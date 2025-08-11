Frankfurter Friedhofsgärtnerei: Würdevolle Grabpflege

Friedhofsgärtnerei Frankfurt – Individuelle Gestaltung und Pflege von Grabstätten

Die individuelle Gestaltung einer Grabstätte ist ein persönlicher Ausdruck der Verbundenheit zu der verstorbenen Person. Mit einer professionellen Friedhofsgärtnerei Frankfurt gelingen das Anlegen und die Pflege einer würdevollen und visuell ansprechenden letzten Ruhestätte. In der Art, wie die Arrangements und das Grab im Allgemeinen gestaltet sind, können sich die Persönlichkeit des Verstorbenen und die Beziehung der Hinterbliebenen zu ihm widerspiegeln.

Die richtige Pflanzenwahl für den Frühling

Im Frühling setzen Sie bei der Gestaltung der Grabstätte am besten auf robuste und widerstandsfähige Pflanzen. In den Monaten März bis Mai sind beispielsweise Primeln eine gute Wahl, da sie in verschiedenen Farben erhältlich sind. Doch auch Stiefmütterchen und Krokusse begeistern viele unserer Kunden aufgrund der einfachen Pflege. Wenn Sie jährlich wiederkehrende Blüher bevorzugen, dann greifen Sie auf Schneeglöckchen zurück.

Im mittleren bis späten Frühling haben sich Vergissmeinnicht und Narzissen, bzw. Osterglocken bewährt. Letztere kommen ähnlich wie Schneeglöckchen jedes Jahr wieder und sind zudem sehr robust. Als Bodendecker im Frühling können wir Ihnen Taubnesseln ans Herz legen. Auch Tulpen sind für die Monate März bis Mai eine hervorragende Wahl.

Diese Blumen eignen sich für Gräber im Sommer

Als langjährige Friedhofsgärtnerei Frankfurt haben wir im Sommer gute Erfahrungen mit Tagetes gemacht. Diese Pflanzen werden auch als Studentenblumen bezeichnet und kommen in besonders strahlenden Farben daher. Mit Eisbegonien haben Sie in den warmen Monaten einen unkomplizierten Dauerblüher. Ihr Vorteil liegt vor allem darin, dass sie sowohl mit Trockenzeiten als auch mit Nässe sehr gut zurechtkommen.

Lavendel überzeugt mit seinen violett-blauen Blütenähren und einem charakteristischen, aber nicht aufdringlichen Duft. Die Art steht sinnbildlich für das Erinnern und passt damit sowohl optisch als auch symbolisch sehr gut zu einer pietätvollen Grabgestaltung. Hinzu kommen die einfache Pflege und die Widerstandskraft bei Trockenheit.

Eine angemessene Flora im Herbst

Wenn Sie einjährige Pflanzen für den Herbst suchen, raten wir Ihnen als Friedhofsgärtnerei Frankfurt zu Alpenveilchen oder Chrysanthemen. Doch auch die Strauchveronika, das Silberblatt und Hornveilchen werden gern von unseren Kunden in der bunten Jahreszeit ausgewählt. Bei den mehrjährigen Bepflanzungen sind für den Herbst Besenheide, Efeu, die Lenzrose oder der Blauschwingel empfehlenswert.

Die Beseitigung von Laub durch umstehende Bäume übernehmen wir gern für Sie. Insbesondere im Herbst können herabfallende Blätter die Schönheit und Ordnung des Grabs beeinträchtigen. Auch den Übergang von Sommer auf Herbst oder vom Herbst zum Winter organisieren wir und erledigen die Bepflanzung, den Erdwechsel und die Pflege.

Die besten Arrangements im Winter

Selbst in der kalten Jahreszeit kann eine Friedhofsgärtnerei Frankfurt dafür sorgen, dass die Grabstelle schön aussieht und zum Verweilen einlädt. So entfaltet etwa die Christrose auch im Dezember bis März zauberhafte Blüten. Sie wird bis zu 20 Zentimeter hoch und gehört zu den immergrünen Gewächsen. Die Winter- bzw. Schneeheide, auch Erica carnea genannt, bietet mit einem Wachstum von ca. 15 Zentimetern offene Blüten in den Farben rot, weiß und rosa.

Wir beraten Sie, welche Pflanzen für die aktuelle Jahreszeit am besten geeignet sind und gehen gern auf Ihre persönlichen Vorlieben ein. Unser Ziel ist es, Ihnen die Grabpflege zu bieten, die Sie sich Wünschen.

Unsere Gärtnerei liegt im Herzen von Frankfurt, Nähe Hauptfriedhofs. Bereits in der 3. Generation führen wir mit viel Freude unseren Betrieb. Wir bieten unseren Kunden freundliche & kompetente Beratung in den Bereichen Floristik, Trauerfloristik, Grabgestaltung &Pflege. Bei uns erhalten Sie Blumensträuße nach Ihren Wünschen, sowie Gestecke & Tischschmuck je nach Anlass oder jahreszeitlich abgestimmt. In unserer Gärtnerei produzieren wir selbst Balkon-& Beetpflanzen. Sie können aus einer großen Farben- & Sortenvielfalt Ihre Favoriten auswählen, gerne übernehmen wir für Sie auch das Bepflanzen Ihrer Balkonkästen & Schalen für Ihre Terrasse. Gerne beraten Sie auch umfassend zu den Themen Grabgestaltung, Grabpflege sowie zu Dauergrabpflege

Firmenkontakt

Gärtnerei Goldschmitt

Brigitte Jungnitsch

Niederbornstr. 91

60435 Frankfurt

069 – 54 92 83



https://www.gaertnerei-goldschmitt.de/

Pressekontakt

Sellwerk Frankfurt

Kevin Hammerschlag

Wiesenhüttenstr. 18

60329 Frankfurt

069 63198976



https://www.sellwerk-frankfurt.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.