Standbein des Unternehmens.

Das Kundenportfolio von CoreTechnologie umfasst mehr als 600 Unternehmen aus Automobil-, Aerospace-, Maschinenbau- und Konsumgüterindustrie, vielfach die Qualitätsführer in ihrem jeweiligen Segment.

