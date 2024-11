Freude für alle: SpardaWeihnachts-Benefizaktion sammelt Spenden für lokale Einrichtungen

Spenden, Gutes tun und Gewinnen: Bereits zum 31. Mal ruft die Sparda-Bank Nürnberg eG Menschen aus der Metropolregion dazu auf, für den guten Zweck zu spenden. Dabei profitieren nicht nur die begünstigten Einrichtungen – die Spenderinnen und Spender haben zudem die Chance auf attraktive Gewinne. 2024 werden das Don Bosco Jugendwerk Nürnberg, die Lebenshilfe Fürth e. V. und der Förderverein Familienstützpunkt Büchenbach-Süd e. V. aus Erlangen unterstützt.

Nürnberg/Fürth/Erlangen – Die Nachrichten sind regelmäßig vom allgegenwärtigen Leid überall auf der Welt geprägt. Doch auch hier vor Ort gibt es viele bedürftige Menschen. Insbesondere Kinder, aber auch Erwachsene, die durch das soziale Netz gefallen sind, sind auf Hilfe angewiesen. Zur Unterstützung der Betroffenen hat die Sparda-Bank Nürnberg vor 31 Jahren die SpardaWeihnachts-Benefizaktion ins Leben gerufen. Gemeinsam mit den Nürnberger Nachrichten und deren Initiative „Freude für alle“ werden jedes Jahr drei ausgewählte Einrichtungen aus Nürnberg, Fürth und Erlangen unterstützt. Frei nach dem Motto „von der Region, für die Region“ sind alle Menschen aus der Metropolregion dazu eingeladen, an der Aktion mitzuwirken und sich mit einem Betrag nach Wahl zu beteiligen. Darüber hinaus können die Spenderinnen und Spender auch selbst gewinnen: Die Sparda-Bank Nürnberg stellt attraktive Preise bereit, die nach der Aktion verlost werden.

Die Spenden werden vom 6. November 2024 bis zum 12. Januar 2025 auf einem Konto der Sparda-Bank Nürnberg gesammelt und anschließend zu gleichen Teilen an das Don Bosco Jugendwerk Nürnberg, die Lebenshilfe Fürth e. V. und den Förderverein Familienstützpunkt Büchenbach-Süd e. V. aus Erlangen verteilt. Im Rahmen des 2. Adventswochenendes haben die Einrichtungen die Möglichkeit, sich persönlich vorzustellen. Sie sind jeweils von 10 bis 13 Uhr in den Filialen der Sparda-Bank zu Gast. Den Auftakt macht am Freitag, den 6. Dezember, die Lebenshilfe Fürth e. V. in der Fürther Filiale in der Friedrichstraße. Gleichzeitig wird der Förderverein Familienstützpunkt Büchenbach-Süd e. V. in der Nürnberger Straße in Erlangen präsent sein. Am Samstag, den 7. Dezember, wird das Don Bosco Jugendwerk Nürnberg in der Filiale in der Karolinenstraße in der Nürnberger Innenstadt zu Besuch sein.

Die begünstigten Einrichtungen im Überblick:

Don Bosco Jugendwerk Nürnberg

Mit dem Projekt „Stellwerk – Hilfen für entkoppelte junge Menschen“ kümmert sich das Don Bosco Jugendwerk um junge Menschen zwischen 15 und 25 Jahren im Stadtgebiet Nürnberg, die sich aus der Gesellschaft zurückgezogen haben. Oft haben die Betroffenen zu viele Probleme gleichzeitig, um auf dem Arbeitsmarkt dauerhaft bestehen und am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. Stellwerk verknüpft Leistungen verschiedener Hilfesysteme miteinander und bündelt die Unterstützungsleistungen von Jugendamt, örtlichem sowie überörtlichem Sozialhilfeträger und dem Jobcenter U25. Die betroffenen jungen Menschen sollen Kontinuität in der Betreuung erfahren. Deshalb bietet das Don Bosco Jugendwerk eine Infrastruktur mit einer „Rund-um-die-Uhr“-Erreichbarkeit und einer direkten Präsenz. Es legt Wert auf intensive Beziehungsarbeit, eine ganzheitliche und zielführende Angebotsstruktur und die Durchlässigkeit der Hilfen. Mit einer Spende wird die sozialpädagogische Arbeit des Don Bosco Jugendwerks unterstützt.

Lebenshilfe Fürth e. V.

