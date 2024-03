Frank Jung wird neuer CFO der Officium GmbH

Die Officium GmbH, Partner für Mess- und Energiedienstleistungen für die Wohnungswirtschaft, gewinnt Frank Jung als neuen Chief Financial Officer (CFO). Frank Jung bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Finanzen, M&A und Strategie mit und wird das C-Level der Officium-Gruppe verstärken.

Frank Jung lebt mit seiner Frau und den beiden gemeinsamen Kindern in der Nähe von Düsseldorf. Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann und seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität zu Köln war er zunächst in verschiedenen Funktionen bei der Dresdner Bank Gruppe und Deloitte tätig. 2007 wechselte er zur ista, wo er zuletzt als Regional CFO tätig und unter anderem für den Aufbau des deutschen und internationalen Geschäfts im Segment der Gewerbe- und Industriekunden verantwortlich war.

Nach einem kurzen Abstecher in die Gesundheitsbranche, in der er seit 2022 als CFO und Geschäftsführer der ATHERA Gruppe, tätig war, widmet er sich ab sofort bei Officium wieder der Messdienstbranche: „Officium ist ein innovatives Unternehmen mit einem starken Wachstumspotenzial im Bereich der Digitalisierung der Energiewende in der Wohnungswirtschaft. Ich freue mich sehr, meine Erfahrung und mein Wissen einzubringen, um den weiteren Erfolg des Unternehmens zu gestalten“, so Frank Jung.

„Mit Frank Jung haben wir die perfekte Besetzung für die Position gefunden“, so Stephan Kiermeyer, CEO der Officium GmbH. „Seine umfangreiche Erfahrung und Expertise in der Finanzwelt sowie seine Kenntnisse der Energie- und Wohnungswirtschaft werden uns dabei unterstützen, unser Unternehmen weiterzuentwickeln und unsere Wachstumsziele zu erreichen.“

Die Officium GmbH ist einer der führenden, unabhängigen Mess- und Energiedienstleister für die verbrauchsabhängige Erfassung und Abrechnung von Wasser und Wärme für die Wohnungswirtschaft. Die Portfoliogesellschaft ist vor allem in Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen (beispielsweise Düsseldorf und Duisburg), Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt (Dessau-Roßlau) und Sachsen (Dresden und Chemnitz), Thüringen sowie Bayern (Ober- und Unterfranken sowie München) präsent. Kunden sind in erster Linie kleine und mittelgroße Hausverwaltungen und private Vermieter. Mittlerweile werden mehr als eine Million Messeinheiten versorgt. Als Dachgesellschaft führt Officium 14 Unternehmen. www.officium.gmbh

