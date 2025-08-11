Kunststoffspritzguss und Kunststoffspritzgussteile

Hersteller von Kunststoffspritzguss und Kunststoffspritzgussteilen bei Kläger Spritzguss GmbH & Co. KG

Willkommen bei Kläger Spritzguss GmbH & Co. KG, Ihrem zuverlässigen Partner für ausgezeichnete Spritzgusswerkzeuge, hochwertigen Kunststoffspritzguss und präzise gefertigte Kunststoffspritzgussteile. Unser Unternehmen mit Sitz in Dornstetten ist spezialisiert auf die Herstellung von innovativen und langlebigen Kunststoffkomponenten für verschiedenste Branchen.

Das inhabergeführte Unternehmen gehört zu den TOP-Unternehmen in der Spritzgusstechnik und ist seinen Kunden Entwicklungspartner, Produzent und Systemlieferant. Vollverantwortlich für das Projekt- und Serienmanagement deckt Kläger inhouse die gesamte Wertschöpfungskette – Engineering, Formenbau und Spritzguss ab.

Als anerkannter Spezialist für hochpräzise und prozessstabile Spritzgusswerkzeuge setzen wir diese mit modernster Spritzgusstechnologien ein, um maßgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln und zu produzieren. Unser Team aus Experten sorgt dafür, dass jedes Spritzgussteil höchsten Qualitätsstandards entspricht und exakt auf die Anforderungen unserer Kunden abgestimmt ist. Dabei legen wir großen Wert auf Präzision, Effizienz und Nachhaltigkeit.

Unsere Kunststoffspritzgussteile finden Anwendung in zahlreichen Bereichen, wie z.B. Automobilindustrie, Medizintechnik, Elektronik, Haushaltswaren und vielen weiteren Branchen. Durch unsere flexible Produktion können wir sowohl kleine als auch große Stückzahlen realisieren und individuelle Wünsche umsetzen.

Wenn Sie auf der Suche nach einem kompetenten Hersteller für Kunststoffspritzguss sind, sind Sie bei Kläger Spritzguss GmbH & Co. KG genau richtig. Kontaktieren Sie uns gerne, um mehr über unsere Leistungen zu erfahren oder ein individuelles Angebot zu erhalten!

Firmendaten:

Name: Kläger Spritzguss GmbH & Co. KG

Adresse: Hochgerichtstraße 33, 72280 Dornstetten

Telefon: +49 7442 1234567

E-Mail: info@klaeger.de

Webseite: www.klaeger.de

Als Spezialist für technische Keramik entwickeln und fertigen wir komplexe Spritzgussteile, Kunststoffspritzgussteile und begleiten unsere Kunden von der Idee bis zum marktreifen Produkt. Dank unserer Expertise in Werkstoffen, Formenbau und Systemintegration entstehen leistungsfähige Lösungen, die höchste Anforderungen in Funktionalität und Präzision erfüllen.

Pressekontakt

Josef Vetter

Josef Vetter

Am Kirchplatz 2

73479 Ellwangen

07965 802876



http://www.josef-vetter.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.