Jeder Mensch ist einzigartig und bereichert mit seinen Fähigkeiten unsere Gesellschaft. Die Lebenshilfe für Menschen mit geistiger oder anderer Behinderung Fürth e. V. berät, begleitet und fördert Kinder jeden Alters in jeder Lebenslage. Beispiele: Im inklusiven Sternstunden-Kindergarten werden jeweils zehn Regel- und fünf Förderkinder im Alter zwischen 3 und 6 Jahren betreut. In der Heilpädagogischen Tagesstätte der Hallemann-Schule können Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf ihre 9-jährige Schulpflicht und 3-jährige Berufsschulpflicht erfüllen. Die Heilpädagogische Tagesstätte an der Otto-Lilienthal-Schule bietet ein ergänzendes Ganztagsangebot nach dem Schulunterricht mit zusätzlicher heilpädagogischer und therapeutischer Förderung. Durch eine Spende hat die Lebenshilfe Fürth die Möglichkeit, Lern- und Spielmaterial anzuschaffen, das ideal auf die unterschiedlichen Altersstufen und ihren individuellen Förderbedarf abgestimmt ist.

Förderverein Familienstützpunkt Büchenbach-Süd e. V. aus Erlangen

Die Anzahl der von Armut bedrohten Kinder steigt – selbst in einer so wohlhabenden Stadt wie Erlangen -, ihre Bildungschancen dagegen sinken. Diese Tatsache macht betroffen und erfordert Gegenmaßnahmen. Der Förderverein schafft im Familienstützpunkt Büchenbach-Süd Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder, Jugendliche und junge Mütter mit erhöhtem Unterstützungsbedarf. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fördervereins arbeiten auf rein ehrenamtlicher Basis. Einige Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils sind oft nicht in der Lage, für sich selbst zu sorgen und Angebote außerhalb des Stadtteils wahrzunehmen. Was für andere Kinder selbstverständlich ist, bleibt jenen in Büchenbach-Süd häufig verwehrt. Musik und Sport gehören dazu. Mit einer Spende können vielfältige Freizeitaktivitäten für Kinder und Jugendliche sowie sportpädagogische und musiktherapeutische Projekte umgesetzt werden.

Helfen und gewinnen

Mit dem Spendenaufruf der SpardaWeihnachts-Benefizaktion ist zudem eine Verlosung verbunden, bei der es attraktive Preise zu gewinnen gibt. Die Sparda-Bank Nürnberg stellt dafür unter anderem einen Reisegutschein im Wert von 2.500 Euro, ein Jahresabo für eine 14-tägig gelieferte Gemüsebox sowie weitere 48 Dankeschön-Gewinne zur Verfügung. Die Teilnahme an der Verlosung ist automatisch an die Spende gekoppelt: Pro 5-Euro-Spende wandert ein Los in den Topf. Alle Interessierten können bis zum 12. Januar 2025 einen Betrag nach Wahl auf das Spendenkonto der Sparda-Bank Nürnberg (IBAN DE68 7609 0500 0000 3330 00) überweisen. Kundinnen und Kunden haben die Möglichkeit, die Summe auch direkt von ihrem eigenen Konto abbuchen zu lassen. Die Ziehung der Gewinnerinnen und Gewinner erfolgt nach Abschluss der Aktion am 22. Januar 2025.

Weitere Informationen unter: www.sparda-n.de/benefizaktion

Die 1930 gegründete Sparda-Bank Nürnberg eG ist die größte genossenschaftliche Bank in Nordbayern und mit 13 Filialen und 8 SB-Centern in der gesamten Region vertreten. Heute ist die Sparda-Bank Nürnberg eG eine Direktbank mit Filialen; das heißt, sie verbindet die Vorteile einer Direktbank (günstige Konditionen und einfache Abwicklung) mit den Vorteilen einer Filialbank (qualifizierte und persönliche Beratung). Als eines der ersten Unternehmen der Branche ist die Genossenschaftsbank seit 2021 klimaneutral. Die Sparda-Bank Nürnberg hat insgesamt rund 200.000 Mitglieder. Die Bilanzsumme der Bank betrug 2023 5,3 Milliarden Euro. Als sozial-ökologische Genossenschaftsbank unterstützt sie ihre Mitglieder in den vielen Bereichen beim Einstieg in eine nachhaltigere Lebensführung. Im Bereich der gewerblichen Immobilienfinanzierung leistet die Sparda-Bank einen wichtigen Beitrag zu bezahlbarem Wohnraum in der Region. 95 % der Eigenanlagen hat die Sparda-Bank bereits nachhaltig investiert. Bis 2025 soll die 100 %-Quote erreicht sein.

