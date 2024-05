Freizeit auf Mallorca: Bratwurst auf der Finca herstellen

Individuelle Wurstherstellungs-Workshops – direkt auf der Mallorca Urlaubs-Finca

Die Brutzelbox ist bekannt für ihre interaktiven Kocherlebnisse und erweitert ihr Angebot um mobile Wurstherstellungs-Workshops für Urlauber und Residenten im Osten Mallorcas. Diese einzigartige Dienstleistung ermöglicht es den Teilnehmern, auf ihrer eigenen Finca zwei Wurstsorten nach persönlichem Geschmack auszuwählen und herzustellen.

Unter Anleitung ausgebildeter Fleischer lernen die Teilnehmer alles über die Auswahl der besten Zutaten, die Zubereitung und das Wurstfüllen. Jeder Schritt wird detailliert erklärt, um sicherzustellen, dass die Teilnehmer das Handwerk der Wurstherstellung meistern und ihre eigenen, nach persönlichem Geschmack kreierten Würste frisch vom Grill verkosten.

Workshop-Details:

– Ort: Die Workshops finden direkt auf der Finca des Kunden statt.

– Dauer: 3 bis 4 Stunden

– Startzeiten: täglich nach Vereinbarung

– Inklusive: alle notwendigen Materialien wie Fleisch, Gewürze und Werkzeuge.

Jeder Teilnehmer stellt zwei Paar Bratwürste her und erhält exklusive Bratwurstrezepte der Brutzelbox.

„Unsere mobilen Bratwurst-Workshops bieten eine praktische Lernumgebung direkt auf der Urlaubsfinca und die Freiheit, die Wurstsorten nach eigenen Vorlieben zu gestalten“, sagt Frank Schatz, Workshopleiter der Brutzelbox, Fleischer und Koch seit über 30 Jahren. „Das macht unser Angebot attraktiv für kulinarische Enthusiasten, die ihren Urlaub auf Mallorca individuell gestalten.“

Die Workshops eignen sich ausgezeichnet für jeden, der eine besondere Aktivität sucht – sei es für private Feiern, Grillfeste oder Firmenevents. Sie bieten eine willkommene Abwechslung zum Strandbesuch und die Chance, kreativ zu werden und gleichzeitig leckere Bratwurst zu erschaffen.

Preise:

– Grundpreis: 148 EUR (inklusive Anfahrt, Geräte und Werkzeug)

– Pro Teilnehmer: 38 EUR (inklusive Materialien)

Buchungen und weitere Informationen auf der Brutzelbox-Website https://brutzelbox.com sowie telefonisch oder per WhatsApp, direkt unter +34 649 591 918.

Die Brutzelbox bietet Genuss unter der Sonne. Mach deine eigene Bratwurst! Erlebe kulinarische Kreativität in deiner Urlaubsfinca auf Mallorca. Bratwurst im Workshop, selbst herstellen. Kulinarische Erlebnisse in der Gruppe. Einzigartige Erinnerungen am Grill.

Firmenkontakt

Brutzelbox

Birgit Schatz

C/ Magallanes 27

07590 Cala Ratjada

0034649591918



https://brutzelbox.com

Pressekontakt

SuccessMedia OÜ

Frank Schatz

C/Magallanes 27

07590 Cala Ratjada

649591918



https://brutzelbox.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.