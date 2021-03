Forrester bezeichnet Radware als “Leader” bei der DDoS-Mitigation

Höchstmögliche Punktzahl in 18 Kriterien

Radware wurde im Bericht “The Forrester Wave: DDoS Mitigation Solutions, Q1 2021” von Forrester Research 2021 als Leader eingestuft. Der Bericht bewertet DDoS-Mitigations-Lösungen auf Basis des aktuellen Angebots, der Marktpräsenz und der Strategie. Dabei erhielt Radware die höchste Punktzahl in der Kategorie “Produktangebot” mit der Feststellung, dass “Radware DDoS-Angriffe besser kennt als jeder andere.” Die Lösungen von Radware erreichten die höchstmögliche Punktzahl in 18 verschiedenen Kriterien. Zu diesen gehören:

– Erkennung und Abwehr von Angriffen

– Schutz von Public-Cloud-Ressourcen

– Reaktionsautomatisierung

– Servicebereitstellung

– Security Operations Center (SOCs)

– Compliance

– Servicevereinbarungen

“Seit in vielen Unternehmen Remote-Arbeitsmodelle die neue Normalität darstellen, ist die Cybersicherheit noch wichtiger geworden als bisher, denn digitale Assets und Kundendaten müssen vor komplexen Sicherheitsbedrohungen geschützt werden”, sagt Anna Convery-Pelletier, Chief Marketing Officer bei Radware. “Radware hilft Unternehmen mit seinen führenden DDoS-Schutzservices und -technologien dabei, verfügbar und online zu bleiben.”

Radwares Portfolio an Lösungen für den Schutz von Rechenzentren, Clouds und Anwendungen umfasst DDoS-Mitigation, Schutz vor SSL-Angriffen, Web Application Firewall (WAF), Bot Manager und API-Schutz, die alle als Cloud-Services sowie als On-Premise- oder Hybrid-Lösungen angeboten werden. Dabei stellt Radware eine der umfassendsten integrierten Anwendungs- und Netzwerksicherheitslösungen zur Verfügung, mit der Unternehmen ihre Dienste und Anwendungen in jeder Umgebung schützen können.

Der Bericht “The Forrester Wave: DDoS Mitigation Solutions, Q1 2021” steht unter https://www.radware.com/ddos-wave-2021q1/ zum Download bereit.

Radware® (NASDAQ: RDWR) ist ein weltweit führender Lösungsanbieter im Bereich Anwendungsbereitstellung und Cybersicherheit für virtuelle, cloudbasierte und softwaredefinierte Rechenzentren. Das preisgekrönte Portfolio des Unternehmens sichert die unternehmensweite IT-Infrastruktur sowie kritische Anwendungen und stellt deren Verfügbarkeit sicher. Mehr als 12.500 Enterprise- und Carrier-Kunden weltweit profitieren von Radware-Lösungen zur schnellen Anpassung an Marktentwicklungen, Aufrechterhaltung der Business Continuity und Maximierung der Produktivität bei geringen Kosten.

