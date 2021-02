Frankfurt: Besonderes Teambuilding in der Finanzstadt

Erleben Sie ein außergewöhnliches Teambuilding Event in Frankfurt

Frankfurt. Die Stadt am Rhein ist das Finanzzentrum Deutschlands. Schicke Hochhäuser und moderne Bankgebäude reihen sich hier aneinander. Auch kulturell hat Frankfurt einiges zu bieten. Ob das alte Frankfurter Römer Rathaus, die Alte Oper oder das Museumsufer, hier gibt es viel zu entdecken. Ebenfalls stark präsentiert sich Mainhattan in den Bereichen Logistik und Verkehr, Kommunikations- und Informationstechnologie. Viele Unternehmen profitieren von der aufregenden und modernen Stadt. Doch damit in den Unternehmen alles reibungslos funktioniert, müssen alle Zahnräder wie geschmiert laufen. Das Team muss perfekt zusammenarbeiten! Das Patentrezept hierfür heißt Teambuilding.

Teambuilding verbessert den Zusammenhalt und die Atmosphäre im Unternehmen. Durch eine gemeinsame Aufgabe lernen die Teilnehmer zusammenzuarbeiten und miteinander zu interagieren. So werden Produktivität und Arbeitseffizienz gestärkt. Besonders effektiv gestaltet sich eine Teambuilding-Maßnahme, wenn sie in einen klassischen Betriebsausflug eingebunden wird. Dabei kann es sich um Brettspiele, um eine Wanderung oder ein Tischtennisturnier handeln. Wichtig ist, dass die Teilnehmer aus ihrem klassischen Arbeitsalltag herausgeholt werden und so die Möglichkeit erhalten, sich besser kennenzulernen. Während des Teamtages erhalten die Mitarbeiter die Möglichkeit, neue und verborgene Fähigkeiten zu erlernen bzw. zu Tage zu fördern. Dies ist nicht nur für das Teambuilding-Event sinnvoll, sondern wird sich auch auf den Arbeitsalltag positiv auswirken. Allerdings ist Teambuilding ein Prozess, der Planung und Struktur benötigt. Daher ist es sinnvoll, eine Firma zu engagieren, die Teambuilding-Events professionell organisiert und durchführt.

Teambuilding mit Mehrwert vom Profi organisiert

Die Firma CityHunters organisiert schon seit über zehn Jahren erfolgreiche Teambuilding- Events. Mit dem interaktiven Spieldesign werden die unterschiedlichsten Fähigkeiten der Teilnehmer gefördert und gefordert. Anhand spannender Rätsel und Aufgaben jagen die Mitarbeiter in Teams durch die Innenstadt von Frankfurt und entdecken nebenbei die Sehenswürdigkeiten der Stadt. Je schneller die Aufgaben erledigt werden, desto mehr Punkte können die Teams sammeln und sich so einen Platz auf dem Siegertreppchen errätseln. Dies fördert den Kampfgeist und den Zusammenhalt des Teams. “Die Teilnehmer nutzen bei unseren Events modernste Technik, um sich in Frankfurt zurecht zu finden und die versteckten Standorte der Rätsel zu entdecken”, erklärt der Geschäftsführer Daniel Sekula. “Allerdings ist auch eine klassische Stadtrallye mit Stadtplan und Kompass buchbar. Egal ob für drei oder 300 Teilnehmer, bei uns ist für jeden Frankfurtbesucher etwas dabei”, erläutert Sekulas Partner C.-Philipp Steiner. Mit den Teambuilding-Events von CityHunters erlebt das ganze Unternehmen einen spannenden und abwechslungsreichen Teamtag in Frankfurt – mit Langzeiteffekt.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.cityhunters.de/frankfurt/teambuilding-frankfurt

CityHunters schafft Erlebnisse! Das Unternehmen entwickelt Teambuilding-Events für Unternehmen und führt diese selbst durch. Kern des Produktportfolios sind Stadtrallyes wie Krimi Geocachings, iPad-Rallyes oder Smartphone Schnitzeljagden. Diese verbinden interaktive Stadtentdeckung mit herausfordernden Rätselstellungen und Teambuilding.

CityHunters wurde 2009 in Nürnberg gegründet. Seitdem hat sich CityHunters immer wieder gewandelt und neu erfunden, um am Puls der Zeit zu bleiben und Trends zu setzen. So gehört das einstige Start-Up-Unternehmen heute zu den größten Anbietern der Branche und führt allein in Deutschland jährlich über 1.000

Veranstaltungen in mehr als 40 Städten durch. Die CityHunters haben Ihren Firmensitz nach wie vor in Franken, sind inzwischen aber in ganz Europa zuhause.

Für Privatkunden hat CityHunters 2019 den Ableger www.myCityHunt.de eröffnet.Über dieses Portal sind interaktive Smartphone-Rallyes buchbar – in über 700 Städten in Deutschland und der EU.

Weitere Details: https://www.cityhunters.de/

